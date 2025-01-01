Меню
Билли Нельсон
Дата рождения
19 июля 1903
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
13 июня 1979
Карьера
Актер

Популярные фильмы

12 разгневанных мужчин 8.5
12 разгневанных мужчин (1957)

Фильмография Билли Нельсон

Жанр
Год
Все 1 Фильмы 1 Актер 1
12 разгневанных мужчин 8.5
12 разгневанных мужчин 12 Angry Men
драма, детектив 1957, США
