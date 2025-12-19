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Постер мультфильма Bamse and the Secret of The Sea
5.7
Киноафиша Фильмы Bamse and the Secret of The Sea
5.7

Bamse and the Secret of The Sea

, 2025
Bamse och havets hemlighet
Швеция / приключения, анимация, семейный / 18+
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Постер мультфильма Bamse and the Secret of The Sea
5.7
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В ролях

Рольф Лассгорд
Рольф Лассгорд
Bamse
Йохан Гланс
Lille Skutt
Vega Åhman
Mini-Hopp
Fredrik Dalenfjäll
Olika roller
Håkan Juholt
Borgmästare Juholt
Рэйчел Молин
Йохан Рабеус
Kapten Buster
Юхан Ульвесон
Skalman
Lisa Ekdahl
Nina Kanin
Калле Мартин
Narrator
Henrik Nyblom
Slusken
Sofie Sarenbrant
Sofie Sork
Режиссер Кристиан Рюлтениус
Сценарист Johanna Bergenstråhle, Калле Мартин, Mikael Syrén
Композитор Хенрик Лёрстад
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Швеция
Продолжительность 1 час 9 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 20 июля 2026
Премьера в мире 19 декабря 2025
Дата выхода
17 апреля 2026 Норвегия A
13 мая 2026 Финляндия
19 декабря 2025 Швеция Btl
Сборы в мире $192 671
Производство Nordisk Film Production Sverige
Другие названия
Bamse och havets hemlighet, Bamse ja meren salaisuus, Bamse og havets hemmelighet, Miś Bamse i sekret morza

Рейтинг мультфильма

5.7
Оцените 10 голосов
5.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие мультфильмы 
Обновлено 27 октября 2026

Отзывы о мультфильме

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