Kinoafisha Film festivals Sundance Film Festival Events Sundance Film Festival 2025

All nominated films "Sundance Film Festival" in 2025

Site USA
Date 23 January 2025 - 2 February 2025
Grand Jury Prize / Documentary
Seeds Seeds
Brittany Shyne
Winner
All nominees
André Is an Idiot André Is an Idiot
Tony Benna
Life After Life After
Reid Davenport
Speak. Speak.
Jennifer Tiexiera, Guy Mossman
Marlee Matlin: Not Alone Anymore Marlee Matlin: Not Alone Anymore
Shoshannah Stern
Sugar Babies Sugar Babies
Rachel Fleit
Selena y Los Dinos Selena y Los Dinos
Isabel Castro
Predators Predators
David Osit
The Perfect Neighbor The Perfect Neighbor
Geeta Gandbhir
Third Act Third Act
Tadashi Nakamura
Grand Jury Prize / Dramatic
Atropia Atropia
Hailey Gates
Winner
All nominees
Plainclothes Plainclothes
Carmen Emmi
Twinless Twinless
James Sweeney
Bunnylovr Bunnylovr
Katarina Zhu
Sorry, Baby Sorry, Baby
Eva Victor
Omaha Omaha
Cole Webley
Bubble & Squeak Bubble & Squeak
Evan Twohy
Sunfish (& Other Stories on Green Lake) Sunfish (& Other Stories on Green Lake)
Sierra Falconer
Ricky Ricky
Rashad Frett
Love, Brooklyn Love, Brooklyn
Rachael Holder
Grand Jury Prize / World Cinema - Documentary
Cutting Through Rocks Cutting Through Rocks
Sara Khaki, Mohammad Reza Eyni
Winner
All nominees
The Dating Game The Dating Game
Violet Du Feng
How to Build a Library How to Build a Library
Chris King, Maia Lekow
Prime Minister Prime Minister
Lindsay Utz, Michelle Walshe
Coexistence, My Ass! Coexistence, My Ass!
Amber Fares
Mr. Nobody Against Putin Mr. Nobody Against Putin
Devid Borenstayn, Pavel Ilyich Talankin
2000 Meters to Andriivka 2000 Meters to Andriivka
Mstyslav Chernov
Endless Cookie Endless Cookie
Seth Scriver, Peter Scriver
Khartoum Khartoum
Timeea Mohamed Ahmed, Phil Cox, Rawia Alhag, Anas Saeed, Ibrahim Snoopy Ahmad
GEN_ GEN_
Gianluca Matarrese
Grand Jury Prize / World Cinema - Dramatic
Sabar Bonda Sabar Bonda
Rohan Kanawade
Winner
All nominees
DJ Ahmet DJ Ahmet
Georgi M. Unkovski
The Things You Kill The Things You Kill
Alireza Khatami
Sukkwan Island Sukkwan Island
Vladimir de Fontenay
Two Women Deux femmes en or
Chloé Robichaud
Luz Luz
Flora Lau
The Virgin of the Quarry Lake The Virgin of the Quarry Lake
Laura Casabe
Where the Wind Comes From Where the Wind Comes From
Amel Guellaty
Brides Brides
Nadia Fall
Sauna Sauna
Mathias Broe
Directing Award / World Cinema, Documentary
2000 Meters to Andriivka 2000 Meters to Andriivka
Mstyslav Chernov
Winner
Directing Award / World Cinema, Dramatic
The Things You Kill The Things You Kill
Alireza Khatami
Winner
/ Trailblazer Award
James Mangold
James Mangold
Winner
/ NEXT Special Jury Award Presented by Adobe
Mad Bills to Pay: (or Destiny, dile que no soy malo) Mad Bills to Pay: (or Destiny, dile que no soy malo)
Yohanna Florentino, Juan Collado, Nathaly Navarro, Destiny Checo
Winner
World Cinema Dramatic Special Jury Award / Writing
Two Women Deux femmes en or
Chloé Robichaud
Winner
Short Film Special Jury Award / Animation Directing
The Eating of an Orange The Eating of an Orange
May Kindred-Boothby
Winner
World Cinema Documentary Special Jury Award / Freedom of Expression
Coexistence, My Ass! Coexistence, My Ass!
