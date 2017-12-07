Пингвиненок Пороро. Мир динозавров, 2017

В очередном фильме о пингвине Пороро и его друзьях-зверятах любимые герои возвращаются с невероятными космическими приключениями. На этот раз Пороро вместе с лисенком Эдди, динозавриком Кронгом, медвежонком Поби и бобренком Лупи отправятся спасать своих друзей от пришельцев.

Когда поблизости от их деревушки падает космическая капсула, пингвин Пороро вместе со своей командой обнаруживает маленького динозавра по имени Ало. На следующее утро Эдди пытается отремонтировать корабль и случайно обнаруживает, что он в рабочем состоянии и его можно запустить снова. Неожиданно капсула похищает Ало и динозавра Кронга и переносит их на большой космический корабль, где инопланетный захватчик по имени Мистер Y планирует захватить остров динозавров, продать их и разбогатеть. Кронг предупреждает злодея, что скоро за ними придут друзья, но Мистеру Y от этого только лучше. Попав на борт корабля, Пороро и его команда понимают, что инопланетянин не настроен заводить друзей, поскольку в коридорах на них тут же нападают роботы. Спасаясь бегством, банда вместе с Ало, который решил к ним присоединиться, возвращаются обратно в лес, чтобы попросить помощи у знакомого племени более крупных динозавров. Теперь, когда у них есть все, что им нужно знать, Пороро, Ало и компания решают, что они готовы найти своих друзей и освободить их. Все они собрались вместе, чтобы помешать Мистеру Y и сразиться с пришельцем и его армией роботов.

Картина о храбрости и верности, о доверии и предательстве при помощи яркой анимации, захватывающих внеземных персонажей и бодрых песен расскажет о силе дружбы, которая может преодолеть любые испытания.