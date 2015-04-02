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Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать
Отзывы о фильме «Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать»
Sin City: A Dame to Kill For
Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать
2014 / США
Трейлер
7.4
Оцените
42
голоса
Рейтинг IMDb: 6.5
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Микола
2 апреля 2015, 12:51
Чекаю з нетерпінням. Мені дуже сподобалась перша частина,думаю що II-га частина буде класна!!!!!
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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leadraven
2 апреля 2015, 12:51
Ева Грин - это просто отлично. Пожалуй, самый ожидаемый фильм в этом году!
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
НУ КОГДА ЖЕ КОГДА???
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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khaos11
11 февраля 2016, 21:29
Цитата (Tatvas, 01/10/2014 - 11:59:37):
так не могу понять, стоит смотреть или нет.... Я вот и первый город грехов не смотрела. Я много пропустила?
Если не смотрели оригинал, то сиквел вполне сойдет как самостоятельный кин. А если знаком первый фильм, то от второго можно вдоволь поплеваться.
11 февраля 2016, 21:29
0
0
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Tatvas
11 февраля 2016, 21:29
так не могу понять, стоит смотреть или нет.... Я вот и первый город грехов не смотрела. Я много пропустила? ✌️
11 февраля 2016, 21:29
0
0
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Энки
15 февраля 2016, 11:36
5.6/10
15 февраля 2016, 11:36
0
0
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Шверценберг
16 февраля 2016, 02:24
Сиквел редко бывает лушче первого фильма и этот случай как раз из таких. Сразу было понятно что такого сильного впечатления как от первой части получить уже не удастся. Всю первую половину фильма нам показывали сиськи что-бы купить расположение зрителя, наверное получилось. Разочаровал Джош Бролин. Единственный кто понравился так это Марв со своим "вырви глаз".
6.5\10
16 февраля 2016, 02:24
0
0
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Foggy
16 февраля 2016, 02:25
жесточайший проходняк...все очень печально, особенно на фоне первой части, которой было чем запомниться...выделить абсолютно некого, хартигана слишком мало, тк брюс уже не стар, а суперстар, а смотреть на рурка в маске, выдирающего пальцем глаз просто патамушта, не особо интересно...собсно единственно светлое место это сиськи Евы, но их все желающие могли рассмотреть еще в мечтателях (ого-го сколько времени назад), да и я уже вышел из того возраста, когда одни красивые сиськи спасают весь фильм ✊
0 интересных сюжетов, 0.5 запоминающихся персонажей (слава богу визажисты хоть не додумались весь фильм еву портить макияжем а-ля китай, с ее лицом накладывать на глаза краску - верх непрофессионализма, у нее и так все ок...оставили бы губы красные и зеленые глаза - вполне достаточно) и полностью утраченная атмосфера танца на тонкой грани фильм-комикс...здесь супергерои вылетают с голым задом из окна трескаются об асфальт и встают меситься дальше, а супергероини попаданием в грудь из арбалета стрелой заставляют тушку выделывать кульбит назад с оборотом в 180 градусов...как там у акробатов это называется...не специалист...про ампутацию глаза пальцем я даже не заикаюсь
ps 6/10 в основном за сиськи ✊
pps я так и не понял нафига нужен вообще был персонаж гордонн-левитта...показать шаффл одной левой рукой с переломанными пальцами правой? или выиграть подряд 3 раза в одноруких бандитах? подчеркнуть какой аяй-яй нехороший папашка монстрика из 1ой части? короче, ✊
ppps и мясо ради мяса в комиксе...делали бы тогда трешак по кальке Бомж с дробовиком и других столь же высокохудожественных фильмов, и не пытались выехать на чужих успехах... без бинокля видно, что если смешать классический американский детектив про таф-гаев (см. произведения Хэммета, Чандлера и Пратера) с нуаром, добавить немного готики, эротики, хороший сценарий и заматеревшего крепкого орешка (долгое время после первой части я жалел, что Брюса не додумались взять в экранизацию Max Payne - после Sin City для меня выбор был очевиден), то получится 1я часть, а если смешать светло-коричневое, темно-коричневое и цвета детской неожиданности, то на выходе все равно получится то самое *ОВНО
16 февраля 2016, 02:25
0
0
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Toporock
16 февраля 2016, 02:25
Цитата (Foggy, 04/09/2014 - 21:23:36):
Max Payne
Не трожь! Святое. Брюс, там бы всех смешил только, я так еще до сих пор и не смог представить себе актера на эту роль....
16 февраля 2016, 02:25
0
0
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Foggy
16 февраля 2016, 02:25
Брюс, там бы всех смешил только
не согласен...да, у Пейна намного более мрачный образ, чем простое клише "крутой коп", максимум трагизма я бы сказал, но Брюса можно назвать актером, который потянет драму...
это не Уолберг с лучшей работой карьеры Pain & Gain (оффтоп)
16 февраля 2016, 02:25
0
0
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Toporock
16 февраля 2016, 02:25
Цитата (Foggy, 05/09/2014 - 03:03:14):
это не Уолберг с лучшей работой карьеры Pain & Gain (оффтоп)
полностью согласен.