Amber Fares
Winner
World Cinema Documentary Special Jury Award
Mr. Nobody Against Putin Mr. Nobody Against Putin
Winner
U.S. Documentary Special Jury Award / Archival Storytelling
Selena y Los Dinos Selena y Los Dinos
Isabel Castro
Winner
U.S. Documentary Special Jury Award
Life After Life After
Reid Davenport
Winner
Audience Award / NEXT
East of Wall East of Wall
Kate Beecroft
Winner
Audience Award / U.S. Documentary
André Is an Idiot André Is an Idiot
Tony Benna
Winner
Audience Award / U.S. Dramatic
Twinless Twinless
James Sweeney
Winner
Audience Award / World Cinema - Documentary
Prime Minister Prime Minister
Lindsay Utz, Michelle Walshe
Winner
Audience Award / World Cinema - Dramatic
DJ Ahmet DJ Ahmet
Georgi M. Unkovski
Winner
Directing Award / U.S. Documentary
The Perfect Neighbor The Perfect Neighbor
Geeta Gandbhir
Winner
Directing Award / U.S. Dramatic
Ricky Ricky
Rashad Frett
Winner
Waldo Salt Screenwriting Award / U.S. Dramatic
Sorry, Baby Sorry, Baby
Eva Victor
Winner
Alfred P. Sloan Feature Film Prize
Sally Sally
Kristina Konstantini
Winner
Visionary Award
Cynthia Erivo
Cynthia Erivo
Winner
Short Film Grand Jury Prize / Best Short Film
The Flowers Stand Silently, Witnessing The Flowers Stand Silently, Witnessing
Theo Panagopoulos
Winner
All nominees
The Eating of an Orange The Eating of an Orange
May Kindred-Boothby
Full Month Full Month
Ash Goh Hua
Jesus 2 Jesus 2
Jesse Moynihan
Debaters Debaters
Alex Heller
Miss You Perdularia Miss You Perdularia
Manu Zilveti
Em & Selma Go Griffin Hunting Em & Selma Go Griffin Hunting
Alex Thompson
Swollen Swollen
Roxy Sophie Sorkin
Trokas Duras Trokas Duras
Jazmin Garcia
Susana Susana
Amandine Thomas, Gerardo Coello Escalante
The Things We Keep The Things We Keep
Joanna Fernandez
Goodnight Goodnight
Isabel Pask
En Memoria En Memoria
Roberto Fatal
Death Education Death Education
Yuxuan Ethan Wu
Out for Delivery Out for Delivery
Chelsea Christer
Inkwo for When the Starving Return Inkwo for When the Starving Return
Amanda Strong
Such Good Friends Such Good Friends
Bri Klaproth
Pasta Negra Pasta Negra
Jorge Thielen Armand
Vox Humana Vox Humana
Don Josephus Raphael Eblahan
People & Things People & Things
Damian Kosowski
Caries Caries
Aline Höchli
The Lily The Lily
Quintessa Swindell
We Were the Scenery We Were the Scenery
Christopher Radcliff
Suo Jiang Suo Jiang
Chien-Yu Lin
Entre le Feu et le Clair de Lune Entre le Feu et le Clair de Lune
Dominic Yarabe
Remember Me Remember Me
Claire Titelman
Somebody Cares Somebody Cares
Julien Lasseur
Ragamuffin Ragamuffin
Kaitlyn Mikayla
View from the Floor View from the Floor
Megan Griffiths, Mindie Lind
Hold Me Close Hold Me Close
Latajh Weaver, Aurora Brachman
The Long Valley The Long Valley
Rodrigo Ojeda-Beck, Robert Machoian
Luz Diabla Luz Diabla
Patricio Plaza, Gervasio Canda, Paula Boffo
Deadlock Deadlock
Lucien Beucher, Mahdi Boucif
The Reality of Hope The Reality of Hope
Joe Hunting
Unholy Unholy
Daisy Friedman
We're Not Done Yet We're Not Done Yet
Joseph Longo, Sofia Camargo
B(l)ind the Sacrifice B(l)ind the Sacrifice
Nakhane
Hippopotami Hippopotami
Jianjie Lin
Flower Show Flower Show
Elli Vuorinen
Tiger Tiger
Loren Waters
Azi Azi
Montana Mann
Are You Scared to Be Yourself Because You Think That You Might Fail? Are You Scared to Be Yourself Because You Think That You Might Fail?
