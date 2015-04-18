Мохаве, 2015

Молодой художник Том, переживая творческий и личностный кризис, бросает Голливуд и отправляется в пустыню Мохаве. Здесь он встречается со странным незнакомцем, который следует за Томом по пятам, словно молчаливый соглядатай. Однажды, оказавшись втянутым в уличную драку, художник по неосторожности убивает человека. Его таинственный преследователь становится свидетелем этого происшествия. Кто же он такой? И что ему нужно от Тома? Вскоре парень понимает, что ввязался в смертельно опасную игру, правила которой ему пока неизвестны…