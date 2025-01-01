Меню
Джозеф Суини
Джозеф Суини Joseph Sweeney
Джозеф Суини

Джозеф Суини

Joseph Sweeney

Дата рождения
26 июля 1884
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
25 ноября 1963
Карьера
Актер

Популярные фильмы

12 разгневанных мужчин 8.5
12 разгневанных мужчин (1957)

Фильмография Джозеф Суини

Жанр
Год
Все 1 Фильмы 1 Актер 1
12 разгневанных мужчин 8.5
12 разгневанных мужчин 12 Angry Men
драма, детектив 1957, США
