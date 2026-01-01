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Эштон Кутчер 7 фотографий
Эштон Кутчер Ashton Kutcher
Связи Эштоне Кутчера
Деми Мур
Деми Мур были вместе с 2005 по 2013
Мила Кунис
Мила Кунис вместе с 2012 г, в браке с 2015 г
Бриттани Мерфи
Бриттани Мерфи были вместе с 2002 по 2003
Дженьюэри Джонс
Дженьюэри Джонс были вместе с 1998 по 2001
Киноафиша Персоны Эштон Кутчер

Эштон Кутчер

Ashton Kutcher

Дата рождения
7 февраля 1978
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Сидар-Рапидс, США
Цвет глаз
карий
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Романтический герой

Биография Эштоне Кутчера

Эштон Кутчер - американский актер, ведущий и продюсер, родился  7 февраля 1978 в г.Сидар-Рапидс (штат Айова, США). Отец Эштона работал на заводе по производству продуктов и товаров народного потребления «General Mills», а мать - в компании «Procter & Gamble». Он всего на пять минут старше своего брата-близнеца Майкла, у братьев есть старшая сестра Таша, а также сводные братья и сестры, так как спустя несколько лет после рождения сыновей родители развелись и создали новые семьи. В раннем детстве Майкл пережил операцию по трансплантации сердца, врачи поставили ему диагноз кардиомиопатия, что сильно угнетало Эштона, и он больше всего боялся, что брату вновь станет хуже.

В одном из интервью актер признался в том, что в 13 лет совершил попытку покончить жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна больницы, однако его остановил отец. Также он как-то раз прокрался в свою школу ночью и попытался ее обокрасть, но был пойман с поличным и приговорен к 180 часам исправительных работ и 3 годам условного срока. Этот случай поставил всю его семью в неловкое положение и заставил его переосмыслить свою жизнь.

До 15 лет Эштон Кутчер учился в родном городе в Washington High, а выпускался уже из другой школы, Clear Creek Amana High, в небольшой ферме Хомстид, куда перебралась его семья (мать и отчим). Именно там парень начал участвовать в школьных постановках. После окончания школы он уехал из города в надежде стать известным актером. Его дебют на сцене состоялся в мюзикле «Плачущая Принцесса и Золотой Гусь» и пьесе «Энни». Игра на сцене приносила Эштону огромное удовольствие, несмотря на довольно скромный заработок, и помогла ему достичь больших высот.

В 1996 году Кутчер поступил в университет Айовы, где хотел получить специальность инженера-био-химика, отчасти потому, как искренне надеялся найти способ вылечить своего брата-близнеца. Эта идея-фикс заставляла его прилежно учиться, при этом его поведение было далеко не примерным, и его даже выгнали из общежития из-за постоянного шума. На одной из подработок Эштона в баре Айова-сити «The Airliner» его заметили и предложили принять участие в конкурсе моделей «Свежие лица Айовы». Парень легко согласился и к своему удивлению занял первое место. Победа так мотивировала Кутчера, что он тут же бросил колледж и переехал в Нью-Йорк, покорять мир модельного бизнеса. Там он попал на кастинг агентства талантов «International Modeling & Talent Association», после чего его приняли в модельное агентство «Next». Он начал постоянно ездить в Милан и Париж, снимался в фотосессиях для каталогов и именитых дизайнеров Versace, Tommy Hifiger и Calvin Klein. Через несколько лет Эштон вернулся в родной Сидар-Рапидс, а в 1998 году перебрался в Лос-Анджелес, чтобы попробовать себя на актерском поприще. После нескольких прослушиваний его утвердили сразу на две роли в телешоу «That 70’s Show» и «Wind on Water», где он играл Майкла Келсо и в одно мгновение стал знаменит.

