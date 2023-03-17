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Киноафиша Новости В разработку запущен сериал на основе фантастического фильма «Гаттака»

В разработку запущен сериал на основе фантастического фильма «Гаттака»

17 марта 2023 12:05
В разработку запущен сериал на основе фантастического фильма «Гаттака»

Производством проекта занимаются создатели «Родины» и «Секретных материалов».

По информации Variety, телеканал Showtime разрабатывает сериал, основанный на классической фантастической драме Эндрю Никкола «Гаттака» (1997).

Детали сюжета шоу пока держатся в секрете. Шоураннером выступает Алекс Ганса («Родина»). Он разрабатывает шоу совместно с исполнительными продюсерами Ховардом Гордоном («Секретные материалы») и Крэйгом Бортеном («Далласский клуб покупателей»). Производством сериала занимается Sony Pictures Television. По данным инсайдеров, все необходимые сделки по проекту еще не закрыты.

Представители Showtime и Sony отказались комментировать эту новость.

Главные роли в оригинальной «Гаттаке» сыграли Итан Хоук («Отрочество»), Джуд Лоу («Молодой папа»), Ума Турман («Убить Билла») и Алан Аркин («Операция «Арго»). Действие разворачивается в мире будущего, где евгеника стала нормой. Все люди, у которых при рождении выявляют генетические дефекты, автоматически признаются «инвалидами» и лишаются возможности попасть в высшее общество. Главный герой — «инвалид» по имени Винсент Фриман (Хоук), который решает обмануть систему, взяв себе личность другого человека (Лоу).

Примечательно, что проект Showtime станет уже не первой попыткой создания сериала по «Гаттаке». В 2009 году та же Sony Pictures Television сообщила о намерении создать собственное шоу по фильму, которое должно было представлять собой полицейский процедурал. Однако в итоге эта задумка не была реализована.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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