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Маша Малиновская
Маша Малиновская
Masha Malinovskaya
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Маша Малиновская
Masha Malinovskaya
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Дата рождения
21 января 1981
Возраст
41 год
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Биография Маша Малиновская
Родилась 21 января 1981 года. Смоленск, СССР (Россия).
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Фильмография Маша Малиновская
Мадагаскар 3
анимация, семейный
2012, США
8.0
Блондинка в нокауте
комедия
2010, Украина
0.0
Все могут короли
комедия, мелодрама
2008, Россия
3.0
Мадагаскар 2
сказка, семейный, анимация, комедия, приключения
2008, США
8.0
Белоснежка: Брачный сезон
комедия, анимация
2007, Великобритания / Бельгия / Франция / Польша
4.0
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Статьи о персоне
Лишившаяся работы Малиновская не стала молчать: хватило нескольких слов
В прошлом телеведущая была очень популярной.
Написать
14 июня 2022 10:15
Мечтает встретить защитника: любовным неудачам Маши Малиновской нашлось объяснение
Вот уже длительное время звезда остается одинокой.
Написать
21 января 2022 11:23
"Раз в год": Маша Малиновская пожаловалась на скудную интимную жизнь
Телеведущая и актриса Маша Малиновская решила откровенно поговорить со своими подписчиками. В Instagram-stories она выборочно ответила на вопросы россиян, даже на самые провокационные.
Написать
2 января 2022 14:32
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