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Наташа Алам
Наташа Алам
Natasha Alam
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Наташа Алам
Natasha Alam
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Дата рождения
10 марта 1983
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Наташа Алам
Родилась 10 марта 1983 года. Ташкент, СССР (Узбекистан).
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Фильмография Наташа Алам
Код Каина
драма, боевик, триллер
2015, Беларусь
6.0
Макс Пэйн
драма, боевик, триллер
2008, США
7.0
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