Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Film festivals Sundance Film Festival Events Sundance Film Festival 2011

All nominated films "Sundance Film Festival" in 2011

Site USA
Date 20 January 2011 - 30 January 2011
Grand Jury Prize / Documentary
How to Die in Oregon How to Die in Oregon
Peter Richardson
Winner
All nominees
Troubadours Troubadours
Morgan Neville
Crime After Crime Crime After Crime
Yoav Potash
Connected: An Autoblogography About Love, Death & Technology Connected: An Autoblogography About Love, Death & Technology
Tiffany Shlain
Beats, Rhymes & Life: The Travels of A Tribe Called Quest Beats, Rhymes & Life: The Travels of A Tribe Called Quest
Michael Rapaport
Being Elmo: A Puppeteer's Journey 7.6
Being Elmo: A Puppeteer's Journey
Konstans Marks, Philip Shane
Miss Representation Miss Representation
Jennifer Siebel Newsom
Page One Page One: Inside the New York Times
Andrew Rossi
Being Elmo: A Puppeteer's Journey 7.6
Being Elmo: A Puppeteer's Journey
Konstans Marks, Philip Shane
We Were Here We Were Here
David Weissman, Bill Weber
The Last Mountain The Last Mountain
Bill Haney
Hot Coffee Hot Coffee
Susan Saladoff
Resurrect Dead: The Mystery of the Toynbee Tiles Resurrect Dead: The Mystery of the Toynbee Tiles
Jon Foy
The Redemption of General Butt Naked The Redemption of General Butt Naked
Eric Strauss, Daniele Anastasion
Sing Your Song Sing Your Song
Susanne Rostock
Buck Buck
Cindy Meehl
If a Tree Falls 7.6
If a Tree Falls If a Tree Falls: A Story of the Earth Liberation Front
Marshall Curry, Sam Cullman
The Redemption of General Butt Naked The Redemption of General Butt Naked
Eric Strauss, Daniele Anastasion
Grand Jury Prize / Dramatic
Like Crazy 7.3
Like Crazy
Drake Doremus
Winner
All nominees
Higher Ground 6.2
Higher Ground
Vera Farmiga
All She Can Benavides Born
Amy Wendel
Take Shelter 5.5
Take Shelter
Jeff Nichols
Pariah 7.2
Pariah
Dee Rees
Another Happy Day 6.1
Another Happy Day Another Happy Day / The Reasonable Bunch
Sam Levinson
Here 4.6
Here
Braden King
Circumstance 5.9
Circumstance
Meriam Keshavarc
On the Ice 6.3
On the Ice
Andrew McLean
The Ledge 6.8
The Ledge
Metyu Chepmen
Martha Marcy May Marlene 5.8
Martha Marcy May Marlene
Sean Durkin
Terri 6.5
Terri
Azazel Jacobs
The Art of Getting By 6.9
The Art of Getting By
Gavin Wiesen
Another Earth 7.1
Another Earth
Mike Cahill
Gun Hill Road Gun Hill Road
Rashaad Ernesto Green
Little Birds 6.4
Little Birds
Elgin James
Grand Jury Prize / World Cinema - Documentary
Hell and Back Again 6.4
Hell and Back Again
Danfung Dennis
Winner
All nominees
Position Among the Stars Stand van de sterren
Leonard Retel Helmrich
An African Election An African Election
Jarreth J. Merz, Kevin Merz
Family Portrait in Black and White 7.2
Family Portrait in Black and White
Yuliya Ivanova
Shut Up Little Man Shut Up Little Man! An Audio Misadventure
Matthew Bate
An African Election An African Election
Jarreth J. Merz, Kevin Merz
Knuckle Knuckle
Ian Palmer
The Flaw The Flaw
David Sington
The Green Wave 6.2
The Green Wave
Ali Samadi Ahadi
The Bengali Detective The Bengali Detective
Philip Cox
The Black Power Mixtape 1967-1975 The Black Power Mixtape 1967-1975
Göran Olsson
Project Nim 7.4
Project Nim
James Marsh
Senna Senna
Asif Kapadia
Grand Jury Prize / World Cinema - Dramatic
Happy, Happy Sykt lykkelig
Anne Sewitsky
Winner
All nominees
Restoration 6.6
Restoration Boker tov adon fidelman
Yossi Madmoni
Aburakurasu no matsuri 5.2
Aburakurasu no matsuri
Naoki Katō
All Your Dead Ones Todos tus muertos
Carlos Moreno
Boleto al paraíso Boleto al paraíso
Gerardo Chijona
Vampire Vampire
Shunji Iwai
Mad Bastards Mad Bastards
Brendan Fletcher
5.6
Lost Kisses I baci mai dati
Roberta Torre
Kinyarwanda Kinyarwanda
Alrick Brown
Tyrannosaur 6.1
Tyrannosaur
Paddy Considine
The Cinema Hold Up Asalto al cine
Iria Gómez Concheiro
The Guard 7.3
The Guard
John Michael McDonagh
The Salesman Le vendeur
Sébastien Pilote
A Few Days of Respite Quelques jours de répit
Amor Hakkar
Audience Award / Best of Next!
