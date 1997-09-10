Накануне свадьбы скромного преподавателя литературы в провинциальном городке его выпускник, ныне голливудская кинозвезда, на церемонии вручения премии «Оскар» в порыве чувств на весь мир произносит слова благодарности своему «голубому» другу учителю.

Маленький городок в шоке. Казалось бы, жизнь и карьера героя разбиты… Но тут на помощь приходит тот самый оскаровский лауреат… Невероятные события сотрясают тихий городишко…