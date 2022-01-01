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Путешествие к центру Земли 3D Путешествие к центру Земли 3D
Киноафиша Фильмы Путешествие к центру Земли 3D Путешествие к центру Земли 3D, 2008: актеры и роли
Journey to the Center of the Earth 3D Путешествие к центру Земли 3D 2008 / США
7.5 Оцените
107 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Путешествие к центру Земли 3D, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Эрик Бревиг Eric Brevig
В ролях
Брендан Фрейзер Брендан Фрейзер Brendan Fraser Джош Хатчерсон Джош Хатчерсон Josh Hutcherson Анита Брим Джанкарло Кальтабьяно Гарт Гилкер Garth Gilker
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