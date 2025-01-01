Меню
О персоне
Фильмография
Билли Нельсон
Billie Nelson
Билли Нельсон
Билли Нельсон
Billie Nelson
Дата рождения
19 июля 1903
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
13 июня 1979
Карьера
Актер
Популярные фильмы
8.5
12 разгневанных мужчин
(1957)
Фильмография Билли Нельсон
Жанр
Все
Детектив
Драма
Год
Все
1957
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
8.5
12 разгневанных мужчин
12 Angry Men
драма, детектив
1957, США
Смотреть трейлер
