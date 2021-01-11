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Кэндимэн Кэндимэн
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Candyman

Кэндимэн, 1992

1992 / США / Великобритания
6.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

У жителей отдаленных кварталов Чикаго существует легенда о загадочном маньяке по прозвищу Кэндимэн, обитателе параллельного мира. Ему не нужен нож, чтобы наносить раны: протез руки в виде крюка — идеальное орудие преступления.

Пока Кэндимэн находится за гранью реальности. Но если встать перед зеркалом и пять раз подряд произнести его имя, он перейдет эту зыбкую черту. И тогда никому не удастся спастись.

За изучение этой легенды берется группа молодых ученых, которые не верят в таинственного Кэндимэна. Но в любой момент вместо своего отражения в зеркале они могут увидеть убийцу…

6.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 1992
Премьера в мире 11 сентября 1992
Возраст 18+
Режиссер
Бернард Роуз
Бернард Роуз
В ролях
Вирджиния Мэдсен
Вирджиния Мэдсен
Тони Тодд
Тони Тодд
Ксандер Беркли
Ксандер Беркли
Кейси Леммонс
Ванесса Уильямс
Ванесса Уильямс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Кэндимэн 2 постера
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