To Get Her To Get Her
Erica Dunton
Winner
All nominees
Sound of My Voice Sound of My Voice
Zal Batmanglij
The Lie 5.1
The Lie
Joshua Leonard
Lord Byron Lord Byron
Zack Godshall
Bellflower 6.7
Bellflower
Evan Glodel
Prairie Love Prairie Love
Dusty Bias
Restless City Restless City
Andrew Dosunmu
The Off Hours The Off Hours
Megan Griffiths
Audience Award / Documentary
Buck Buck
Cindy Meehl
Winner
Audience Award / Dramatic
Circumstance 5.9
Circumstance
Meriam Keshavarc
Winner
Audience Award / World Cinema - Documentary
Senna Senna
Asif Kapadia
Winner
Audience Award / World Cinema - Dramatic
Kinyarwanda Kinyarwanda
Alrick Brown
Winner
Cinematography Award / Documentary
Hell and Back Again 6.4
Hell and Back Again
Danfung Dennis
Winner
The Redemption of General Butt Naked The Redemption of General Butt Naked
Eric Strauss, Peter Hutchens, Ryan Hill
Winner
Cinematography Award / Dramatic
Pariah 7.2
Pariah
Bradford Young
Winner
Cinematography Award / World Cinema - Dramatic
All Your Dead Ones Todos tus muertos
Diego Jiménez
Winner
Directing Award / Documentary
Resurrect Dead: The Mystery of the Toynbee Tiles Resurrect Dead: The Mystery of the Toynbee Tiles
Jon Foy
Winner
Directing Award / Dramatic
Martha Marcy May Marlene 5.8
Martha Marcy May Marlene
Sean Durkin
Winner
Directing Award / World Cinema - Documentary
Project Nim 7.4
Project Nim
James Marsh
Winner
Directing Award / World Cinema - Dramatic
Tyrannosaur 6.1
Tyrannosaur
Paddy Considine
Winner
Short Filmmaking Award / International
Deeper Than Yesterday Deeper Than Yesterday
Ariel Kleiman
Winner
All nominees
Out of Reach Poza zasiegiem
Jakub Stozek
The External World The External World
David O'Reilly
Spring Spring
Hong Khaou
Love and Theft Love and Theft
Andreas Hykade
This Is Not a Suit This Is Not a Suit
Jon Clements, Adrien Sauvage
Cinderela Cinderela
Magali Magistry
This Is Not a Suit This Is Not a Suit
Jon Clements, Adrien Sauvage
Negativipeg Negativipeg
Matthew Rankin
The High Level Bridge The High Level Bridge
Trevor Anderson
8 Bits 8 Bits
Jean Delaunay, Benjamin Mattern, Valere Amirault, Sarah Laufer
Wapawekka Wapawekka
Danis Goulet
Love Birds Love Birds
Brian Lye
Baby Baby
Daniel Mulloy
Stardust Stardust
Nikolas Provost
The Legend of Beaver Dam The Legend of Beaver Dam
Dzherom Seybl
Tempestade Tempestade
Cesar Cabral
The Eagleman Stag The Eagleman Stag
Michael Please
Skateistan: To Live and Skate Kabul Skateistan: To Live and Skate Kabul
Orlando von Einsiedel
8 Bits 8 Bits
Jean Delaunay, Benjamin Mattern, Valere Amirault, Sarah Laufer
Small Change Small Change
Cathy Brady
?E?ANX (The Cave) ?E?ANX (The Cave)
Helen Haig-Brown
Tussilago Tussilago
Jonas Odell
Tornado Tornado
Francis de Smet
1989 (when I was 5 years old) 1989: Dengang jeg var 5 år gammel
Thor Ochsner
Stopover Stopover
Ioana Uricaru
The Wind is Blowing on My Street The Wind is Blowing on My Street
Saba Riazi
Das Racist: Who's That? Brooown! Das Racist: Who's That? Brooown!
