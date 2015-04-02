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Однажды в Вегасе Однажды в Вегасе
Киноафиша Фильмы Однажды в Вегасе Отзывы о фильме «Однажды в Вегасе»
What Happens in Vegas... Однажды в Вегасе 2008 / США
7.8 Оцените
122 голоса Рейтинг IMDb: 6.1
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Отзывы о фильме «Однажды в Вегасе»

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StasO 2 апреля 2015, 12:51
Сопливый юмор,сопливые влюбленные,сопливый фильм..Лично я нифига не отдохнул при просмотре..
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Shushka 2 апреля 2015, 12:51
Просто суперский фильм! Очень смешной, веселый и позитивный! Классно играют. Главное, что шутки идут одна за другой: у нас весь зал ржал дико, парень рядом со мной даже поп-корн рассыпал - так угарал. Так что всем идти! (Ну если конечно не опасаетесь быть усыпанным поп-корном)) ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Але 2 апреля 2015, 12:51
не убидительно, не интересео, стандартно и предсказуемо, я бы охарактеризовал этот фильм так, но от нечего делать посмотреть можно на 3ку из 10 потянет ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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