Джон Савока
Джон Савока John Savoca
Киноафиша Персоны Джон Савока

Джон Савока

John Savoca

Карьера
Актер

Популярные фильмы

12 разгневанных мужчин 8.5
12 разгневанных мужчин (1957)

Фильмография Джон Савока

Жанр
Год
Фильмы 1 Актер 1
12 разгневанных мужчин 8.5
12 разгневанных мужчин 12 Angry Men
драма, детектив 1957, США
Смотреть трейлер
