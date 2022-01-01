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Кошмар на улице Вязов
Кошмар на улице Вязов, 1984: актеры и роли
Nightmare On Elm Street, A
Кошмар на улице Вязов
1984 / США
7.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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Кошмар на улице Вязов, 1984: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Уэс Крэйвен
Wes Craven
В ролях
Джон Сэксон
John Saxon
Рони Блэйкли
Хезер Лэнгенкэмп
Heather Langenkamp
Аманда Вайсс
Роберт Энглунд
Ник Корри
Nick Corrie
Джонни Депп
Johnny Depp
Чарльз Флайшер
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