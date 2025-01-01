Menu
Kinoafisha Film festivals Sundance Film Festival Events Sundance Film Festival 1991

All nominated films "Sundance Film Festival" in 1991

Grand Jury Prize / Documentary
Paris Is Burning Paris Is Burning
Jennie Livingston Tied with American Dream (1990).
Winner
American Dream American Dream
Barbara Kopple Tied with Paris Is Burning (1990).
Winner
All nominees
Blood in the Face Blood in the Face
Anne Bohlen, Kevin Rafferty, James Ridgeway
In the Shadow of the Stars In the Shadow of the Stars
Allie Light, Irving Saraf
Christo in Paris Christo in Paris
Deborah Dickson, Syuzan Fremke, Albert Meysles, David Maysles
Takeover Takeover
Peter Kinoy, Pamela Yates
Maria's Story Maria's Story
Pamela Cohen, Monona Wali
Legends in Concert Legends in Concert
Ilana Bar-Din Festival title: Legends.
Thank You and Good Night Thank You and Good Night
Jan Oxenberg
Trouble Behind Trouble Behind
Robby Henson
Absolutely Positive Absolutely Positive
Peter Adair
Coney Island Coney Island
Ric Burns
Amazonia: Voices from the Rainforest Amazonia: Voices from the Rainforest
Monti Aguirre, Glenn Switkes
Broken Meat Broken Meat
Pola Rapaport
The Restless Conscience: Resistance to Hitler Within Germany 1933-1945 The Restless Conscience: Resistance to Hitler Within Germany 1933-1945
Hava Kohav Beller
Grand Jury Prize / Dramatic
Poison Poison
Todd Haynes
Winner
All nominees
Straight Out of Brooklyn Straight Out of Brooklyn
Matty Rich
Sure Fire Sure Fire
Jon Jost
Pastime Pastime
Robin B. Armstrong
End of the Night End of the Night
Keith McNally
Trust 7.3
Trust
Hal Hartley
Queen of Diamonds Queen of Diamonds
Nina Menkes
Little Noises Little Noises
Jane Spencer
Twenty-One Twenty-One
Don Boyd
Daughters of the Dust Daughters of the Dust
Julie Dash
Hangin' with the Homeboys Hangin' with the Homeboys
Joseph B. Vasquez
Privilege 7.1
Privilege
Yvonne Rainer
The Juniper Tree 6.9
The Juniper Tree
Nietzchka Keene
Slacker 7.1
Slacker
Richard Linklater
Iron Maze Iron Maze
Hiroaki Yoshida
Audience Award / Documentary
American Dream American Dream
Barbara Kopple
Winner
Audience Award / Dramatic
Pastime Pastime
Robin B. Armstrong
Winner
Cinematography Award / Documentary
Christo in Paris Christo in Paris
Albert Meysles, David Maysles
Winner
Cinematography Award / Dramatic
Daughters of the Dust Daughters of the Dust
Arthur Jafa
Winner
Latin America Cinema Award / Best Latino-American Film
All nominees
Papeles secundarios Papeles secundarios
Orlando Rojas
Waldo Salt Screenwriting Award
Trust 7.3
Trust
Hal Hartley Tied with Joseph B. Vasquez for Hangin' with the Homeboys (1991).
Winner
Hangin' with the Homeboys Hangin' with the Homeboys
Joseph B. Vasquez Tied with Hal Hartley for Trust (1990).
Winner
Special Jury Recognition
Straight Out of Brooklyn Straight Out of Brooklyn
Matty Rich
Winner
Filmmakers Trophy / Documentary
American Dream American Dream
Barbara Kopple
Winner
Filmmakers Trophy / Dramatic
Privilege 7.1
Privilege
Yvonne Rainer
Winner
