Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Ину-О: Рождение легенды" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Макс Пэйн Макс Пэйн
Киноафиша Фильмы Макс Пэйн Отзывы о фильме «Макс Пэйн»
Max Payne Макс Пэйн 2008 / США
7.3 Оцените
91 голос Рейтинг IMDb: 5.3
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Макс Пэйн»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Ирландец Джон Мур, ныне успешно приближающийся к 40-летнему возрастному рубежу, за свою пока что недолгую режиссерскую карьеру проделал весьма примечательную эволюцию. Дебютировав в 2001 году в полнометражном кино ура-патриотической военной шутихой «В тылу врага», Мур вскоре перекинулся на гражданские приключения, сняв в 2004-м вполне качественный «Полет “Феникса”» – ремейк известной картины Роберта Олдрича. А в 2006-м Джон Мур преподнес неожиданный сюрприз любителям мистики: новую версию…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
fr_in 2 апреля 2015, 12:51
Блин! Хоть бы фильм оказался классным! В игруху были встроены комиксы - очень остроумные и драматичные!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
antonio 01 2 апреля 2015, 12:51
Очень скучный фильм, затянут сильно, за сеанс раз 8 зевнул✊ Сюжет и диалоги актеров полный отстой✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
советчик 2 апреля 2015, 12:51
писать нет интереса, скажу одно.....лучше за это время переиграть игру,так как там сюжет куда реалистичнее и продуманнее был.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
PallMall 2 апреля 2015, 12:51
Спецэффекты, операторская работа, игра актеров, всевозможный дизайн - твердая пять. Сценарист и режиссер - неуд. Фильм - кал.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
PallMall 2 апреля 2015, 12:51
Смотрю по форуму, некоторым понравилось. В моем случае, зал смеялся, дружно, почти весь фильм и абсолютно по делу. Извините, но фильм получился отвратительный.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
isg 2 апреля 2015, 12:51
хм.......Дааа!, читая ваши отзовы о картине, мое представление о данном "шедевре"киноисскуство! все гуще покрываеться толстым слоем отвращения и понимания современного ведения бизнеса в данном направлении, акцент делается не на уникальность произведения искусства,вложения души в данную идею, а на заманчивую идею,хорошо известную и полюбившуюся когда то людям игру! тем самым смысл всего этого не внести в мир еще одно уникальное создание творчества, а заработать как можно больше монет! п.с."скажем, в аналоге:- у Пикасо если бы он жил в наше время, из под кистей не картины выходили, а сразу бабло!"

и это очень печально!:-( так как новые технологии всетаки захватывают наш мир! и наверное уже пора перестраиваться на др.лад, смотреть на это так: не на то что создали эти люди, а как они это сделали(хорошая идея,реклама,пару известных актеров,сценарий,и.т.д.) и сколько заработали,и наверное мы должны это оценить, так как это тоже своего рода искусство вот так ......ть весь мир! и сквозит это довольно сильно! куда делись времена Лукаса,Ридли Скота, Спилберга наконец, почему они стремились завоевать зрителя!!!а не заработать денег???
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Whiskas 2 апреля 2015, 12:51
Короче как я понял, режиссеры пока не научились делать фильмы по играм. Взять тот же Хитман (унылая чушь), Макс Пейн не лучше.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
XITER 2 апреля 2015, 12:51
Скажите ктонить плз а в болгарии ограничения по возрасту на Макс Пейна есть???
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
alexSPb 2 апреля 2015, 12:51
Филь супер!ходил с девушкой в кино(она в игры не играет!) ей тоже очень понравилось!особенно понравилась то,как режиссер передал всю эту атмосферу из игры...:-)))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Александр Борисович 2 апреля 2015, 12:51
Полный провал....для меня теперь Марки Марк- отвратительная лакмусовая бумажка
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
свояк 2 апреля 2015, 12:51
фильм полное Г@VN%
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Аватар 5 17 комментариев
Чебурашка
Чебурашка 359 комментариев
Лев
Лев 8 комментариев
Наркоз
Наркоз 8 комментариев
Бросок Кобры
Бросок Кобры 2 комментария
Драйв
Драйв 15 комментариев
Сатисфакция
Сатисфакция 3 комментария
Пила 8
Пила 8 27 комментариев
Шаг вперед 2: улицы
Шаг вперед 2: улицы 8 комментариев
Грайндхаус
Грайндхаус 4 комментария
Лига справедливости
Лига справедливости 5 комментариев
Домовой
Домовой 17 комментариев
Флешбэк
Флешбэк 6 комментариев
Красное уведомление
Красное уведомление 3 комментария
Обсудить новинки кино в чате
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Папы против мам
Папы против мам
2023, Россия, комедия, семейный
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Рок дог 3: Битва за бит
Рок дог 3: Битва за бит
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Снежная королева: Разморозка
Снежная королева: Разморозка
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Приложение киноафиши