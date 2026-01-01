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Эд Бегли
Ed Begley
Киноафиша
Персоны
Эд Бегли
Эд Бегли
Ed Begley
Дата рождения
25 марта 1901
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
28 апреля 1970
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
8.3
12 разгневанных мужчин
(1957)
7.6
Ловко устроился
(1948)
7.4
Извините, ошиблись номером
(1948)
Фильмография Эд Бегли
7
Вздерни их повыше
Hang 'Em High
триллер, боевик, драма, вестерн, криминал
1968, США
7.2
Сладкоголосая птица юности
Sweet Bird of Youth
драма
1962, США
8.3
12 разгневанных мужчин
12 Angry Men
драма, детектив
1957, США
Смотреть трейлер
7.2
Криминальная полоса в прессе США
Deadline - U.S.A.
криминал, драма, нуар
1952, США
7.2
На опасной земле
On Dangerous Ground
драма, нуар
1951, США
7.6
Ловко устроился
Sitting Pretty
семейный, комедия
1948, США
7.4
Извините, ошиблись номером
Sorry, Wrong Number
драма, нуар, мистика
1948, США
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