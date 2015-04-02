Ирландец Джон Мур, ныне успешно приближающийся к 40-летнему возрастному рубежу, за свою пока что недолгую режиссерскую карьеру проделал весьма примечательную эволюцию. Дебютировав в 2001 году в полнометражном кино ура-патриотической военной шутихой «В тылу врага», Мур вскоре перекинулся на гражданские приключения, сняв в 2004-м вполне качественный «Полет “Феникса”» – ремейк известной картины Роберта Олдрича. А в 2006-м Джон Мур преподнес неожиданный сюрприз любителям мистики: новую версию…
и это очень печально!:-( так как новые технологии всетаки захватывают наш мир! и наверное уже пора перестраиваться на др.лад, смотреть на это так: не на то что создали эти люди, а как они это сделали(хорошая идея,реклама,пару известных актеров,сценарий,и.т.д.) и сколько заработали,и наверное мы должны это оценить, так как это тоже своего рода искусство вот так ......ть весь мир! и сквозит это довольно сильно! куда делись времена Лукаса,Ридли Скота, Спилберга наконец, почему они стремились завоевать зрителя!!!а не заработать денег???
Авторизация по e-mail