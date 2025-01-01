Меню
О персоне
Фильмография
Джозеф Суини
Joseph Sweeney
Джозеф Суини
Джозеф Суини
Joseph Sweeney
Дата рождения
26 июля 1884
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
25 ноября 1963
Карьера
Актер
Популярные фильмы
8.5
12 разгневанных мужчин
(1957)
Фильмография Джозеф Суини
Жанр
Все
Детектив
Драма
Год
Все
1957
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
8.5
12 разгневанных мужчин
12 Angry Men
драма, детектив
1957, США
Смотреть трейлер
