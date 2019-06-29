Наверняка вы знакомы с произведением Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки» и, скорее всего, будете сравнивать его с экранизацией. Но если не заниматься сравнением целенаправленно, то отличия улавливаются лишь изредка: сюжетная линия практически неизменна. Однако над самой сутью фильма режиссер Милош Форман поработал весьма и весьма. В его умысел не входило передать душевное состояние героев, особое внимание которому уделил автор романа. Режиссер показал ту атмосферу, в…
Безумен или гениален? “Пожалуйста, поймите, мы не устанавливаем для вас правил и ограничений без того, чтобы тщательно взвесить их терапевтическое действие!” (“Пролетая над гнездом кукушки” Кен Кизи)
Утро. Пробуждение. Процедуры. Ежедневная терапия, где снова и снова звучат одни и те же вопросы. Однообразная игра в карты, где никто не понимает, кто проиграл, кто выиграл. Свободное время под одну и ту же мелодию, которую приходится перекрикивать, чтобы вести хоть какой-то диалог. Просмотр вечерних новостей. Сон. И снова… И ни конца, ни края нет этому укоренившемуся распорядку дня, где следующий день похож на предыдущий как две капли воды, и царит вера в то будущее, где никто не изменит этого рутинного образа жизни, до тех пор пока не появляется он…
“Пролетая над гнездом кукушки” уже по праву считается классикой мирового кинематографа. Выдающиеся актерские работы: Джек Николсон в роли Макмерфи очаровывает зрителей уже несколько десятков лет; дебют Брэда Дурифа, сыгравшего молодого и ранимого Билли Биббита; Луиза Флетчер, одного взгляда на которую хватает, чтобы понять в чьих руках здесь всё вертится; и так можно перечислять каждого… Сильная режиссура Милоша Формана, удачный сценарий Лоуренса Хабена и Бо Голдмана по мотивам одноименного романа Кена Кизи – всё это сложилось в картину, которая более, чем достойна всех тех наград, которыми щедро одарила эту работу Американская Киноакадемия.
Действие разворачивается в 1963 году. Главный герой Рэндл Патрик Макмерфи попадает из тюремного заключения в заключение психиатрической больницы для проведения экспертизы по его психическому состоянию. Сразу же герой попадает в жёсткие рамки, поддерживаемые старшей медсестрой Милдред Рэтчед. Деспотические ограничения, ничем не обоснованные запреты, вмешательства в личную жизнь пациентов сразу же находят негативный отклик в душе Макмерфи. Он начинает всеми способами бороться с установившимся порядками и, в частности, с тоталитарностью Милдред. Привыкшие, что с ними разговаривают как с больными, пациенты постепенно привязываются и начинают доверять новоприбывшему странному “сумасшедшему”, который общается с ними как с совершенно нормальными. Он устраивает место, для игры в азартные игры, организует голосование за просмотр чемпионата, в довершение ко всему отправляется вместе с другими пациентами в самовольную отлучку на рыбалку.
Что примечательно, ни один герой этой истории не теряет объёмности образа. Действие не фокусируется только на противостоянии главных героев. В каждом, абсолютно каждом персонаже разворачивается своя собственная борьба. Такая подробная рисовка образов позволяет воспринимать кино как многоплановую историю, каждый герой которой по уровню наполненности тянет на полный метр, посвящённый только его истории.
Как и многие произведения искусства этот фильм не лишен автопортретных параллелей с жизнью и судьбой его создателя – Милоша Формана. Родом из Восточной Европы, он врывается в Голливуд со смелым и бескомпромиссным понятием свободы. Как и главный герой он чувствует себя в чужой стране одним против всех. Свободнее ли Америка, в сравнении с родной Чехословакией? Так же, как и вопрос: свободен ли мир за пределами психиатрической лечебницы более, чем в ее стенах? И не ясно, кто здесь псих поневоле, а кто самостоятельно выбирал собственную несвободу. Как ни крути, неслучайно, что человек, обретший новую родину в свободолюбивой стране берётся разговаривать с зрителями на тему свободы. Как и много раз доказанная истина, что лучшие работы режиссёр снимает о самом себе, так и этот случай не исключение.
А тот факт, что это лучшая работа можно убедиться, если оценить то, что с самого выхода в прокат лента была воспринята положительно большим числом зрителем. И почти сразу этот фильм был отмечен большинством критиков, чем и прознаменовал новую волну в истории современного американского кино 1970-ых.
А иначе и быть не могло, потому что фильм с присущей ему правдивостью отражает то, что творилось на улицах США в то время. Свободный дух молодого поколения, выражающего протест против любого рода контроля. Во всех квартирах играет музыка о свободе, на полках появляются кричащие об этом книги. Появляется панк-культура, которая несёт бунт в своей крови. И среди всего этого на все экраны страны выходит герой, который борется за свободу себя и всех тех, кто плывёт с ним в одной лодке.
Ближе к финалу фильма выясняется, что большинство пациентов этой психиатрической лечебницы остаются здесь добровольно. По собственному желанию они переносят гнёт старшей медсестры; до мельчайшего движения выверенный распорядок дня; неотступное выполнение требований системы. И в какой-то момент закрадывается мысль, что они истинно безумны. Не тем, что один вечно устал, другой совершает одну за одной попытку суецида, не тем, что кто-то страдает от паранойи, другой от галлюцинаций. Настоящее безумие – это снова и снова поддерживать ту власть, которая угнетает стоящих по твою сторону товарищей, верить в терапевтическое действие перманентного отсутствия свободы, постоянная жизнь в страхе перед тем, чтобы сказать первое слово. И об этом говорит наш главный “сумасшедший”, и именно об этом сам герой Рэндл Патрик Макмерфи. Добровольная диктатура – это ли не безумие?
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