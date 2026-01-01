Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Гаттака Награды и номинации фильма Гаттака

Награды и номинации фильма Гаттака 1997

Оскар 1998 Оскар 1998
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Золотой глобус 1998 Золотой глобус 1998
Лучшая музыка к фильму
Номинант
