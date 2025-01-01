Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Kinoafisha
Film festivals
Sundance Film Festival
Events
Sundance Film Festival 1991
All nominated films "Sundance Film Festival" in 1991
Site
USA
Grand Jury Prize / Documentary
Paris Is Burning
Paris Is Burning
Jennie Livingston
Tied with American Dream (1990).
Winner
American Dream
American Dream
Barbara Kopple
Tied with Paris Is Burning (1990).
Winner
All nominees
Blood in the Face
Blood in the Face
Anne Bohlen, Kevin Rafferty, James Ridgeway
In the Shadow of the Stars
In the Shadow of the Stars
Allie Light, Irving Saraf
Christo in Paris
Christo in Paris
Deborah Dickson, Syuzan Fremke, Albert Meysles, David Maysles
Takeover
Takeover
Peter Kinoy, Pamela Yates
Maria's Story
Maria's Story
Pamela Cohen, Monona Wali
Legends in Concert
Legends in Concert
Ilana Bar-Din
Festival title: Legends.
Takeover
Takeover
Peter Kinoy, Pamela Yates
Thank You and Good Night
Thank You and Good Night
Jan Oxenberg
Trouble Behind
Trouble Behind
Robby Henson
Absolutely Positive
Absolutely Positive
Peter Adair
Maria's Story
Maria's Story
Pamela Cohen, Monona Wali
Blood in the Face
Blood in the Face
Anne Bohlen, Kevin Rafferty, James Ridgeway
Coney Island
Coney Island
Ric Burns
Amazonia: Voices from the Rainforest
Amazonia: Voices from the Rainforest
Monti Aguirre, Glenn Switkes
Broken Meat
Broken Meat
Pola Rapaport
The Restless Conscience: Resistance to Hitler Within Germany 1933-1945
The Restless Conscience: Resistance to Hitler Within Germany 1933-1945
Hava Kohav Beller
Show all nominees
Grand Jury Prize / Dramatic
Poison
Poison
Todd Haynes
Winner
All nominees
Straight Out of Brooklyn
Straight Out of Brooklyn
Matty Rich
Sure Fire
Sure Fire
Jon Jost
Pastime
Pastime
Robin B. Armstrong
End of the Night
End of the Night
Keith McNally
7.3
Trust
Hal Hartley
Queen of Diamonds
Queen of Diamonds
Nina Menkes
Little Noises
Little Noises
Jane Spencer
A Little Stiff
A Little Stiff
Caveh Zahedi, Greg Watkins
Twenty-One
Twenty-One
Don Boyd
Daughters of the Dust
Daughters of the Dust
Julie Dash
Hangin' with the Homeboys
Hangin' with the Homeboys
Joseph B. Vasquez
7.1
Privilege
Yvonne Rainer
6.9
The Juniper Tree
Nietzchka Keene
7.1
Slacker
Richard Linklater
A Little Stiff
A Little Stiff
Caveh Zahedi, Greg Watkins
Iron Maze
Iron Maze
Hiroaki Yoshida
Show all nominees
Audience Award / Documentary
American Dream
American Dream
Barbara Kopple
Winner
Audience Award / Dramatic
Pastime
Pastime
Robin B. Armstrong
Winner
Cinematography Award / Documentary
Christo in Paris
Christo in Paris
Albert Meysles, David Maysles
Winner
Cinematography Award / Dramatic
Daughters of the Dust
Daughters of the Dust
Arthur Jafa
Winner
Latin America Cinema Award / Best Latino-American Film
All nominees
Papeles secundarios
Papeles secundarios
Orlando Rojas
Show all nominees
Waldo Salt Screenwriting Award
7.3
Trust
Hal Hartley
Tied with Joseph B. Vasquez for Hangin' with the Homeboys (1991).
Winner
Hangin' with the Homeboys
Hangin' with the Homeboys
Joseph B. Vasquez
Tied with Hal Hartley for Trust (1990).
