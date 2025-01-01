Menu
Kinoafisha Film festivals Sundance Film Festival Events Sundance Film Festival 1992

All nominated films "Sundance Film Festival" in 1992

Date 19 January 1992 - 27 January 1992
Grand Jury Prize / Documentary
Finding Christa Finding Christa
Camille Billops, James Hatch Tied with A Brief History of Time (1991).
Winner
A Brief History of Time A Brief History of Time
Errol Morris Tied with Finding Christa (1991).
Winner
All nominees
Where Are We? Our Trip Through America Where Are We? Our Trip Through America
Rob Epstein, Jeffrey M. Friedman
In Search of Our Fathers In Search of Our Fathers
Marco Williams
Rock Soup Rock Soup
Lech Kowalski
Innocents Abroad Innocents Abroad
Les Blank
Color Adjustment Color Adjustment
Marlon Riggs Festival title: Color Adjustment: Blacks in Prime Time.
Brother's Keeper Brother's Keeper
Joe Berlinger, Bruce Sinofsky
Deep Blues Deep Blues
Robert Mugge
Techqua Ikachi: Land - My Life Techqua Ikachi: Land - My Life
Agnes Barmettler, James Danaqyumtewa, Anka Schmid
Last Images of War Last Images of War
Scott Andrews, Stephen Olsson
Shoot for the Contents Shoot for the Contents
Trinh T. Minh-ha
Asylum Asylum
Dzhoan Cherchill
The Inland Sea The Inland Sea
Lucille Carra
Intimate Stranger Intimate Stranger
Alan Berliner
Grand Jury Prize / Dramatic
In the Soup 7.1
In the Soup
Alexandre Rockwell
Winner
All nominees
Fathers & Sons Fathers and Sons
Pol Mouns
The Waterdance The Waterdance
Neal Jimenez, Michael Steinberg
Jo-Jo at the Gate of Lions Jo-Jo at the Gate of Lions
Britta Sjogren
Jumpin' at the Boneyard Jumpin' at the Boneyard
Jeff Stanzler
Reservoir Dogs 8.0
Reservoir Dogs
Some Divine Wind Some Divine Wind
Roddy Bogawa
Johnny Suede 6.8
Johnny Suede
Tom DiCillo
Poison Ivy 6.5
Poison Ivy
Katt Shea
Desperate Desperate
Rico Martinez
Zebrahead Zebrahead
Entoni Drazan
Swoon Swoon
Tom Kalin
The Tune 6.5
The Tune
Bill Plympton
The Living End The Living End
Gregg Araki
Gas Food Lodging Gas Food Lodging
Allison Anders
The Hours and Times The Hours and Times
Christopher Munch
Black and White Black and White
Boris Frumin
Star Time Star Time
Alexander Cassini
Tribute to Independent Vision Award
John Turturro
John Turturro
Winner
Audience Award / Documentary
Brother's Keeper Brother's Keeper
Joe Berlinger, Bruce Sinofsky
Winner
Audience Award / Dramatic
The Waterdance The Waterdance
Neal Jimenez
Winner
Cinematography Award / Documentary
Shoot for the Contents Shoot for the Contents
Kathleen Beeler, Trinh T. Minh-ha
Winner
Cinematography Award / Dramatic
Swoon Swoon
Ellen Kuras
Winner
Latin America Cinema Award / Best Latino-American Film
All nominees
Mujer transparente Mujer transparente
Mario Crespo, Ana Rodríguez, Orlando Rojas, Mayra Segura, Héctor Veitia, Mayra Vilasis
Special Jury Prize
In the Soup 7.1
In the Soup
Seymur Kessel Acting
Winner
Waldo Salt Screenwriting Award
The Waterdance The Waterdance
Neal Jimenez
Winner
Special Jury Recognition
The Hours and Times The Hours and Times
Christopher Munch
Winner
My Crasy Life My Crasy Life
Jean-Pierre Gorin
Winner
Filmmakers Trophy / Documentary
A Brief History of Time A Brief History of Time
Errol Morris
Winner
Filmmakers Trophy / Dramatic
Zebrahead Zebrahead
Entoni Drazan
Winner
