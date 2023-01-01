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Пролетая над гнездом кукушки Пролетая над гнездом кукушки
Киноафиша Фильмы Пролетая над гнездом кукушки Пролетая над гнездом кукушки, 1975: актеры и роли
One Flew Over the Cockoo`s Nest Пролетая над гнездом кукушки 1975 / США
7.4 Оцените
35 голосов Рейтинг IMDb: 8.7
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Пролетая над гнездом кукушки, 1975: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Милош Форман Милош Форман Milos Forman
В ролях
Джек Николсон Джек Николсон Jack Nicholson Брэд Дуриф Брэд Дуриф Brad Dourif Уильям Редфилд William Redfield Питер Брокко Peter Brocco Уилл Сэмпсон Will Sampson Дэнни ДеВито Дэнни ДеВито Danny DeVito Кристофер Ллойд Кристофер Ллойд Christopher Lloyd Майкл Берриман Майкл Берриман Michael Berryman Луиза Флетчер Louise Fletcher
Вызов
Вызов
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Переводчик
Переводчик
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