Winner
Special Jury Recognition
Straight Out of Brooklyn
Straight Out of Brooklyn
Matty Rich
Winner
Filmmakers Trophy / Documentary
American Dream
American Dream
Barbara Kopple
Winner
Filmmakers Trophy / Dramatic
7.1
Privilege
Yvonne Rainer
Winner
Year
Sundance Film Festival 2025
Sundance Film Festival 2024
Sundance Film Festival 2023
Sundance Film Festival 2022
Sundance Film Festival 2021
Sundance Film Festival 2020
Show all
Sundance Film Festival 2019
Sundance Film Festival 2018
Sundance Film Festival 2017
Sundance Film Festival 2016
Sundance Film Festival 2015
Sundance Film Festival 2014
Sundance Film Festival 2013
Sundance Film Festival 2012
Sundance Film Festival 2011
Sundance Film Festival 2010
Sundance Film Festival 2009
Sundance Film Festival 2008
Sundance Film Festival 2007
Sundance Film Festival 2006
Sundance Film Festival 2005
Sundance Film Festival 2004
Sundance Film Festival 2003
Sundance Film Festival 2002
Sundance Film Festival 2001
Sundance Film Festival 2000
Sundance Film Festival 1999
Sundance Film Festival 1998
Sundance Film Festival 1997
Sundance Film Festival 1996
Sundance Film Festival 1995
Sundance Film Festival 1994
Sundance Film Festival 1993
Sundance Film Festival 1992
Sundance Film Festival 1991
Sundance Film Festival 1990
Sundance Film Festival 1989
Sundance Film Festival 1988
Sundance Film Festival 1987
Sundance Film Festival 1986
Sundance Film Festival 1985
Sundance Film Festival 1984
Sundance Film Festival 1982
Nominations
Documentary
Dramatic
World Cinema - Documentary
World Cinema - Dramatic
Audience Award / NEXT
Audience Award / NEXT Presented by Adobe
Show all
Audience Award / Documentary
Audience Award / U.S. Documentary
Audience Award / U.S. Dramatic
Audience Award / Dramatic
Audience Award / Shorts
Audience Award / Best of Next!
Audience Award / World Cinema
Audience Award / World Cinema - Documentary
Audience Award / World Cinema - Dramatic
Audience Award / Festival Favorite
/ Trailblazer Award
/ NEXT Special Jury Award Presented by Adobe
Amazon Studios Nonfiction Producers Award
Amazon Studios Fiction Producers Award
Jonathan Oppenheim Editing Award / U.S. Documentary
Vanguard Award
Horizon Award / Emerging Female Filmmaker
Festival Favorite Award
U.S. Documentary Special Jury Award / Archival Storytelling
U.S. Documentary Special Jury Award / Art of Change
U.S. Documentary Special Jury Award / Sound
U.S. Documentary Special Jury Award
U.S. Documentary Special Jury Award / Impact for Change
U.S. Documentary Special Jury Award / Innovation in Nonfiction Storytelling
U.S. Documentary Special Jury Award / Social Impact Filmmaking
U.S. Documentary Special Jury Award / Creative Vision
U.S. Documentary Special Jury Award / Moral Urgency
U.S. Documentary Special Jury Award / Emerging Filmmaker
U.S. Documentary Special Jury Award / Breakthrough Filmmaker
U.S. Documentary Special Jury Award / Freedom of Expression
U.S. Documentary Special Jury Award / Nonfiction Experimentation
U.S. Documentary Special Jury Award / Clarity of Vision
World Cinema Documentary Special Jury Award / Cinematic Innovation
World Cinema Documentary Special Jury Award / Craft
World Cinema Documentary Special Jury Award / Freedom of Expression
World Cinema Documentary Special Jury Award
World Cinema Documentary Special Jury Award / Vérité Filmmaking
World Cinema Documentary Special Jury Award / Impact and Change
World Cinema Documentary Special Jury Award / Documentary Craft
World Cinema Documentary Special Jury Award / Creative Vision
World Cinema Documentary Special Jury Award / Creative Storytelling
World Cinema Documentary Special Jury Award / No Borders
World Cinema Documentary Special Jury Award / Excellence in Verité Filmmaking
U.S. Dramatic Special Jury Award / Breakthrough Performance
U.S. Dramatic Special Jury Award / Auteur Filmmaking
U.S. Dramatic Special Jury Award / Ensemble Cast
U.S. Dramatic Special Jury Award / Acting
U.S. Dramatic Special Jury Award / Ensemble
U.S. Dramatic Special Jury Award / Uncompromising Artistic Vision
U.S. Dramatic Special Jury Award / Achievement in Acting
U.S. Dramatic Special Jury Award / Creative Vision
U.S. Dramatic Special Jury Award / Best Ensemble
U.S. Dramatic Special Jury Award / Neorealism
U.S. Dramatic Special Jury Award / Creative Collaboration
NEXT Innovator Award
Sundance Institute/Amazon Studios Producers Award
New Frontier / Mobile VR
New Frontier
Short Film Special Jury Award / Animation Directing
Short Film Special Jury Award / Ensemble Cast
Short Film Special Jury Award / Acting
Short Film Special Jury Award / Best Actress in a Short Film
Short Film Special Jury Award / Editing
Short Film Special Jury Award / Directing, U.S.