16 февраля 2016, 02:25
0
0
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Ingvars
16 февраля 2016, 02:25
Фильм превосходный! И не чуть не хуже первой части, как тут писали. Как я долго ждал продолжения!!
16 февраля 2016, 02:25
0
0
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NataliaT
16 февраля 2016, 02:25
Редкостная чушь! Фильм не о чем!✊
16 февраля 2016, 02:25
0
0
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fanbunga
16 февраля 2016, 02:26
Я прониклась. Такой простодушный наивняк мне по вкусу. Под настроение ваще отлично пошел. Лета у нас не было, всё пасмурно, прохладно и дожди. Ну и грехи, само собой. Новости почитаешь... ГГ отдыхает.
Визуал суперский. Правда ощущение, что картинка чуток зажевала актеров. Как-то они омультяшились. Марв в первом фильме тоньше был, нюансов поддавал больше. А, всё равно Марв ✊ .
Нэнси мне тоже нравится. Как она себя подрихтовала ...чтоб, значит, и лицо, и одежда, и мысли... Ради неё стоит убивать.
Некоторые моменты веселили. Например, появление Уиллиса, это уже как памятник самому себе.
8/10
16 февраля 2016, 02:26
0
0
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Toporock
16 февраля 2016, 02:26
Цитата (Swi4e1, 25/08/2014 - 01:19:01):
Супер фильм !!!!!! Очень круто снят. Хоть первую часть не смотрел
Гы гы, а стоило бы✊
16 февраля 2016, 02:26
0
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PiroJok
16 февраля 2016, 02:26
Очень средненько. Истории все три скучноватые, месть Нэнси Калахер сенатору ожидалась фееричной жестокой и как бы заглавной темой картины, такой основной фишкой, а вышла тухлая депрессивная и серая.
История с Гордон-Левитом вообще непонятно к чему и что, в чем смысл был, вроде как экранное время занять.
Основная здесь история с Евой Грин, любовь такая страстная злая и безумная мне импонирует, но Джош Бролин все загубил, ни искринки в глазах, да и вообще антисекс он какой то и староват, или Клайв Оуэн или хоть кто еще нужен был. Сама закрутка очень неплохая, Ева Грин красивая, фигуристая, но, не знаю...синяя что ли, сухая ✊ и все равно сексуальная :))
Короче, Микки Рурк больше всех порадовал! Стилистика фильма осталась, все хорошо с цветами, Альба великолепна в стриптизе. В остальном, динамики маловато, темп замедленный, на разок, такого шока как от первой части нет конечно ✊
6,5/10
16 февраля 2016, 02:26
0
0
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Alessia
16 февраля 2016, 02:26
Скучновато. Может потому, что в этом фильме всё то же самое, что и в первой части.
Но Ева шикарна! Можно только ради неё посмотреть.
16 февраля 2016, 02:26
0
0
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Toporock
16 февраля 2016, 02:26
из фильм.ру цитата.
" За 100 минут экранного времени герои три раза (!!!) берут штурмом поместья, в которых укрылись их враги. При этом в двух штурмах участвует Марв" ...✊
16 февраля 2016, 02:26
0
0
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Swi4e1
16 февраля 2016, 02:26
Супер фильм !!!!!! Очень круто снят. Хоть первую часть не смотрел , эта превзошла все ожидания. Сценарий отличный. Графика выдающаяся.
9/10 ✊
16 февраля 2016, 02:26
0
0
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Toporock
16 февраля 2016, 02:26
✊ скажу ровно наоборот, фильм явно изобилует лишними анимациями, потасовками, и даже персонажами. Невероятно лишний Брюс, не нужная Альба, слишком много Марва. В самой идеи этого произведения, ДИАЛОГИ, тем более с такой кучей ярких актеров, хотелось смотреть именно на это. Закадровый голос, не должен был произносить одно и тоже , раз за разом, постоянно отсылая к первой части, одни банальности. Не начало, ни конец не получились эффектными. (не идут ни в какое сравнение с текстом и подачей Д.Хартнета из первой части). Нуаром тут и не пахнет теперь, здесь черно-белый МАЧЕТЕ. Вся музыка старая, хоть и не плохая. С юмором вообще беда.
Теперь о хорошем. Анимация ушла вперед, хоть и не так явно, но все же. Гордон, Ева Грин, Бролин - привнесли что то новое свое, с ними было хоть не много по настоящему. Зачем было притаскивать за уши мертвых персонажей из первой части, если есть и так такие колоритные актеры - не понятно. Их истории мне понравились. Особенно с картами. Хотя бы есть смысл. Просто хотя бы потому, что вообще весь смысл свелся, к задачи убедить Марва, всем навалять. Спасибо Левиту, хоть он этого не сделал...✊
5\10
16 февраля 2016, 02:26
0
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fanbunga
16 февраля 2016, 02:27
Марв снова с нами?? Фрог, Микки Рурка в фильме много?
