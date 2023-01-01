Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мой любимый призрак" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Обитель зла Обитель зла
Киноафиша Фильмы Обитель зла Обитель зла, 2002: актеры и роли
Resident Evil Обитель зла 2002 / Германия / Франция / Великобритания
7.8 Оцените
59 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Обитель зла, 2002: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Пол У. С. Андерсон Пол У. С. Андерсон Paul W.S. Anderson
В ролях
Милла Йовович Милла Йовович Milla Jovovich Мишель Родригес Мишель Родригес Michelle Rodriguez Эрик Мэбиус Джеймс Пьюрфой Джеймс Пьюрфой James Purefoy Мартин Крюз Martin Crewes Колин Сэлмон Колин Сэлмон Colin Salmon Райан МакКласки Ryan McCluskey Оскар Пирс Oscar Pearce
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Изумительный Морис
Изумительный Морис
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Мира
Мира
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Метки тьмы
Метки тьмы
2021, США, ужасы
Ведьма: Реинкарнация
Ведьма: Реинкарнация
2022, Мексика, ужасы
Один настоящий день
Один настоящий день
2022, Россия, триллер, криминал
Хищники
Хищники
2022, Франция / Испания, триллер
Related video
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Приложение киноафиши