Short Film Special Jury Award / Directing
Short Film Special Jury Award / Directing, International
Short Film Special Jury Award / Screenwriting
World Cinema Dramatic Special Jury Award / Original Music
World Cinema Dramatic Special Jury Award / Writing
World Cinema Dramatic Special Jury Award / Acting
World Cinema Dramatic Special Jury Award / Visionary Filmmaking
World Cinema Dramatic Special Jury Award / Innovative Spirit
World Cinema Dramatic Special Jury Award / Creative Vision
World Cinema Dramatic Special Jury Award / Best Performance
World Cinema Dramatic Special Jury Award / Best Screenplay
World Cinema Dramatic Special Jury Award / Cinematography
World Cinema Dramatic Special Jury Award / Originality
World Cinema Dramatic Special Jury Award
Short Film Jury Award / Animation
Short Film Jury Award / Documentary
Short Film Jury Award / International Fiction
Short Film Jury Award / Non-Fiction
Short Film Jury Award / Special Jury Award
Short Film Jury Award / U.S. Fiction
The Short Film Jury Award / Best Short
Women in Film Award
Red Crown Producer's Award
Best of Next
Indian Paintbrush Producer's Award
Short Film Grand Jury Prize / Best Short Film
Short Film Grand Jury Prize
Sundance Institute/Mahindra Global Filmmaking Award
Short Film Special Jury Prize
Short Film Jury Prize / Animation
Short Film Jury Prize / International Fiction
Short Film Jury Prize / Non-Fiction
Short Film Jury Prize / Fiction
Short Film Jury Prize / U.S. Fiction
Screenwriting Award / Documentary
Screenwriting Award / World Cinema - Dramatic
Editing Award / Documentary
Editing Award / Dramatic
Editing Award / World Cinema - Documentary
Women in Film National Geographic All Roads Award
Latin America Cinema Award - Honorable Mention
Filmmakers Trophy / Documentary
Filmmakers Trophy / Dramatic
"Delta's Fly-In Movies" Film Contest Winner
Short Filmmaking Special Jury Prize
Indie Mogul Award
Documentary Film Editing Award
Short Filmmaking Award - Special Recognition
Online Film Festival Jury Award / Animation
Online Film Festival Jury Award / New Forms Gallery
Online Film Festival Jury Award / Short Subject
NHK Award - Honorable Mention
Visionary Award
Online Film Festival Viewers Award / Animation
Online Film Festival Viewers Award / Live Action
Online Film Festival Viewers Award / Short Subject
Online Film Festival Viewers Award / New Forms
Online Film Festival Viewers Award
Alfred P. Sloan Feature Film Prize
Special Recognition
Special Jury Recognition / Documentary
Special Jury Recognition / Dramatic
Special Jury Recognition / Dramatic Non-Competition
Special Jury Recognition / Short Filmmaking
Special Jury Recognition
Honorable Mention / Short Filmmaking
Honorable Mention / Latin American Cinema
Cinema 100/Sundance International Award
Waldo Salt Screenwriting Award / U.S. Dramatic
Waldo Salt Screenwriting Award / Dramatic
Waldo Salt Screenwriting Award
Special Jury Prize / Documentary
Special Jury Prize / Dramatic
Special Jury Prize / Short Filmmaking
Special Jury Prize / Latin America Cinema
Special Jury Prize / World Cinema - Documentary
Special Jury Prize / World Cinema - Dramatic
Special Jury Prize / Documentary Editing
Special Jury Prize
Short Filmmaking Award - Honorable Mention
Short Filmmaking Award / US Fiction
Short Filmmaking Award / Animation
Short Filmmaking Award / Documentary
Short Filmmaking Award / International
Short Filmmaking Award / National
Short Filmmaking Award
Short Filmmaking Award / Special Jury Prize
Latin America Cinema Award / Best Latino-American Film
Latin America Cinema Award
Freedom of Expression Award
Directing Award / World Cinema, Documentary
Directing Award / World Cinema, Dramatic
Directing Award / Documentary
Directing Award / U.S. Documentary
Directing Award / U.S. Dramatic
Directing Award / Dramatic
Directing Award / World Cinema - Documentary
Directing Award / World Cinema - Dramatic
Cinematography Award / Documentary
Cinematography Award / Dramatic
Cinematography Award / World Cinema - Documentary
Cinematography Award / World Cinema - Dramatic
Tribute to Independent Vision Award
NHK Award
Other awards and film festivals
Academy Awards, USA
1929-2025
Cannes Film Festival
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Golden Globes, USA
Golden Globe Award
1944-2025
Primetime Emmy Awards
1949-2025
BAFTA Awards
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
Venice Film Festival
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Razzie Awards
Razzie
1981-2025
MTV Movie + TV Awards
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
St. Petersburg Message to Man Film Festival
1993-2025
Berlin International Film Festival
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Sochi International Film Festival
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Screen Actors Guild Awards
Screen Actors Guild Award
1963-2025
2024-2025
Sochi Open Russian Film Festival
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Moscow International Film Festival
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Window to Europe
1993-2025
Toronto International Film Festival
1978-2025
Tallinn Black Nights Film Festival
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree