Kinoafisha
Film festivals
Sundance Film Festival
Events
Sundance Film Festival 2025
All nominated films "Sundance Film Festival" in 2025
Site
USA
Date
23 January 2025 - 2 February 2025
Grand Jury Prize / Documentary
Seeds
Seeds
Brittany Shyne
Winner
All nominees
André Is an Idiot
André Is an Idiot
Tony Benna
Life After
Life After
Reid Davenport
Speak.
Speak.
Jennifer Tiexiera, Guy Mossman
Marlee Matlin: Not Alone Anymore
Marlee Matlin: Not Alone Anymore
Shoshannah Stern
Sugar Babies
Sugar Babies
Rachel Fleit
Selena y Los Dinos
Selena y Los Dinos
Isabel Castro
Predators
Predators
David Osit
The Perfect Neighbor
The Perfect Neighbor
Geeta Gandbhir
Third Act
Third Act
Tadashi Nakamura
Show all nominees
Grand Jury Prize / Dramatic
Atropia
Atropia
Hailey Gates
Winner
All nominees
Plainclothes
Plainclothes
Carmen Emmi
Twinless
Twinless
James Sweeney
Bunnylovr
Bunnylovr
Katarina Zhu
Sorry, Baby
Sorry, Baby
Eva Victor
Omaha
Omaha
Cole Webley
Bubble & Squeak
Bubble & Squeak
Evan Twohy
Sunfish (& Other Stories on Green Lake)
Sunfish (& Other Stories on Green Lake)
Sierra Falconer
Ricky
Ricky
Rashad Frett
Love, Brooklyn
Love, Brooklyn
Rachael Holder
Show all nominees
Grand Jury Prize / World Cinema - Documentary
Cutting Through Rocks
Cutting Through Rocks
Sara Khaki, Mohammad Reza Eyni
Winner
All nominees
The Dating Game
The Dating Game
Violet Du Feng
How to Build a Library
How to Build a Library
Chris King, Maia Lekow
Prime Minister
Prime Minister
Lindsay Utz, Michelle Walshe
Coexistence, My Ass!
Coexistence, My Ass!
Amber Fares
Mr. Nobody Against Putin
Mr. Nobody Against Putin
Devid Borenstayn, Pavel Ilyich Talankin
2000 Meters to Andriivka
2000 Meters to Andriivka
Mstyslav Chernov
Endless Cookie
Endless Cookie
Seth Scriver, Peter Scriver
Khartoum
Khartoum
Timeea Mohamed Ahmed, Phil Cox, Rawia Alhag, Anas Saeed, Ibrahim Snoopy Ahmad
GEN_
GEN_
Gianluca Matarrese
Show all nominees
Grand Jury Prize / World Cinema - Dramatic
Sabar Bonda
Sabar Bonda
Rohan Kanawade
Winner
All nominees
DJ Ahmet
DJ Ahmet
Georgi M. Unkovski
The Things You Kill
The Things You Kill
Alireza Khatami
Sukkwan Island
Sukkwan Island
Vladimir de Fontenay
Two Women
Deux femmes en or
Chloé Robichaud
Luz
Luz
Flora Lau
The Virgin of the Quarry Lake
The Virgin of the Quarry Lake
Laura Casabe
Where the Wind Comes From
Where the Wind Comes From
Amel Guellaty
Brides
Brides
Nadia Fall
Sauna
Sauna
Mathias Broe
Show all nominees
Directing Award / World Cinema, Documentary
2000 Meters to Andriivka
2000 Meters to Andriivka
Mstyslav Chernov
Winner
Directing Award / World Cinema, Dramatic
The Things You Kill
The Things You Kill
Alireza Khatami
Winner
/ Trailblazer Award
James Mangold
Winner
/ NEXT Special Jury Award Presented by Adobe
Mad Bills to Pay: (or Destiny, dile que no soy malo)
Mad Bills to Pay: (or Destiny, dile que no soy malo)
Yohanna Florentino, Juan Collado, Nathaly Navarro, Destiny Checo
Winner
World Cinema Dramatic Special Jury Award / Writing
Two Women
Deux femmes en or
Chloé Robichaud
Winner
Short Film Special Jury Award / Animation Directing
The Eating of an Orange
The Eating of an Orange
May Kindred-Boothby
Winner
World Cinema Documentary Special Jury Award / Freedom of Expression
Coexistence, My Ass!
Coexistence, My Ass!
