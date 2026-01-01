Эштон Кутчер - американский актер, ведущий и продюсер, родился 7 февраля 1978 в г.Сидар-Рапидс (штат Айова, США). Отец Эштона работал на заводе по производству продуктов и товаров народного потребления «General Mills», а мать - в компании «Procter & Gamble». Он всего на пять минут старше своего брата-близнеца Майкла, у братьев есть старшая сестра Таша, а также сводные братья и сестры, так как спустя несколько лет после рождения сыновей родители развелись и создали новые семьи. В раннем детстве Майкл пережил операцию по трансплантации сердца, врачи поставили ему диагноз кардиомиопатия, что сильно угнетало Эштона, и он больше всего боялся, что брату вновь станет хуже.

В одном из интервью актер признался в том, что в 13 лет совершил попытку покончить жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна больницы, однако его остановил отец. Также он как-то раз прокрался в свою школу ночью и попытался ее обокрасть, но был пойман с поличным и приговорен к 180 часам исправительных работ и 3 годам условного срока. Этот случай поставил всю его семью в неловкое положение и заставил его переосмыслить свою жизнь.

До 15 лет Эштон Кутчер учился в родном городе в Washington High, а выпускался уже из другой школы, Clear Creek Amana High, в небольшой ферме Хомстид, куда перебралась его семья (мать и отчим). Именно там парень начал участвовать в школьных постановках. После окончания школы он уехал из города в надежде стать известным актером. Его дебют на сцене состоялся в мюзикле «Плачущая Принцесса и Золотой Гусь» и пьесе «Энни». Игра на сцене приносила Эштону огромное удовольствие, несмотря на довольно скромный заработок, и помогла ему достичь больших высот.

В 1996 году Кутчер поступил в университет Айовы, где хотел получить специальность инженера-био-химика, отчасти потому, как искренне надеялся найти способ вылечить своего брата-близнеца. Эта идея-фикс заставляла его прилежно учиться, при этом его поведение было далеко не примерным, и его даже выгнали из общежития из-за постоянного шума. На одной из подработок Эштона в баре Айова-сити «The Airliner» его заметили и предложили принять участие в конкурсе моделей «Свежие лица Айовы». Парень легко согласился и к своему удивлению занял первое место. Победа так мотивировала Кутчера, что он тут же бросил колледж и переехал в Нью-Йорк, покорять мир модельного бизнеса. Там он попал на кастинг агентства талантов «International Modeling & Talent Association», после чего его приняли в модельное агентство «Next». Он начал постоянно ездить в Милан и Париж, снимался в фотосессиях для каталогов и именитых дизайнеров Versace, Tommy Hifiger и Calvin Klein. Через несколько лет Эштон вернулся в родной Сидар-Рапидс, а в 1998 году перебрался в Лос-Анджелес, чтобы попробовать себя на актерском поприще. После нескольких прослушиваний его утвердили сразу на две роли в телешоу «That 70’s Show» и «Wind on Water», где он играл Майкла Келсо и в одно мгновение стал знаменит.

Фильмы с Эштоном Кутчером

В 2000 году Кутчер снялся в фильме «Азартные игры» (2000), а после него в комедии «Только ты и я» (2000) Джима Моррисона. Более популярным его сделало участие в комедии «Где моя тачка, чувак?» (2000), где также снимался Шон Уильям Скотт. За эту роль Эштон получил премию MTV в номинации «Мужской прорыв года». Далее последовали такие работы, как «Техасские рейнджеры» (2001) с Джеймсом Ван Дер Биком и «Дочь моего босса» (2003) с Тарой Рид. В комедии «Молодожены» (2003) Кутчер снялся вместе со своей девушкой Бриттани Мерфи. В 2004 году на экраны кинотеатров вышел психологический триллер «Эффект бабочки» с Эштоном в главной роли, который получил высокие оценки критиков и при бюджете в 13 миллионов долларов собрал 96 миллионов по всему миру. После этой успешной роли фильмография актера пополнилась такими лентами, как «Угадай, кто?» (2005), «Больше, чем любовь» (2005), «Спасатель» (2006), «Однажды в Вегасе» (2008), «Киллеры» (2010) и «Больше чем секс» (2011). В 2013 году Эштону доверили исполнить главную роль культового предпринимателя и дизайнера Стива Джобса в биографической драме «Джобс: Империя соблазна».

Эштон Кутчер - Подстава

В 2003 году Эштон Кутчер стал создателем телешоу «Подстава» на канале MTV, где звезд разыгрывают с помощью скрытой камеры. В 2005 году он был назначен исполнительным продюсером реалити-шоу «Beauty and the Geek» и «The Real Wedding Crashers». Весной 2011 года актер заменил Чарли Шина в телесериале «2,5 человека». Ходили слухи, что год съемок принес актеру около двадцати миллионов долларов. Его дебют в роли Уолдена Шмидта был весьма успешен: компания Nielsen официально заявила, что первый эпизод с участием Кутчера посмотрели более 20 миллионов, что существенно превышает рейтинг всех предыдущих эпизодов с Чарли Шином.

Личная жизнь Эштона Кутчера

Непродолжительное время актер встречался с Бриттани Мерфи. С 2003 года он был в отношениях с актрисой Деми Мур. Они поженились осенью 2005 года. Деми была на 15 лет старше своего супруга. В 2011 году их брак распался: Деми подала на развод, узнав об изменах Эштона. С 2012 года Кутчер встречался с актрисой Милой Кунис. В 2014 году у них родилась дочь Уайатт Изабель, свои отношения они узаконили годом позже. Осенью 2016 у пары родился второй ребенок, сын Димитрий Портвуд Кутчер.