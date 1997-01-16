Menu
Kinoafisha Film festivals Sundance Film Festival Events Sundance Film Festival 1997

All nominated films "Sundance Film Festival" in 1997

Site USA
Date 16 January 1997 - 26 January 1997
Grand Jury Prize / Documentary
Girls Like Us Girls Like Us
Tina Di Feliciantonio, Jane Wagner
Winner
All nominees
A Healthy Baby Girl A Healthy Baby Girl
Judith Helfand
The Fight in the Fields The Fight in the Fields
Rick Tejada-Flores, Ray Telles Festival title: The Fight in the Fields, Cesar Chavez and the Farmworkers' Struggle.
Licensed to Kill Licensed to Kill
Arthur Dong
Fear and Learning at Hoover Elementary Fear and Learning at Hoover Elementary
Laura Angelica Simon
Sick Sick: The Life & Death of Bob Flanagan, Supermasochist
Kirby Dick
The Long Way Home The Long Way Home
Mark Jonathan Harris
An Act of Conscience An Act of Conscience
Robbie Leppzer
Poverty Outlaw Poverty Outlaw
Peter Kinoy, Pamela Yates
Hide and Seek Hide and Seek
Su Friedrich
Family Name Family Name
Macky Alston
My America... or Honk If You Love Buddha My America... or Honk If You Love Buddha
Renee Tajima-Pena
New School Order New School Order
Gini Reticker
John Henrik Clarke: A Great and Mighty Walk John Henrik Clarke: A Great and Mighty Walk
Riding the Rails Riding the Rails
Lexy Lovell, Michael Uys
Paul Monette: The Brink of Summer's End Paul Monette: The Brink of Summer's End
Monte Bramer
Grand Jury Prize / Dramatic
Sunday Sunday
Jonathan Nossiter
Winner
All nominees
Arresting Gena Arresting Gena
Hannah Weyer
Black & White & Red All Over Black & White & Red All Over
DeMane Davis, Harry McCoy, Khari Streeter
Love Jones Love Jones
Theodore Witcher
Hurricane Streets Hurricane
Morgan J. Freeman
Santa Fe Santa Fe
Andrew Shea
Going All the Way 6.0
Going All the Way Going All The Way
Mark Pellington
Strays Strays
Vin Diesel
In the Company of Men In the Company of Men
Neil LaBute
Clockwatchers Clockwatchers
Jill Sprecher
The Myth of Fingerprints 6.0
The Myth of Fingerprints
Bart Freundlich
The Delta The Delta
Ira Sachs
George B. George B.
Eric Lea
Slaves to the Underground Slaves to the Underground
Christine Peterson
All Over Me All Over Me
Alex Sichel
Colin Fitz Lives! Colin Fitz
Robert Bella
Eye of God Eye of God
Tim Blake Nelson
The House of Yes The House of Yes
Mark Waters
Tribute to Independent Vision Award
Tim Robbins
Tim Robbins
Winner
Audience Award / Documentary
Paul Monette: The Brink of Summer's End Paul Monette: The Brink of Summer's End
Monte Bramer
Winner
Audience Award / Dramatic
Love Jones Love Jones
Theodore Witcher Tied with Hurricane (1997).
Winner
Hurricane Streets Hurricane
Morgan J. Freeman Tied with Love Jones (1997).
Winner
Cinematography Award / Documentary
My America... or Honk If You Love Buddha My America... or Honk If You Love Buddha
Christine Choy
Winner
Cinematography Award / Dramatic
Hurricane Streets Hurricane
Enrique Chediak
Winner
Directing Award / Documentary
Licensed to Kill Licensed to Kill
Arthur Dong
Winner
Directing Award / Dramatic
Hurricane Streets Hurricane
Morgan J. Freeman
Winner
Freedom of Expression Award
Fear and Learning at Hoover Elementary Fear and Learning at Hoover Elementary
Laura Angelica Simon Tied with Family Name (1997).
Winner
Family Name Family Name
Macky Alston Tied with Fear and Learning at Hoover Elementary (1997).
Winner
Latin America Cinema Award
O Sertão das Memórias O Sertão das Memórias
José Araújo
Winner
Short Filmmaking Award
Man About Town Man About Town
Kris Isacsson
Winner
Short Filmmaking Award - Honorable Mention
Syphon Gun Syphon Gun
K.C. Amos
Winner
Birdhouse Birdhouse
Rich Zim
Winner
Waldo Salt Screenwriting Award
Sunday Sunday
James Lasdun, Jonathan Nossiter
Winner
Special Jury Recognition
The House of Yes The House of Yes
Parker Posey Acting
Winner
Sick Sick: The Life & Death of Bob Flanagan, Supermasochist
Kirby Dick
Winner
Special Recognition
Going All the Way 6.0
Going All the Way Going All The Way
Thérèse DePrez For superb production design.
Winner
Filmmakers Trophy / Documentary
Licensed to Kill Licensed to Kill
Arthur Dong
Winner
Filmmakers Trophy / Dramatic
In the Company of Men In the Company of Men
Neil LaBute
Winner
Latin America Cinema Award - Honorable Mention
Deep Crimson 7.2
Deep Crimson Profundo carmesí
Arturo Ripstein
Winner