Thomas De Napoli
Redemption Redemption
Katie Wolfe
Diarchy Diarchia
Ferdinando Cito Filomarino
Protopartículas Protopartículas
Chema García Ibarra
Choke Choke
Michelle Latimer
Little Brother Little Brother
Callum Cooper
The Greatness The Greatness
Yi Zhou
Blocks Blokes
Marialy Rivas
On the Way to the Sea On the Way to the Sea
Tao Gu
Incident by a Bank Händelse vid bank
Ruben Östlund
Shikasha Shikasha
Isamu Hirabayashi
Tord and Tord Tord och Tord
Niki Lindroth von Bahr
Grandpa's Wet Dream Grandpa's Wet Dream
Chihiro Amemiya
Ebony Society Ebony Society
Tammy Davis
Short Filmmaking Award / US Fiction
Brick Novax's Diary Brick Novax's Diary
Matt Piedmont
Winner
All nominees
The Barber of Birmingham: Foot Soldier of the Civil Rights Movement The Barber of Birmingham: Foot Soldier of the Civil Rights Movement
Gail Dolgin, Robin Fryday
Marcel the Shell with Shoes On Marcel the Shell with Shoes On
Dean Fleischer-Camp
Close. Close.
Tahir Jetter
Satan Since 2003 Satan Since 2003
Carlos Puga
Sexting Sexting
Neil LaBute
Living for 32 Living for 32
Kevin Breslin
Stones Stones
Ty Sanga
Sasquatch Birth Journal 2 Sasquatch Birth Journal 2
David Zellner, Nathan Zellner
Anne Truitt, Working Anne Truitt, Working
Jem Cohen
Crazy Beats Strong Every Time Crazy Beats Strong Every Time
Moon Molson
AWOL AWOL
Deb Shoval
The Hunter and the Swan Discuss Their Meeting The Hunter and the Swan Discuss Their Meeting
Emily Carmichael
I'm Having a Difficult Time Killing My Parents I'm Having a Difficult Time Killing My Parents
Jeff Tomsic
Fight for Your Right Revisited 8.0
Fight for Your Right Revisited
Adam Yauch
The Majestic Plastic Bag The Majestic Plastic Bag
Jeremy Konner
Forever's Gonna Start Tonight Forever's Gonna Start Tonight
Eliza Hittman
Andy and Zach Andy and Zach
Nick Paley
The Strange Ones The Strange Ones
Lauren Wolkstein, Christopher Radcliff
The Strange Ones The Strange Ones
Lauren Wolkstein, Christopher Radcliff
Bike Race Bike Race
Tom Schroeder
Oops Oops
Chris Beckman
The Rocket Boy The Rocket Boy
Donavan Seschillie
Yelp: With Apologies to Allen Ginsberg's 'Howl' Yelp: With Apologies to Allen Ginsberg's 'Howl'
Tiffany Shlain
After You Left After You Left
Jef Taylor
Excuse Me Excuse Me
Duncan Birmingham
Ex-Sex Ex-Sex
Michael Mohan
Babyland Babyland
Marc Fratello
The Pact 5.7
The Pact
Nicholas McCarthy
Triumph of the Wild Triumph of the Wild
Martha Colburn
All Flowers in Time All Flowers in Time
Jonathan Caouette
Animals Distract Me Animals Distract Me
Isabella Rossellini
Something Left, Something Taken Something Left, Something Taken
Ru Kuwahata
Jupiter Elicius Jupiter Elicius
Kelly Sears
The Terrys The Terrys
Tim Heidecker
Worst Enemy Worst Enemy
Lake Bell
Yearbook Yearbook
Carter Smith
Xemoland Xemoland
Daniel Cardenas
Venus Venus
Jessica Oreck
We're Leaving We're Leaving
Zachary Treitz
Pandemic 41.410806, -75.654259 Pandemic 41.410806, -75.654259
Lance Weiler
Pioneer Pioneer
David Lowery
Short Filmmaking Award - Honorable Mention
Choke Choke
Michelle Latimer
Winner
Protopartículas Protopartículas
Chema García Ibarra
Winner
Out of Reach Poza zasiegiem
Jakub Stozek
Winner
The Legend of Beaver Dam The Legend of Beaver Dam
Dzherom Seybl
Winner
Diarchy Diarchia
Ferdinando Cito Filomarino
Winner
The External World The External World
David O'Reilly
Winner
Special Jury Prize / Documentary
Being Elmo: A Puppeteer's Journey 7.6