16 февраля 2016, 02:27
0
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Toporock
16 февраля 2016, 02:27
Цитата (Сибирский Шрек, 21/08/2014 - 07:51:59):
Всегда велком✊
16 февраля 2016, 02:27
0
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fanbunga
16 февраля 2016, 02:27
Ответ на сообщение peacefrog от 21/08/2014 - 19:51:09
Микки Рурка очень много.
✊ отлично.
16 февраля 2016, 02:27
0
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Если не смотрели оригинал, то сиквел вполне сойдет как самостоятельный кин. А если знаком первый фильм, то от второго можно вдоволь поплеваться.
6.5\10
0 интересных сюжетов, 0.5 запоминающихся персонажей (слава богу визажисты хоть не додумались весь фильм еву портить макияжем а-ля китай, с ее лицом накладывать на глаза краску - верх непрофессионализма, у нее и так все ок...оставили бы губы красные и зеленые глаза - вполне достаточно) и полностью утраченная атмосфера танца на тонкой грани фильм-комикс...здесь супергерои вылетают с голым задом из окна трескаются об асфальт и встают меситься дальше, а супергероини попаданием в грудь из арбалета стрелой заставляют тушку выделывать кульбит назад с оборотом в 180 градусов...как там у акробатов это называется...не специалист...про ампутацию глаза пальцем я даже не заикаюсь
ps 6/10 в основном за сиськи ✊
pps я так и не понял нафига нужен вообще был персонаж гордонн-левитта...показать шаффл одной левой рукой с переломанными пальцами правой? или выиграть подряд 3 раза в одноруких бандитах? подчеркнуть какой аяй-яй нехороший папашка монстрика из 1ой части? короче, ✊
ppps и мясо ради мяса в комиксе...делали бы тогда трешак по кальке Бомж с дробовиком и других столь же высокохудожественных фильмов, и не пытались выехать на чужих успехах... без бинокля видно, что если смешать классический американский детектив про таф-гаев (см. произведения Хэммета, Чандлера и Пратера) с нуаром, добавить немного готики, эротики, хороший сценарий и заматеревшего крепкого орешка (долгое время после первой части я жалел, что Брюса не додумались взять в экранизацию Max Payne - после Sin City для меня выбор был очевиден), то получится 1я часть, а если смешать светло-коричневое, темно-коричневое и цвета детской неожиданности, то на выходе все равно получится то самое *ОВНО
Не трожь! Святое. Брюс, там бы всех смешил только, я так еще до сих пор и не смог представить себе актера на эту роль....
не согласен...да, у Пейна намного более мрачный образ, чем простое клише "крутой коп", максимум трагизма я бы сказал, но Брюса можно назвать актером, который потянет драму...
это не Уолберг с лучшей работой карьеры Pain & Gain (оффтоп)
полностью согласен.
Визуал суперский. Правда ощущение, что картинка чуток зажевала актеров. Как-то они омультяшились. Марв в первом фильме тоньше был, нюансов поддавал больше. А, всё равно Марв ✊ .
Нэнси мне тоже нравится. Как она себя подрихтовала ...чтоб, значит, и лицо, и одежда, и мысли... Ради неё стоит убивать.
Некоторые моменты веселили. Например, появление Уиллиса, это уже как памятник самому себе.
8/10
История с Гордон-Левитом вообще непонятно к чему и что, в чем смысл был, вроде как экранное время занять.
Основная здесь история с Евой Грин, любовь такая страстная злая и безумная мне импонирует, но Джош Бролин все загубил, ни искринки в глазах, да и вообще антисекс он какой то и староват, или Клайв Оуэн или хоть кто еще нужен был. Сама закрутка очень неплохая, Ева Грин красивая, фигуристая, но, не знаю...синяя что ли, сухая ✊ и все равно сексуальная :))
Короче, Микки Рурк больше всех порадовал! Стилистика фильма осталась, все хорошо с цветами, Альба великолепна в стриптизе. В остальном, динамики маловато, темп замедленный, на разок, такого шока как от первой части нет конечно ✊
6,5/10
Но Ева шикарна! Можно только ради неё посмотреть.
" За 100 минут экранного времени герои три раза (!!!) берут штурмом поместья, в которых укрылись их враги. При этом в двух штурмах участвует Марв" ...✊
9/10 ✊
Теперь о хорошем. Анимация ушла вперед, хоть и не так явно, но все же. Гордон, Ева Грин, Бролин - привнесли что то новое свое, с ними было хоть не много по настоящему. Зачем было притаскивать за уши мертвых персонажей из первой части, если есть и так такие колоритные актеры - не понятно. Их истории мне понравились. Особенно с картами. Хотя бы есть смысл. Просто хотя бы потому, что вообще весь смысл свелся, к задачи убедить Марва, всем навалять. Спасибо Левиту, хоть он этого не сделал...✊
5\10
Всегда велком✊
Микки Рурка очень много.
✊ отлично.
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