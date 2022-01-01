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Джоди Бенсон
Джоди Бенсон
Jodi Benson
О персоне
Фильмография
Джоди Бенсон
Jodi Benson
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Дата рождения
10 октября 1969
Возраст
52 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Биография Джоди Бенсон
Родилась 10 октября 1969 года. Рокфорд, Иллинойс, США.
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Фильмография Джоди Бенсон
Гавайские каникулы
комедия, короткометражный, анимация
2011, США
7.0
Русалочка: начало истории Ариэль
анимация, семейный, сказка
2008, США
7.0
Русалочка 2: Возвращение в море
анимация, драма, семейный
2000, США / Канада / Австралия / Тайвань
5.0
Дюймовочка
анимация, семейный, фэнтези
1994, Ирландия / США / Канада / Дания / Испания / Польша / Венгрия
6.0
Русалочка
мюзикл, анимация, сказка, семейный
1989, США
7.0
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