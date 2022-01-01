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Елена Полякова
Елена Полякова
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Елена Полякова
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Дата рождения
2 августа 1979
Возраст
42 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса, Сценарист
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Биография Елены Поляковой
Родилась 2 августа 1979 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Елены Поляковой
Красный лотос
драма, криминал
2009, Украина
4.0
Все могут короли
комедия, мелодрама
2008, Россия
3.0
После жизни
драма, мистика
2008, Россия
4.0
Фабрика счастья
комедия, мелодрама
2007, Украина
5.0
Медвежья охота
боевик, драма
2007, Россия
6.0
Квартет для двоих
мелодрама
2006, Украина
5.0
Марфа и ее щенки
комедия, мелодрама, семейный
2005, Россия
0.0
Парниковый эффект
мелодрама, драма
2005, Россия
6.0
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