Amber Fares
Winner
World Cinema Documentary Special Jury Award
Mr. Nobody Against Putin
Mr. Nobody Against Putin
Winner
U.S. Documentary Special Jury Award / Archival Storytelling
Selena y Los Dinos
Selena y Los Dinos
Isabel Castro
Winner
U.S. Documentary Special Jury Award
Life After
Life After
Reid Davenport
Winner
Audience Award / NEXT
East of Wall
East of Wall
Kate Beecroft
Winner
Audience Award / U.S. Documentary
André Is an Idiot
André Is an Idiot
Tony Benna
Winner
Audience Award / U.S. Dramatic
Twinless
Twinless
James Sweeney
Winner
Audience Award / World Cinema - Documentary
Prime Minister
Prime Minister
Lindsay Utz, Michelle Walshe
Winner
Audience Award / World Cinema - Dramatic
DJ Ahmet
DJ Ahmet
Georgi M. Unkovski
Winner
Directing Award / U.S. Documentary
The Perfect Neighbor
The Perfect Neighbor
Geeta Gandbhir
Winner
Directing Award / U.S. Dramatic
Ricky
Ricky
Rashad Frett
Winner
Waldo Salt Screenwriting Award / U.S. Dramatic
Sorry, Baby
Sorry, Baby
Eva Victor
Winner
Alfred P. Sloan Feature Film Prize
Sally
Sally
Kristina Konstantini
Winner
Visionary Award
Cynthia Erivo
Winner
Short Film Grand Jury Prize / Best Short Film
The Flowers Stand Silently, Witnessing
The Flowers Stand Silently, Witnessing
Theo Panagopoulos
Winner
All nominees
The Eating of an Orange
The Eating of an Orange
May Kindred-Boothby
Full Month
Full Month
Ash Goh Hua
Jesus 2
Jesus 2
Jesse Moynihan
Debaters
Debaters
Alex Heller
Miss You Perdularia
Miss You Perdularia
Manu Zilveti
Em & Selma Go Griffin Hunting
Em & Selma Go Griffin Hunting
Alex Thompson
Swollen
Swollen
Roxy Sophie Sorkin
Trokas Duras
Trokas Duras
Jazmin Garcia
Susana
Susana
Amandine Thomas, Gerardo Coello Escalante
The Things We Keep
The Things We Keep
Joanna Fernandez
Goodnight
Goodnight
Isabel Pask
En Memoria
En Memoria
Roberto Fatal
Death Education
Death Education
Yuxuan Ethan Wu
Out for Delivery
Out for Delivery
Chelsea Christer
Inkwo for When the Starving Return
Inkwo for When the Starving Return
Amanda Strong
Such Good Friends
Such Good Friends
Bri Klaproth
Pasta Negra
Pasta Negra
Jorge Thielen Armand
Vox Humana
Vox Humana
Don Josephus Raphael Eblahan
People & Things
People & Things
Damian Kosowski
Caries
Caries
Aline Höchli
The Lily
The Lily
Quintessa Swindell
We Were the Scenery
We Were the Scenery
Christopher Radcliff
Suo Jiang
Suo Jiang
Chien-Yu Lin
Entre le Feu et le Clair de Lune
Entre le Feu et le Clair de Lune
Dominic Yarabe
Remember Me
Remember Me
Claire Titelman
Somebody Cares
Somebody Cares
Julien Lasseur
Ragamuffin
Ragamuffin
Kaitlyn Mikayla
View from the Floor
View from the Floor
Megan Griffiths, Mindie Lind
Hold Me Close
Hold Me Close
Latajh Weaver, Aurora Brachman
The Long Valley
The Long Valley
Rodrigo Ojeda-Beck, Robert Machoian
Luz Diabla
Luz Diabla
Patricio Plaza, Gervasio Canda, Paula Boffo
Deadlock
Deadlock
Lucien Beucher, Mahdi Boucif
The Reality of Hope
The Reality of Hope
Joe Hunting
Unholy
Unholy
Daisy Friedman
We're Not Done Yet
We're Not Done Yet
Joseph Longo, Sofia Camargo
B(l)ind the Sacrifice
B(l)ind the Sacrifice
Nakhane
Hippopotami
Hippopotami
Jianjie Lin
Flower Show
Flower Show
Elli Vuorinen
Tiger
Tiger
Loren Waters
Azi
Azi
Montana Mann
Are You Scared to Be Yourself Because You Think That You Might Fail?
Are You Scared to Be Yourself Because You Think That You Might Fail?
Bec Pecaut
Almost Certainly False
Neredeyse Kesinlikle Yanlis
Cansu Baydar
Hoops, Hopes & Dreams
Hoops, Hopes & Dreams
Glenn Kaino
An Almost Successful Dating App Love Story
An Almost Successful Dating App Love Story
Winter Coleman
Sweet Talkin' Guy
Sweet Talkin' Guy
Spencer Wardwell, Miss Dylan
Stranger, Brother.
