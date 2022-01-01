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Русалочка
Русалочка, 1989: актеры и роли
The Little Mermaid
Русалочка
1989 / США
Трейлер
7.5
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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Русалочка, 1989: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Рон Клементс
Ron Clements
Джон Маскер
John Musker
В ролях
Джоди Бенсон
Jodi Benson
Пэт Кэрролл
Pat Carroll
Рене Обержонуа
René Auberjonois
Кристофер Дэниэл Барнс
Christopher Daniel Barnes
Пэдди Эдвардс
Paddi Edwards
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