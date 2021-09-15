Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Клеа ДюВалл
Клеа ДюВалл
Clea DuVall
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Клеа ДюВалл
Clea DuVall
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
25 сентября 1977
Возраст
44 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса, Режиссер, Продюсер
Место рождения
Лос-Анджелес, Калифорния, США
Рост
165 см
Биография Клеа ДюВалл
Родилась 25 сентября 1977 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.
Развернуть
Фильмография Клеа ДюВалл
Самый счастливый сезон
мелодрама, комедия
2020, США
6.0
Всё о Нине
комедия, драма
2018, США
5.0
Вмешательство
драма, комедия
2016, США
6.0
Лиззи Борден взяла топор
биография, криминал, драма
2014, США
5.0
Приговор
биография, драма
2010, США
7.0
Комната смерти
триллер, драма
2009, США
6.0
Десятидюймовый герой
мелодрама, драма, комедия
2007, США
7.0
Призраки Марса
боевик, ужасы, фантастика
2001, США
6.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Авторы «Самого счастливого сезона» Клеа ДюВалл и Мэри Холлэнд готовят комедийный сериал «Дневная работа»
В нем расскажут о девушке, бросившей семейный бизнес, чтобы построить собственную карьеру с нуля без помощи родных.
Написать
15 сентября 2021 14:04
Кристен Стюарт и Маккензи Дэвис в трейлере рождественского ромкома «Самый счастливый сезон»
Цифровой релиз намечен на 25 ноября.
Написать
10 ноября 2020 10:32
Все новости
Related video
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось