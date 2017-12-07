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Пингвиненок Пороро. Мир динозавров Пингвиненок Пороро. Мир динозавров
Киноафиша Фильмы Пингвиненок Пороро. Мир динозавров
Pororo, Dinosaur Island Adventure

Пингвиненок Пороро. Мир динозавров, 2017

2017 / Корея
6.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Добрый мультфильм о силе дружбы
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Причины посмотреть Факты О фильме

В очередном фильме о пингвине Пороро и его друзьях-зверятах любимые герои возвращаются с невероятными космическими приключениями. На этот раз Пороро вместе с лисенком Эдди, динозавриком Кронгом, медвежонком Поби и бобренком Лупи отправятся спасать своих друзей от пришельцев.  

Когда поблизости от их деревушки падает космическая капсула, пингвин Пороро вместе со своей командой обнаруживает маленького динозавра по имени Ало. На следующее утро Эдди пытается отремонтировать корабль и случайно обнаруживает, что он в рабочем состоянии и его можно запустить снова. Неожиданно капсула похищает Ало и динозавра Кронга и переносит их на большой космический корабль, где инопланетный захватчик по имени Мистер Y планирует захватить остров динозавров, продать их и разбогатеть. Кронг предупреждает злодея, что скоро за ними придут друзья, но Мистеру Y от этого только лучше. Попав на борт корабля, Пороро и его команда понимают, что инопланетянин не настроен заводить друзей, поскольку в коридорах на них тут же нападают роботы. Спасаясь бегством, банда вместе с Ало, который решил к ним присоединиться, возвращаются обратно в лес, чтобы попросить помощи у знакомого племени более крупных динозавров. Теперь, когда у них есть все, что им нужно знать, Пороро, Ало и компания решают, что они готовы найти своих друзей и освободить их. Все они собрались вместе, чтобы помешать Мистеру Y и сразиться с пришельцем и его армией роботов.

Картина о храбрости и верности, о доверии и предательстве при помощи яркой анимации, захватывающих внеземных персонажей и бодрых песен расскажет о силе дружбы, которая может преодолеть любые испытания.

 

Продолжение анимационного сериала «Пингвиненок Пороро», который транслируется у себя на родине в Южной Корее уже с 2007 года. Широко известен во многих странах и переведен на многие языки мира. В Южной Корее у фильма огромная база поклонников, а министерство культуры и туризма даже наградило сериал призом за лучших анимационных персонажей.

Премьера фильма в Южной Корее состоялась в 2017 году, однако в России релиз картины пройдёт в феврале 2021 года.

Длительность фильма составляет 79 минут.

Кинокомпания Lionsgate выпустила анимационный фильм «Пингвиненок Пороро. Мир динозавров» на DVD и в цифровом формате 8 декабря 2020 года.

В англоязычной озвучке звучат голоса актеров Поли Шор и Джона Хедера.

Ранее уже выходили такие фильмы из вселенной «Пингвиненка Пороро», как «Пираты острова сокровищ», «Большие гонки» и «Космические приключения».

На данный момент у южнокорейского анимационного сериала «Пингвиненок Пороро» вышло уже шесть сезонов.

Долгое время студия Disney пыталась приобрести права на трансляцию анимационного сериала и предлагала его автору 1 триллион южнокорейских вон, однако так и не получила согласие.

Ходили слухи, что образ пингвиненка Пороро даже хотели использовать в качестве талисмана Зимних Олимпийских игр, которые прошли в Пхёнчхане в 2018 году.

При создании образа пингвиненка авторы вдохновлялись образами Микки Мауса и Хелло Китти, а такие цвета, как голубой, белый и розовый, использовались для того, чтобы и мальчики, и девочки одинаково могли проникнуться персонажем.

Пороро и его друзья-зверята живут в заснеженной, глухой деревушке, о которой никто и не слышал, но с ними все равно постоянно происходят удивительные, а порой и невероятные вещи. Какие бы сложности и опасные приключения ни поджидали Пороро, ему на помощь всегда приходят его товарищи – лисенок Эдди, динозаврик Кронг, медвежонок Поби, бобренок Лупи. Здесь все просто: можно преодолеть любые преграды, особенно когда рядом – твои верные друзья.

6.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 11 февраля 2021
Премьера в мире 7 декабря 2017
Возраст 0+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Ким Хён-хо
В ролях
Ли Сон
Ли Ми-джа
Чон Ми-сук
Хон Со-ён
Все актеры и съемочная группа
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Пингвиненок Пороро. Мир динозавров смотреть онлайн

Пингвиненок Пороро. Мир динозавров
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за 1 рубль
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Пингвинёнок Пороро всегда очень любил динозавров. Поэтому когда в их деревушке приземлилась космическая капсула с динозавриком, Пороро и его друзья тепло встретили малыша Эло. Но некий охотник на динозавров отследил Эло и снова похитил, прихватив заодно и друга пингвина – Кронга. Пороро, Эдди, Поби и Петти отправились на поиски друзей. Оказалось, что в плену у охотника на динозавров уже сотни особей и тихая обитель этого вида давно разрушена. Даже великий король динозавров ничего не…
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