О персоне
Фильмография
Джон Савока
John Savoca
Киноафиша
Персоны
Джон Савока
Джон Савока
John Savoca
Карьера
Актер
Популярные фильмы
8.5
12 разгневанных мужчин
(1957)
Фильмография Джон Савока
Жанр
Все
Детектив
Драма
Год
Все
1957
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
8.5
12 разгневанных мужчин
12 Angry Men
драма, детектив
1957, США
Смотреть трейлер
