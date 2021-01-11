Кэндимэн, 1992

У жителей отдаленных кварталов Чикаго существует легенда о загадочном маньяке по прозвищу Кэндимэн, обитателе параллельного мира. Ему не нужен нож, чтобы наносить раны: протез руки в виде крюка — идеальное орудие преступления.



Пока Кэндимэн находится за гранью реальности. Но если встать перед зеркалом и пять раз подряд произнести его имя, он перейдет эту зыбкую черту. И тогда никому не удастся спастись.



За изучение этой легенды берется группа молодых ученых, которые не верят в таинственного Кэндимэна. Но в любой момент вместо своего отражения в зеркале они могут увидеть убийцу…