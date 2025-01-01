Меню
Прерванная жизнь
Награды и номинации фильма Прерванная жизнь
Награды и номинации фильма Прерванная жизнь 1999
Оскар 2000
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Золотой глобус 2000
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Победитель
