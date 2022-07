Миша Коллинз - американский актёр и режиссёр, родился 20 августа 1974 в Бостоне (штат Массачусетс, США). Актер прославился благодаря роли Кастиэля в телесериале «Сверхъестественное».

Настоящее имя Миши - Дмитрий Типпенс Крашник. Это имя было дано ему матерью и связано с ее визитом в Россию, где женщина познакомилась с молодым человеком Митей и решила назвать в его честь своего сына, вопреки недовольству отца семейства. Род Крашников живет в Канаде уже шесть поколений, но имеет славянские корни.

В детстве семья Миши постоянно переезжала в поисках работы, в связи с бедственным финансовым положением родители искали работу в разных уголках штата, и актеру приходилось менять школы практически каждый год. С профессией актера Миша познакомился уже в 5 лет – его мать играла в местном театре и иногда брала его с собой сыграть в постановке. Так, однажды Миша сыграл на сцене роль пятилетней девочки. Коллинз был весьма предприимчивым ребенком: так как семья жила бедно, он начал подрабатывать еще в школе. В 1992 году Миша закончил школу Нортфилда, после чего некоторое время работал на радиостанции, где придумывал слоганы для рекламных роликов и продюсировал радиопередачи. Эта работа была ему по душе.

Роли Миши Коллинза

В юности Миша Коллинз мечтал стать политиком и даже был стажером в Белом доме во времена президентства Билла Клинтона, но вскоре осознал, что карьера актера привлекает его гораздо больше. Поначалу Миша играл эпизодические роли в известных телесериалах. Его доходы возросли так же, как и узнаваемость. В возрасте 25 лет Коллинз исполнил роль Эрика Брэгга в сериале «Зачарованные» (1999). В 27 актер сыграл злодея Алексиса Дрейзена в телесериале «24 часа». Помимо сериалов Миша стал получать главные роли в полнометражных фильмах. В 2002 году Коллинз сыграл роль Элла Хегелмана в комедийной драме «Par 6». В 2003 он появился в главной роли в мелодраме «В поисках дома». А в 2006 года актер сыграл необычную для него роль маньяка-убийцы Пола Бернардо в драме «Карла», который со своей супругой похитил и убил трех молодых девушек. Также Коллинз засветился в таких проектах, как «Скорая помощь» и «C.S.I.: Место преступления».

Миша Коллинз – «Сверхъестественное»

В 2008 году Коллинз получил предложение исполнить роль ангела Кастиэля в телесериале «Сверхъестественное». После появления в 12 эпизодах 4-го сезона проекта в качестве приглашённой звезды, Коллинз вошел в основной актерский состав 5-го сезона, а далее принимал участие в съемках 6, 9-12-го сезонов. В 11 сезоне актер опробовал на себе роль Люцифера. Миша Коллинз также попробовал себя в качестве сценариста и режиссера веб-сериалов «TSA America: Level Orange» и «Divine: The Series». Кроме того, Миша режиссировал 17-ю серию 9-го сезона «Сверхъестественного». В 2015 году Коллинз получил награду People Choice Awards в номинации «Любимый актёр научно-фантастического/фэнтези-сериала».

Коллинз является соучредителем и президентом некоммерческой благотворительной организации «Random Acts», миссия которой - завоевать мир посредством случайных актов доброты. Random Acts финансирует и вдохновляет людей по всему миру делать что-то доброе. Миша Коллинз также создал компанию «Greatest International Scavenger Hunt the World Has Ever Seen» (GISHWHES), все деньги с платных регистраций в которой идут в Random Acts. «GISHWHES» побил 8 рекордов Гиннеса.

Личная жизнь Миши Коллинза

В 2001 году актер женился на своей школьной подруге Виктории Ванточ. В 2010 у пары родился сын, Уэст Анаксимандр Коллинз, а в 2012 на свет появилась дочь, Мэйсон Мари Коллинз.