Being Elmo: A Puppeteer's Journey
Konstans Marks, Philip Shane
Winner
Being Elmo: A Puppeteer's Journey 7.6
Being Elmo: A Puppeteer's Journey
Konstans Marks, Philip Shane
Winner
Special Jury Prize / Dramatic
Another Earth 7.1
Another Earth
Mike Cahill
Winner
Like Crazy 7.3
Like Crazy
Felicity Jones Acting
Winner
Special Jury Prize / World Cinema - Documentary
Position Among the Stars Stand van de sterren
Leonard Retel Helmrich
Winner
Special Jury Prize / World Cinema - Dramatic
Tyrannosaur 6.1
Tyrannosaur
Peter Mullan, Olivia Colman Acting
Winner
Waldo Salt Screenwriting Award
Another Happy Day 6.1
Another Happy Day Another Happy Day / The Reasonable Bunch
Sam Levinson
Winner
Alfred P. Sloan Feature Film Prize
Another Earth 7.1
Another Earth
Mike Cahill
Winner
Editing Award / Documentary
If a Tree Falls 7.6
If a Tree Falls If a Tree Falls: A Story of the Earth Liberation Front
Matthew Hamachek, Marshall Curry
Winner
If a Tree Falls 7.6
If a Tree Falls If a Tree Falls: A Story of the Earth Liberation Front
Matthew Hamachek, Marshall Curry
Winner
Editing Award / World Cinema - Documentary
The Black Power Mixtape 1967-1975 The Black Power Mixtape 1967-1975
Göran Olsson, Hanna Lejonqvist
Winner
The Black Power Mixtape 1967-1975 The Black Power Mixtape 1967-1975
Göran Olsson, Hanna Lejonqvist
Winner
Screenwriting Award / World Cinema - Dramatic
Restoration 6.6
Restoration Boker tov adon fidelman
Erez Kav-El
Winner
Sundance Institute/Mahindra Global Filmmaking Award
I Dream in Another Language Sueño en otro idioma
Ernesto Contreras
Winner
Women in Film Award
Connected: An Autoblogography About Love, Death & Technology Connected: An Autoblogography About Love, Death & Technology
Tiffany Shlain
Winner
Year
Nominations

Other awards and film festivals

Academy Awards, USA
1929-2025
Academy Awards, USA
Cannes Film Festival
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Cannes Film Festival
Golden Globes, USA
Golden Globe Award
1944-2025
Golden Globes, USA
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Primetime Emmy Awards
BAFTA Awards
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA Awards
Venice Film Festival
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Venice Film Festival
Razzie Awards
Razzie
1981-2025
Razzie Awards
MTV Movie + TV Awards
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
MTV Movie + TV Awards
St. Petersburg Message to Man Film Festival
1993-2025
St. Petersburg Message to Man Film Festival
Berlin International Film Festival
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Berlin International Film Festival
Sochi International Film Festival
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Sochi International Film Festival
Screen Actors Guild Awards
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Screen Actors Guild Awards
2024-2025
Sochi Open Russian Film Festival
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Sochi Open Russian Film Festival
Moscow International Film Festival
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Moscow International Film Festival
Window to Europe
1993-2025
Window to Europe
Toronto International Film Festival
1978-2025
Toronto International Film Festival
Tallinn Black Nights Film Festival
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Tallinn Black Nights Film Festival
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more