Stranger, Brother.
Annelise Hickey
Sweetheart
Sweetheart
Luke Wintour
Upper
Upper
Lennert Madou
Bunnyhood
Bunnyhood
Mansi Maheshwari
Como si la tierra se las hubiera tragado
Como si la tierra se las hubiera tragado
Natalia León
Field Recording
Field Recording
Quinne Larsen
Hurikán
Hurikán
Jan Saska
Grandma Nai Who Played Favorites
Grandma Nai Who Played Favorites
Chheangkea
Platanero
Platanero
Juan Frank Hernandez
A Round of Applause for Death
A Round of Applause for Death
Stephen Irwin
Paradise Man II
Paradise Man II
Jordan Michael Blake
Show all nominees
Short Film Jury Award / Animation
Como si la tierra se las hubiera tragado
Como si la tierra se las hubiera tragado
Natalia León
Winner
Short Film Jury Award / International Fiction
Grandma Nai Who Played Favorites
Grandma Nai Who Played Favorites
Chheangkea
Winner
Short Film Jury Award / Non-Fiction
We Were the Scenery
We Were the Scenery
Christopher Radcliff
Winner
Short Film Jury Award / U.S. Fiction
Trokas Duras
Trokas Duras
Jazmin Garcia
Winner
World Cinema Dramatic Special Jury Award / Creative Vision
DJ Ahmet
DJ Ahmet
Georgi M. Unkovski
Winner
Short Film Special Jury Award / Directing
Tiger
Tiger
Loren Waters
Winner
Sundance Institute/Amazon Studios Producers Award
Joe Pirro
The Wedding Banquet
Winner
NEXT Innovator Award
Zodiac Killer Project
Zodiac Killer Project
Charlie Shackleton
Winner
All nominees
Rains Over Babel
Llueve sobre Babel
Gala del Sol
Mad Bills to Pay: (or Destiny, dile que no soy malo)
Mad Bills to Pay: (or Destiny, dile que no soy malo)
Joel Alfonso Vargas
BLKNWS: Terms & Conditions
BLKNWS: Terms & Conditions
Kahlil Joseph
East of Wall
East of Wall
Kate Beecroft
Serious People
Serious People
Ben Mullinkosson, Pasqual Gutierrez
OBEX
OBEX
Albert Birney
By Design
By Design
Amanda Kramer
Show all nominees
U.S. Dramatic Special Jury Award / Acting
Twinless
Twinless
Winner
U.S. Dramatic Special Jury Award / Ensemble
Plainclothes
Plainclothes
Christian Cooke, Russell Tovey, Maria Dizzia, Gabe Fazio, Tom Blyth, Amy Forsyth
Winner
Festival Favorite Award
Come See Me in the Good Light
Come See Me in the Good Light
Tig Notaro, Ryan White, Stef Willen, Jessica Hargrave
Winner
Vanguard Award
Emily Kassie
Winner
Julian Brave NoiseCat
Winner
Sean Wang
Winner
Jonathan Oppenheim Editing Award / U.S. Documentary
André Is an Idiot
André Is an Idiot
Parker Laramie
Winner
Sundance Film Festival 2025
Sundance Film Festival 2024
Sundance Film Festival 2023
Sundance Film Festival 2022
Sundance Film Festival 2021
Sundance Film Festival 2020
Show all
Sundance Film Festival 2019
Sundance Film Festival 2018
Sundance Film Festival 2017
Sundance Film Festival 2016
Sundance Film Festival 2015
Sundance Film Festival 2014
Sundance Film Festival 2013
Sundance Film Festival 2012
Sundance Film Festival 2011
Sundance Film Festival 2010
Sundance Film Festival 2009
Sundance Film Festival 2008
Sundance Film Festival 2007
Sundance Film Festival 2006
Sundance Film Festival 2005
Sundance Film Festival 2004
Sundance Film Festival 2003
Sundance Film Festival 2002
Sundance Film Festival 2001
Sundance Film Festival 2000
Sundance Film Festival 1999
Sundance Film Festival 1998
Sundance Film Festival 1997
Sundance Film Festival 1996
Sundance Film Festival 1995
Sundance Film Festival 1994
Sundance Film Festival 1993
Sundance Film Festival 1992
Sundance Film Festival 1991
Sundance Film Festival 1990
Sundance Film Festival 1989
Sundance Film Festival 1988
Sundance Film Festival 1987
Sundance Film Festival 1986
Sundance Film Festival 1985
Sundance Film Festival 1984
Sundance Film Festival 1982
