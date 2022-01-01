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Гаттака Гаттака
Киноафиша Фильмы Гаттака Гаттака, 1997: актеры и роли
Gattaca Гаттака 1997 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Гаттака, 1997: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Эндрю Никкол Эндрю Никкол Andrew Niccol
В ролях
Итан Хоук Итан Хоук Ethan Hawke Ума Турман Ума Турман Uma Thurman Гор Видал Gore Vidal Алан Аркин Алан Аркин Alan Arkin Ксандер Беркли Ксандер Беркли Xander Berkeley Джэйни Брук Элиас Котеас Элиас Котеас Elias Koteas Джуд Лоу Джуд Лоу Jude Law Майя Рудольф Майя Рудольф Maya Rudolph Блэр Андервуд Blair Underwood Джуд Лоу Джуд Лоу Jude Law
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