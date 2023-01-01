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Пролетая над гнездом кукушки
Пролетая над гнездом кукушки, 1975: актеры и роли
One Flew Over the Cockoo`s Nest
Пролетая над гнездом кукушки
1975 / США
Трейлер
7.4
Оцените
35
голосов
Рейтинг IMDb: 8.7
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Пролетая над гнездом кукушки, 1975: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Милош Форман
Milos Forman
В ролях
Джек Николсон
Jack Nicholson
Брэд Дуриф
Brad Dourif
Уильям Редфилд
William Redfield
Питер Брокко
Peter Brocco
Уилл Сэмпсон
Will Sampson
Дэнни ДеВито
Danny DeVito
Кристофер Ллойд
Christopher Lloyd
Майкл Берриман
Michael Berryman
Луиза Флетчер
Louise Fletcher
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