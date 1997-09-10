Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Накануне свадьбы скромного преподавателя литературы в провинциальном городке его выпускник, ныне голливудская кинозвезда, на церемонии вручения премии «Оскар» в порыве чувств на весь мир произносит слова благодарности своему «голубому» другу учителю.
Маленький городок в шоке. Казалось бы, жизнь и карьера героя разбиты… Но тут на помощь приходит тот самый оскаровский лауреат… Невероятные события сотрясают тихий городишко…
|10 сентября 1997
|Россия
|0+
|13 февраля 1998
|Великобритания
|29 января 1998
|Германия
|21 апреля 1998
|Греция
|20 ноября 1997
|Испания
|10 сентября 1997
|Казахстан
|10 сентября 1997
|США
|10 сентября 1997
|Украина
|28 января 1998
|Франция
|23 апреля 1998
|Чехия
|12+
|28 августа 1998
|Швеция
|19 декабря 1998
|Япония