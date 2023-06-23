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Скоро в прокате "Схватка с дьяволом"
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Между небом и землей
Отзывы о фильме «Между небом и землей»
Just Like Heaven
Между небом и землей
2005 / США
Трейлер
7.7
Оцените
30
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Артур
23 июня 2023, 12:45
Оценка
Отличная романтическая комедия. Было интересно наблюдать за некой химией между Риз и Марком. Вообще это два замечательных актёра, которые снимаются в замечательных комедиях. Вообще нравятся романтические комедии тех времён, они будто наполнены теплотой.
Однозначно стоит посмотреть!!!!!
23 июня 2023, 12:45
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Однозначно стоит посмотреть!!!!!
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