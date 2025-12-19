В ролях
Fredrik Dalenfjäll
Olika roller
Håkan Juholt
Borgmästare Juholt
Йохан Рабеус
Kapten Buster
Sofie Sarenbrant
Sofie Sork
Все актеры и съемочная группа
Сценарист
Johanna Bergenstråhle, Калле Мартин, Mikael Syrén
Композитор
Хенрик Лёрстад
Детали мультфильма
Страна
Швеция
Продолжительность
1 час 9 минут
Год выпуска
2025
Премьера онлайн
20 июля 2026
Премьера в мире
19 декабря 2025
Дата выхода
|17 апреля 2026
|Норвегия
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|A
|13 мая 2026
|Финляндия
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|19 декабря 2025
|Швеция
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|Btl
Сборы в мире
$192 671
Производство
Nordisk Film Production Sverige
Другие названия
Bamse och havets hemlighet, Bamse ja meren salaisuus, Bamse og havets hemmelighet, Miś Bamse i sekret morza