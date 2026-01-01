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Миша Коллинз 7 фотографий
Миша Коллинз Misha Collins
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Джаред Падалеки
Джаред Падалеки коллеги по сериалу "сверхъестественное"
Дженсен Эклс
Дженсен Эклс коллеги по сериалу "сверхъестественное"
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Миша Коллинз

Misha Collins

Дата рождения
20 августа 1974
Возраст
51 год
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Актерское амплуа
Фантастический герой, Драматический актёр, Герой боевиков

Биография Миши Коллинза

Миша Коллинз - американский актёр и режиссёр, родился 20 августа 1974 в Бостоне (штат Массачусетс, США). Актер прославился благодаря роли Кастиэля в телесериале «Сверхъестественное».

Настоящее имя Миши - Дмитрий Типпенс Крашник. Это имя было дано ему матерью и связано с ее визитом в Россию, где женщина познакомилась с молодым человеком Митей и решила назвать в его честь своего сына, вопреки недовольству отца семейства. Род Крашников живет в Канаде уже шесть поколений, но имеет славянские корни.

В детстве семья Миши постоянно переезжала в поисках работы, в связи с бедственным финансовым положением родители искали работу в разных уголках штата, и актеру приходилось менять школы практически каждый год. С профессией актера Миша познакомился уже в 5 лет – его мать играла в местном театре и иногда брала его с собой сыграть в постановке. Так, однажды Миша сыграл на сцене роль пятилетней девочки. Коллинз был весьма предприимчивым ребенком: так как семья жила бедно, он начал подрабатывать еще в школе. В 1992 году Миша закончил школу Нортфилда, после чего некоторое время работал на радиостанции, где придумывал слоганы для рекламных роликов и продюсировал радиопередачи. Эта работа была ему по душе.

Роли Миши Коллинза

В юности Миша Коллинз мечтал стать политиком и даже был стажером в Белом доме во времена президентства Билла Клинтона, но вскоре осознал, что карьера актера привлекает его гораздо больше. Поначалу Миша играл эпизодические роли в известных телесериалах. Его доходы возросли так же, как и узнаваемость. В возрасте 25 лет Коллинз исполнил роль Эрика Брэгга в сериале «Зачарованные» (1999). В 27 актер сыграл злодея Алексиса Дрейзена в телесериале «24 часа». Помимо сериалов Миша стал получать главные роли в полнометражных фильмах. В 2002 году Коллинз сыграл роль Элла Хегелмана в комедийной драме «Par 6». В 2003 он появился в главной роли в мелодраме «В поисках дома». А в 2006 года актер сыграл необычную для него роль маньяка-убийцы Пола Бернардо в драме «Карла», который со своей супругой похитил и убил трех молодых девушек. Также Коллинз засветился в таких проектах, как «Скорая помощь» и «C.S.I.: Место преступления».

Миша Коллинз – «Сверхъестественное»

В 2008 году Коллинз получил предложение исполнить роль ангела Кастиэля в телесериале «Сверхъестественное». После появления в 12 эпизодах 4-го сезона проекта в качестве приглашённой звезды, Коллинз вошел в основной актерский состав 5-го сезона, а далее принимал участие в съемках  6, 9-12-го сезонов. В 11 сезоне актер опробовал на себе роль Люцифера. Миша Коллинз также попробовал себя в качестве сценариста и режиссера веб-сериалов «TSA America: Level Orange» и «Divine: The Series». Кроме того, Миша режиссировал 17-ю серию 9-го сезона «Сверхъестественного». В 2015 году Коллинз получил награду People Choice Awards в номинации «Любимый актёр научно-фантастического/фэнтези-сериала».

Коллинз является соучредителем и президентом некоммерческой благотворительной организации «Random Acts», миссия которой - завоевать мир посредством случайных актов доброты. Random Acts финансирует и вдохновляет людей по всему миру делать что-то доброе. Миша Коллинз также создал компанию «Greatest International Scavenger Hunt the World Has Ever Seen» (GISHWHES), все деньги с платных регистраций в которой идут в Random Acts. «GISHWHES» побил 8 рекордов Гиннеса.

Личная жизнь Миши Коллинза

В 2001 году актер женился на своей школьной подруге Виктории Ванточ. В 2010 у пары родился сын, Уэст Анаксимандр Коллинз, а в 2012 на свет появилась дочь, Мэйсон Мари Коллинз.

Связи Миши Коллинза
Джаред Падалеки
коллеги по сериалу "сверхъестественное" Джаред Падалеки
Дженсен Эклс
коллеги по сериалу "сверхъестественное" Дженсен Эклс

Популярные фильмы

Сверхъестественное 8.5
Сверхъестественное (2005)
Прерванная жизнь 7.3
Прерванная жизнь (1999)
CSI: Место преступления Нью-Йорк 6.8
CSI: Место преступления Нью-Йорк (2004)

Фильмография Миши Коллинза

Рыцари Готэма 5.1
Рыцари Готэма
боевик, фэнтези, фантастика 2023, США
Столкновение 6.7
Столкновение Encounter
фантастика, триллер 2021, Великобритания
Смотреть трейлер Рецензия
Апокалипсис Стоунхенджа 4.4
Апокалипсис Стоунхенджа Stonehenge Apocalypse
фантастика 2010, Канада
Невеста с того света 5.7
Невеста с того света Over Her Dead Body
комедия, фантастика, мелодрама 2008, США
Смотреть трейлер
Сверхъестественное 8.5
Сверхъестественное
драма, боевик, мистика 2005, США
CSI: Место преступления Нью-Йорк 6.8
CSI: Место преступления Нью-Йорк
драма, боевик, криминал 2004, США
Прерванная жизнь 7.3
Прерванная жизнь Girl, Interrupted
биография, драма 1999, Германия / США
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Новости о Мише Коллинзе
Ни за что не пропустим 5-й сезон: в какой серии «Пацанов» случится воссоединение троицы из «Сверхъестественного»
Ни за что не пропустим 5-й сезон: в какой серии «Пацанов» случится воссоединение троицы из «Сверхъестественного»
Сын Бэтмена объединяется с дочерью Джокера в трейлере сериала «Рыцари Готэма»
Сын Бэтмена объединяется с дочерью Джокера в трейлере сериала «Рыцари Готэма»
Миша Коллинз расследует убийство Бэтмена в трейлере сериала «Рыцари Готэма»
Миша Коллинз расследует убийство Бэтмена в трейлере сериала «Рыцари Готэма»

Интересные факты о Мише Коллинзе

- У Коллинза есть 2 черепахи по имени Drydraluxlaloud и Bonnie Brae II

- Актер любит активный отдых на свежем воздухе и много времени проводит в походах и горах

- Миша увлекается сочинением стихов, а также любит что-то делать своими руками. Так, например, он сам построил дом и обставил его мебелью, которую смастерил сам.

Фотографии Миши Коллинза

Миша Коллинз Миша Коллинз Миша Коллинз Миша Коллинз Миша Коллинз Миша Коллинз
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