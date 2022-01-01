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Кошмар на улице Вязов Кошмар на улице Вязов
Киноафиша Фильмы Кошмар на улице Вязов Кошмар на улице Вязов, 1984: актеры и роли
Nightmare On Elm Street, A Кошмар на улице Вязов 1984 / США
7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Кошмар на улице Вязов, 1984: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Уэс Крэйвен Уэс Крэйвен Wes Craven
В ролях
Джон Сэксон John Saxon Рони Блэйкли Хезер Лэнгенкэмп Heather Langenkamp Аманда Вайсс Роберт Энглунд Ник Корри Nick Corrie Джонни Депп Джонни Депп Johnny Depp Чарльз Флайшер
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