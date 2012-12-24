Меню
О персоне
Фильмография
Награды
Джек Клагмен
Jack Klugman
Джек Клагмен
Jack Klugman
Дата рождения
27 апреля 1922
Возраст
90 лет
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
24 декабря 2012
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Популярные фильмы
8.5
12 разгневанных мужчин
(1957)
7.9
Дни вина и роз
(1962)
6.9
I Could Go on Singing
(1963)
Фильмография Джек Клагмен
Жанр
Все
Детектив
Драма
Криминал
Музыка
Триллер
Год
Все
1976
1968
1963
1962
1957
Все
5
Фильмы
5
Актер
5
6.5
Двухминутное предупреждение
Two-Minute Warning
триллер, драма
1976, США
6.5
Детектив
The Detective
драма, криминал
1968, США
6.9
I Could Go on Singing
I Could Go on Singing
драма, музыка
1963, Великобритания
7.9
Дни вина и роз
Days of Wine and Roses
драма
1962, США
8.5
12 разгневанных мужчин
12 Angry Men
драма, детектив
1957, США
Смотреть трейлер
