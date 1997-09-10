Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Улыбка. Зарождение зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Вход и выход
Постер фильма Вход и выход
Рейтинги
6.4 Рейтинг IMDb: 6.4
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Вход и выход

Вход и выход

In & Out 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Накануне свадьбы скромного преподавателя литературы в провинциальном городке его выпускник, ныне голливудская кинозвезда, на церемонии вручения премии «Оскар» в порыве чувств на весь мир произносит слова благодарности своему «голубому» другу учителю.

Маленький городок в шоке. Казалось бы, жизнь и карьера героя разбиты… Но тут на помощь приходит тот самый оскаровский лауреат… Невероятные события сотрясают тихий городишко…

Страна США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1997
Премьера онлайн 8 апреля 2013
Премьера в мире 10 сентября 1997
Дата выхода
10 сентября 1997 Россия 0+
13 февраля 1998 Великобритания
29 января 1998 Германия
21 апреля 1998 Греция
20 ноября 1997 Испания
10 сентября 1997 Казахстан
10 сентября 1997 США
10 сентября 1997 Украина
28 января 1998 Франция
23 апреля 1998 Чехия 12+
28 августа 1998 Швеция
19 декабря 1998 Япония
MPAA PG-13
Бюджет $35 000 000
Сборы в мире $63 856 929
Производство Paramount Pictures, Spelling Films
Другие названия
In & Out, ¿Es o no es?, A boldogító nem, Dentro e Fora, In & Out - Rosa wie die Liebe, In & Out (Dentro o fuera), In and out, Je ali ni?, Kapis ja kapist väljas, Le pot aux roses, Ollako vai eikö olla?, Przodem do tyłu, Será que Ele é?, Svadba naruby, Svatba naruby, Ten ir atgal, Ute eller inte, Vücut dili, Вхід і вихід, Вход и выход, Няма скрито покрито, Тамо-овамо, イン&アウト, 忽然罗罗挛, 情难禁, 新郎向后跑, 新郎向後跑, 来龙去脉, 非常关系
Режиссер
Фрэнк Оз
Фрэнк Оз
В ролях
Кевин Клайн
Кевин Клайн
Джоан Кьюсак
Джоан Кьюсак
Том Селлек
Том Селлек
Мэтт Диллон
Мэтт Диллон
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Вход и выход
Свирепые создания 6.2
Свирепые создания (1996)
Рыбка по имени Ванда 7.5
Рыбка по имени Ванда (1988)
Дейв 7.2
Дейв (1993)
Мыльная пена 6.6
Мыльная пена (1991)
Деловая женщина 6.8
Деловая женщина (1988)
Любовь-морковь по-французски 5.4
Любовь-морковь по-французски (2017)
Любовное послание 5.5
Любовное послание (1999)
Клуб первых жен 7.4
Клуб первых жен (1996)
Клетка для пташек 6.7
Клетка для пташек (1996)
Французский поцелуй 6.8
Французский поцелуй (1995)
Вонг Фу, с благодарностью за все! Джули Ньюмар 7.0
Вонг Фу, с благодарностью за все! Джули Ньюмар (1995)
Приключения Присциллы, королевы пустыни 7.4
Приключения Присциллы, королевы пустыни (1994)

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 14 голосов
6.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
[слушая кассету "Как быть мужиком"]
Голос на кассете Повторяй за мной: Эй!
Говард Бреккет Эй!
Голос на кассете Чёрт возьми!
Говард Бреккет Чёрт возьми!
Голос на кассете Какая шикарная штора!
Говард Бреккет Какая шикарн...
Голос на кассете Это был трюк!
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия, мелодрама
Когда устали от детективов и времени много нет: это 84-минутная комедия «сделает ваш день» — Догилева роскошна
Забудете про «Метод»: этот детектив с рейтингом 7,4 очень похож на сериал Быкова – только тут вместо Хабенского Чадов
Этот тест пройдут лишь ярые фанаты кино СССР: взгляните на укартинку и назовите 23 спрятанные ленты (фото)
«Пламя и пепел» похоронили франшизу? Кэмерон готов отменить «Аватаров» 4 и 5 – спойлеры финала «сольет» в тот же день
Арабский шейх лично не одобрил: почему лучшие серии «Маши и Медведя» так и не показали в ОАЭ
«Ладони вспотели, пульс подскочил»: первые зрители этого нового хоррора выходят с сеансов на подкошенных ногах
«Позорят нашу полицию»: в своём худшем сериале за 10 лет Васильев сыграл из рук вон плохо – зрители «фукают» и ставят 2/10
«Профдеформация и плохой сценарий»: реальным медикам тошно смотреть 2 сезон «Питта» – все испортил один-единственный кадр
«Слишком женственно»: современные немцы впервые посмотрели «17 мгновений» и нашли 3 проблемы советского шедевра
Наш ответ Линчу: эти 5 сериалов зрители признали русской версией легендарного «Твин Пикса» (в №1 даже снялся Смоляков)
«Такого никогда не было»: сотрудники СК разобрали по косточкам «Тайны следствия» – нашли сразу 3 больших ляпа в работе Швецовой
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше