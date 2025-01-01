Меню
Награды и номинации мультфильма Русалочка 1989

Оскар 1990 Оскар 1990
Лучшая песня к фильму
Победитель
Лучшая песня к фильму
Победитель
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Победитель
Лучшая песня к фильму
Номинант
 Лучшая песня к фильму
Номинант
Золотой глобус 1990 Золотой глобус 1990
Лучшая музыка к фильму
Победитель
Лучшая песня
Победитель
Лучшая песня
Победитель
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
 Лучшая песня
Номинант
 Лучшая песня
Номинант
