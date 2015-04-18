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Мохаве Мохаве
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Mojave

Мохаве, 2015

2015 / США
5.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Молодой художник Том, переживая творческий и личностный кризис, бросает Голливуд и отправляется в пустыню Мохаве. Здесь он встречается со странным незнакомцем, который следует за Томом по пятам, словно молчаливый соглядатай. Однажды, оказавшись втянутым в уличную драку, художник по неосторожности убивает человека. Его таинственный преследователь становится свидетелем этого происшествия. Кто же он такой? И что ему нужно от Тома? Вскоре парень понимает, что ввязался в смертельно опасную игру, правила которой ему пока неизвестны…

  • “Мохаве” - третий по счету фильм с участием Оскара Айзека, снятый независимой компанией А24. Ранее актер снимался в проектах “Самый жестокий год” (2014) и Ex Machina (2015). 
  • Гаррет Хедлунд и Оскар Айзек уже работали на одной съемочной площадке. Речь идет о музыкальной картине братьев Коэн “Внутри Льюина Дэвиса” 2014 года. 
  • Планировалось, что роль Тома исполнит австралийский актер Джейсон Кларк. Однако он покинул проект, и героя сыграл Гаррет Хедлунд. 
  • Сценарий к фильму написал Уильям Монахэн. Марк Уолберг, исполнивший в “Мохаве” роль Нормана, уже снимался в картинах по сценариям Монахэна: “Отступники” 2006 года и “Игрок” 2014 года.

История о художнике, который, чтобы пережить личный кризис, отправляется в пустыню. Там он встречает своего двойника — жестокого убийцу. С этого момента главный герой с суицидальных мыслей переключается на поиск возможностей выжить.

5.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 18 апреля 2015
Возраст 16+
Режиссер
Уильям Монахэн
В ролях
Гаррет Хедлунд
Гаррет Хедлунд
Луиз Бургуан
Луиз Бургуан
Оскар Айзек
Оскар Айзек
Марк Уолберг
Марк Уолберг
Уолтон Гоггинс
Уолтон Гоггинс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мохаве 2 постера
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