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Елена Полякова

Елена Полякова
Елена Полякова
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Дата рождения
2 августа 1979
Возраст
42 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса, Сценарист
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Биография Елены Поляковой

Родилась 2 августа 1979 года. Москва, СССР (Россия).

Фильмография Елены Поляковой
Красный лотос
Красный лотос
драма, криминал 2009, Украина
4.0
Все могут короли
Все могут короли
комедия, мелодрама 2008, Россия
3.0
После жизни
После жизни
драма, мистика 2008, Россия
4.0
Фабрика счастья
Фабрика счастья
комедия, мелодрама 2007, Украина
5.0
Медвежья охота
Медвежья охота
боевик, драма 2007, Россия
6.0
Квартет для двоих
Квартет для двоих
мелодрама 2006, Украина
5.0
Марфа и ее щенки
Марфа и ее щенки
комедия, мелодрама, семейный 2005, Россия
0.0
Парниковый эффект
Парниковый эффект
мелодрама, драма 2005, Россия
6.0
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