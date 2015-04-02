Наша рецензия

Ирландец Джон Мур, ныне успешно приближающийся к 40-летнему возрастному рубежу, за свою пока что недолгую режиссерскую карьеру проделал весьма примечательную эволюцию. Дебютировав в 2001 году в полнометражном кино ура-патриотической военной шутихой «В тылу врага», Мур вскоре перекинулся на гражданские приключения, сняв в 2004-м вполне качественный «Полет “Феникса”» – ремейк известной картины Роберта Олдрича. А в 2006-м Джон Мур преподнес неожиданный сюрприз любителям мистики: новую версию…