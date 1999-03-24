Menu
Poster of Girl, Interrupted
7.3 IMDb Rating: 7.3
Girl, Interrupted

Girl, Interrupted

Girl, Interrupted 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

Based on writer Susanna Kaysen's account of her 18-month stay at a mental hospital in the 1960s.
Country Germany / USA
Runtime 2 hours 7 minutes
Production year 1999
Online premiere 5 May 2000
World premiere 24 March 1999
Release date
8 December 1999 Russia 18+
20 January 2000 Australia
14 January 2000 Brazil
16 March 2000 Czechia 12+
21 December 1999 Finland K-16
29 March 2000 France
15 June 2000 Germany
24 March 2000 Great Britain
6 April 2000 Hungary
24 March 1999 Ireland
24 March 2000 Italy
2 September 2000 Japan PG12
8 December 1999 Kazakhstan
8 June 2000 Netherlands
5 May 2000 Poland 18
24 June 2000 South Korea 18
15 June 2000 Switzerland 16
14 January 2000 USA
8 December 1999 Ukraine
MPAA R
Budget $40,000,000
Worldwide Gross $48,350,205
Production Columbia Pictures, Red Wagon Entertainment, 3 Arts Entertainment
Also known as
Girl, Interrupted, Inocencia interrumpida, 17-Year Old Girl's Medical Chat, 17歳のカルテ, Aklim Karıştı, Durchgeknallt, Durchgeknallt - Girl, interrupted, Dzīve, pārtraukta, Észvesztő, Freedom to Meet for the First Time, Garota, Interrompida, Innocència interrompuda, Jeune fille interrompue, Katkenud elu, Mergina su trūkumais, Narušení, Narušenie, Prekinuta mladost, Przerwana lekcja muzyki, Ragazze interrotte, Stjålne år, Stulna år, Tinerete furata, To koritsi pou afisa piso, Une vie volée, Vida Interrompida, Vuosi nuoruudestani, Το κορίτσι που άφησα πίσω, Луди години, Неприлагођена, Перерване життя, Прерванная жизнь, गर्ल, इंटरप्टेड, 女生向前走, 我有冇问题, 移魂女郎, 被禁锢的女孩
Director
James Mangold
Cast
Winona Ryder
Winona Ryder
Angelina Jolie
Brittany Murphy
Elisabeth Moss
Jared Leto
Cast and Crew
Film rating

7.3
14 votes
7.3 IMDb
Quotes
[first lines]
Susanna [narrating] Have you ever confused a dream with life? Or stolen something when you have the cash? Have you ever been blue? Or thought your train moving while sitting still? Maybe I was just crazy. Maybe it was the '60s. Or maybe I was just a girl... interrupted.
Listen to the
soundtrack Girl, Interrupted
Stills