Фильмы с Эштоном Кутчером

В 2000 году Кутчер снялся в фильме «Азартные игры» (2000), а после него в комедии «Только ты и я» (2000) Джима Моррисона. Более популярным его сделало участие в комедии «Где моя тачка, чувак?» (2000), где также снимался Шон Уильям Скотт. За эту роль Эштон получил премию MTV в номинации «Мужской прорыв года». Далее последовали такие работы, как «Техасские рейнджеры» (2001) с Джеймсом Ван Дер Биком и «Дочь моего босса» (2003) с Тарой Рид. В комедии «Молодожены» (2003) Кутчер снялся вместе со своей девушкой Бриттани Мерфи. В 2004 году на экраны кинотеатров вышел психологический триллер «Эффект бабочки» с Эштоном в главной роли, который получил высокие оценки критиков и при бюджете в 13 миллионов долларов собрал 96 миллионов по всему миру. После этой успешной роли фильмография актера пополнилась такими лентами, как «Угадай, кто?» (2005), «Больше, чем любовь» (2005), «Спасатель» (2006), «Однажды в Вегасе» (2008), «Киллеры» (2010) и «Больше чем секс» (2011). В 2013 году Эштону доверили исполнить главную роль культового предпринимателя и дизайнера Стива Джобса в биографической драме «Джобс: Империя соблазна».

Эштон Кутчер - Подстава

В 2003 году Эштон Кутчер стал создателем телешоу «Подстава» на канале MTV, где звезд разыгрывают с помощью скрытой камеры. В 2005 году он был назначен исполнительным продюсером реалити-шоу «Beauty and the Geek» и «The Real Wedding Crashers». Весной 2011 года актер заменил Чарли Шина в телесериале «2,5 человека». Ходили слухи, что год съемок принес актеру около двадцати миллионов долларов. Его дебют в роли Уолдена Шмидта был весьма успешен: компания Nielsen официально заявила, что первый эпизод с участием Кутчера посмотрели более 20 миллионов, что существенно превышает рейтинг всех предыдущих эпизодов с Чарли Шином.

Личная жизнь Эштона Кутчера

Непродолжительное время актер встречался с Бриттани Мерфи. С 2003 года он был в отношениях с актрисой Деми Мур. Они поженились осенью 2005 года. Деми была на 15 лет старше своего супруга. В 2011 году их брак распался: Деми подала на развод, узнав об изменах Эштона. С 2012 года Кутчер встречался с актрисой Милой Кунис. В 2014 году у них родилась дочь Уайатт Изабель, свои отношения они узаконили годом позже. Осенью 2016 у пары родился второй ребенок, сын Димитрий Портвуд Кутчер.

Связи Эштоне Кутчера
Деми Мур
были вместе с 2005 по 2013 Деми Мур
Мила Кунис
вместе с 2012 г, в браке с 2015 г Мила Кунис
Бриттани Мерфи
были вместе с 2002 по 2003 Бриттани Мерфи

Популярные фильмы

Эффект бабочки 7.9
Эффект бабочки (2004)
Человек, который спас мир 7.3
Человек, который спас мир (2015)
Ранчо 7.2
Ранчо (2016)

Фильмография Эштоне Кутчера

Красота
Красота
криминал, фантастика 2026, США
К тебе или ко мне? 5.6
К тебе или ко мне? Your Place or Mine
комедия, мелодрама 2023, США
Смотреть трейлер
Месть 6.6
Месть Vengeance
комедия, детектив, триллер 2022, США
WeWork: Cоздание и крах компании 6.6
WeWork: Cоздание и крах компании WeWork
документальный 2021, США
5.2
Долгий дом The Long Home
драма 2018, США
Ранчо 7.3
Ранчо
драма, комедия 2016, США
Человек, который спас мир 7.3
Человек, который спас мир The Man Who Saved the World
документальный 2015, Дания
Джобс: Империя соблазна 5.9
Джобс: Империя соблазна Jobs
драма, биография 2013, США
Смотреть трейлер Рецензия
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Новости о Эштоне Кутчере
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Риз Уизерспун и Эштон Кутчер меняются городами в трейлере ромкома Your Place or Mine
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Вышел трейлер сериала «Шоу 90-х», который является продолжением «Шоу 70-х»

Интересные факты о Эштоне Кутчере

- Рост - 189 см

- В выпускном классе попытался обокрасть школу, за что был приговорен к 180 часам исправительных работ и трем годам лишения свободы условно

- При разводе Деми Мур отсудила у Эштона около 25 миллионов долларов

Фотографии Эштоне Кутчера

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