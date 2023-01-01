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Путешествие к центру Земли 3D Путешествие к центру Земли 3D
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Journey to the Center of the Earth 3D Путешествие к центру Земли 3D 2008 / США
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108 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Вся информация о фильме
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