Bec Pecaut
Almost Certainly False Neredeyse Kesinlikle Yanlis
Cansu Baydar
Hoops, Hopes & Dreams Hoops, Hopes & Dreams
Glenn Kaino
An Almost Successful Dating App Love Story An Almost Successful Dating App Love Story
Winter Coleman
Sweet Talkin' Guy Sweet Talkin' Guy
Spencer Wardwell, Miss Dylan
Stranger, Brother. Stranger, Brother.
Annelise Hickey
Sweetheart Sweetheart
Luke Wintour
Upper Upper
Lennert Madou
Bunnyhood Bunnyhood
Mansi Maheshwari
Como si la tierra se las hubiera tragado Como si la tierra se las hubiera tragado
Natalia León
Field Recording Field Recording
Quinne Larsen
Hurikán Hurikán
Jan Saska
Grandma Nai Who Played Favorites Grandma Nai Who Played Favorites
Chheangkea
Platanero Platanero
Juan Frank Hernandez
A Round of Applause for Death A Round of Applause for Death
Stephen Irwin
Paradise Man II Paradise Man II
Jordan Michael Blake
Short Film Jury Award / Animation
Como si la tierra se las hubiera tragado Como si la tierra se las hubiera tragado
Natalia León
Winner
Short Film Jury Award / International Fiction
Grandma Nai Who Played Favorites Grandma Nai Who Played Favorites
Chheangkea
Winner
Short Film Jury Award / Non-Fiction
We Were the Scenery We Were the Scenery
Christopher Radcliff
Winner
Short Film Jury Award / U.S. Fiction
Trokas Duras Trokas Duras
Jazmin Garcia
Winner
World Cinema Dramatic Special Jury Award / Creative Vision
DJ Ahmet DJ Ahmet
Georgi M. Unkovski
Winner
Short Film Special Jury Award / Directing
Tiger Tiger
Loren Waters
Winner
Sundance Institute/Amazon Studios Producers Award
Joe Pirro
The Wedding Banquet
Winner
NEXT Innovator Award
Zodiac Killer Project Zodiac Killer Project
Charlie Shackleton
Winner
All nominees
Rains Over Babel Llueve sobre Babel
Gala del Sol
Mad Bills to Pay: (or Destiny, dile que no soy malo) Mad Bills to Pay: (or Destiny, dile que no soy malo)
Joel Alfonso Vargas
BLKNWS: Terms & Conditions BLKNWS: Terms & Conditions
Kahlil Joseph
East of Wall East of Wall
Kate Beecroft
Serious People Serious People
Ben Mullinkosson, Pasqual Gutierrez
OBEX OBEX
Albert Birney
By Design By Design
Amanda Kramer
U.S. Dramatic Special Jury Award / Acting
Twinless Twinless
Winner
U.S. Dramatic Special Jury Award / Ensemble
Plainclothes Plainclothes
Christian Cooke, Russell Tovey, Maria Dizzia, Gabe Fazio, Tom Blyth, Amy Forsyth
Winner
Festival Favorite Award
Come See Me in the Good Light Come See Me in the Good Light
Tig Notaro, Ryan White, Stef Willen, Jessica Hargrave
Winner
Vanguard Award
Emily Kassie
Winner
Julian Brave NoiseCat
Winner
Sean Wang
Winner
Jonathan Oppenheim Editing Award / U.S. Documentary
André Is an Idiot André Is an Idiot
Parker Laramie
Winner
