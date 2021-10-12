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Марк Уотерс
Марк Уотерс
Mark Waters
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Марк Уотерс
Mark Waters
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Дата рождения
30 июня 1964
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Рак
Биография Марк Уотерс
Режиссер, продюсер, сценарист. Родился 30 июня 1964года. Кливленд, штат Огайо, США.
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Фильмография Марк Уотерс
Волшебный лагерь
фэнтези, комедия, семейный
2018, США
6.0
Плохой Санта 2
комедия
2016, США
5.0
Академия вампиров
фэнтези
2014, США
7.0
Пингвины мистера Поппера
комедия
2011, США
7.0
Призраки бывших подружек
комедия, мелодрама
2009, США
7.0
Спайдервик: Хроники
семейный, приключения, сказка, драма
2008, США
7.0
Между небом и землей
мелодрама, комедия
2005, США
7.0
Дрянные девчонки
комедия
2004, США
7.0
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