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Прерванная жизнь
Прерванная жизнь, 1999: актеры и роли
Girl, Interrupted
Прерванная жизнь
1999 / Германия / США
7.3
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Прерванная жизнь, 1999: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Мэнголд
James Mangold
В ролях
Вайнона Райдер
Winona Ryder
Анджелина Джоли
Angelina Jolie
Клеа ДюВолл
Бриттани Мерфи
Brittany Murphy
Элизабет Мосс
Elisabeth Moss
Джаред Лето
Jared Leto
Джеффри Тэмбор
Jeffrey Tambor
Ванесса Редгрейв
Vanessa Redgrave
Вупи Голдберг
Whoopi Goldberg
Анджела Беттис
Angela Bettis
Миша Коллинз
Misha Collins
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