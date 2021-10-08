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Бриттани Мерфи
Бриттани Мерфи
Brittany Murphy
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Бриттани Мерфи
Brittany Murphy
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Дата рождения
10 ноября 1977
Возраст
32 года
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
20 декабря 2009
Карьера
Актриса, Продюсер
Личные связи
Эштон Кутчер
были вместе с 2002 по 2003
Биография Бриттани Мерфи
Родилась 10 ноября 1977 года. Атланта, Джорджия, США.
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Фильмография Бриттани Мерфи
Не подавай виду
боевик, триллер, детектив
2013, США
4.0
Неудержимые
боевик
2010, США
8.0
Безудержная
боевик, триллер, драма, детектив
2010, США
6.0
Напротив по коридору
триллер
2009, США
6.0
Суши girl
мелодрама, драма, комедия
2008, США
6.0
Делай ноги
приключения, семейный, мюзикл, анимация, комедия
2006, Австралия / США
7.0
Любовь и другие катастрофы
комедия, мелодрама
2006, Франция / Великобритания / США
6.0
Город грехов
криминал, триллер, драма, боевик
2005, США
7.0
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HBO Max выпустил трейлер документального сериала о смерти Бриттани Мерфи
Гибель актрисы до сих пор вызывает вопросы.
Написать
8 октября 2021 13:35
12 фильмов, в которых дурнушка стала красивой девушкой
Эти трансформации из гадких утят в прелестных лебедей не оставят равнодушными никого.
Написать
18 июня 2021 17:05
HBO Max выпустит документальный сериал об актрисе Бриттани Мерфи
Проект сосредоточится на таинственной гибели звезды.
Написать
19 марта 2021 12:46
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Связи
Эштон Кутчер
Ashton Kutcher
были вместе с 2002 по 2003
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