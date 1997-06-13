Menu
Russian
Рейтинги
7.1 IMDb Rating: 7.3
5 posters
Hercules

Hercules

Hercules 18+
Synopsis

The son of the Greek Gods Zeus and Hera is stripped of his immortality as an infant and must become a true hero in order to reclaim it.
Country USA
Runtime 1 hour 32 minutes
Production year 1997
World premiere 13 June 1997
Release date
2 June 2001 Russia Каскад 6+
21 June 1997 American Samoa PG
18 September 1997 Australia
27 June 1997 Brazil
26 June 1997 Canada
20 November 1997 Czechia U
7 August 1997 Denmark
4 December 1997 Finland
26 November 1997 France
19 November 1997 Germany
10 October 1997 Great Britain
17 October 1997 Ireland
21 June 1997 Israel
5 December 1997 Italy
26 September 1997 Japan
2 June 2001 Kazakhstan
20 November 1997 Netherlands AL
12 September 1997 Philippines G
28 November 1997 Portugal
20 June 1997 Romania AP
4 September 1997 Singapore G
5 July 1997 South Korea All
27 June 1997 Spain
14 November 1997 Sweden
27 June 1997 USA
2 June 2001 Ukraine
MPAA G
Budget $85,000,000
Worldwide Gross $252,712,101
Production Walt Disney Pictures, Walt Disney Animation Studios, Walt Disney Feature Animation Paris
Also known as
Hercules, Hércules, Herkules, Hercule, Геркулес, 大力士, Herkul, Dũng Sĩ Héc-quyn, Gerkules, Herakles, Heraklis, Hèrcules, Herkül, Herkuli, Iraklis: Pera apo to mytho, Qerkules, Ηρακλής: Πέρα από το μύθο, Херкул, Херкулес, ヘラクレス
Director
Ron Clements
Ron Clements
John Musker
John Musker
Cast
Tate Donovan
Tate Donovan
Josh Keaton
Roger Bart
Danny DeVito
Danny DeVito
Cast and Crew
7.1
7.3 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films  Best Comedies 
Quotes
Hades I can't believe this guy! I throw everything I've got at him, and it doesn't even...
[Hades notices Pain is wearing Air-Hercs]
Hades What... are... those?
Pain Um, I don't know. I-I thought they looked kinda dashing...
Hades [slowly burns up] I've got 24 hours to get rid of this... bozo, or the entire scheme I've been setting up for 18 years goes up in smoke, and YOU ARE WEARING HIS MERCHANDISE?
[Hades hears a noise, and sees Panic slurping some "Herculade"]
Panic [chuckles nervously] Thirsty?
[Hades screams, and blows up a volcano]
Stills
