О персоне
Фильмография
Джон Фидлер
John Fiedler
Джон Фидлер
Джон Фидлер
John Fiedler
Дата рождения
3 февраля 1925
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
25 июня 2005
Карьера
Актер
8.5
12 разгневанных мужчин
(1957)
7.6
Странная парочка
(1968)
7.1
Великое путешествие Пуха: В поисках Кристофера Робина
(1997)
5
6.1
Винни и Слонотоп
Pooh's Heffalump Movie
семейный, анимация
2005, США
6.6
Винни Пух: Рождественский Пух
Winnie the Pooh: A Very Merry Pooh Year
анимация, комедия, драма
2002, США
7.1
Великое путешествие Пуха: В поисках Кристофера Робина
Pooh's Grand Adventure: The Search for Christopher Robin
приключения, анимация, комедия
1997, США
7.6
Странная парочка
The Odd Couple
комедия
1968, США
8.5
12 разгневанных мужчин
12 Angry Men
драма, детектив
1957, США
Смотреть трейлер
