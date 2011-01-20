Menu
Grand Jury Prize / Documentary
How to Die in Oregon
How to Die in Oregon
Peter Richardson
Winner
All nominees
Troubadours
Troubadours
Morgan Neville
Crime After Crime
Crime After Crime
Yoav Potash
Connected: An Autoblogography About Love, Death & Technology
Connected: An Autoblogography About Love, Death & Technology
Tiffany Shlain
Beats, Rhymes & Life: The Travels of A Tribe Called Quest
Beats, Rhymes & Life: The Travels of A Tribe Called Quest
Michael Rapaport
7.6
Being Elmo: A Puppeteer's Journey
Konstans Marks, Philip Shane
Miss Representation
Miss Representation
Jennifer Siebel Newsom
Page One
Page One: Inside the New York Times
Andrew Rossi
7.6
Being Elmo: A Puppeteer's Journey
Konstans Marks, Philip Shane
We Were Here
We Were Here
David Weissman, Bill Weber
The Last Mountain
The Last Mountain
Bill Haney
Hot Coffee
Hot Coffee
Susan Saladoff
Resurrect Dead: The Mystery of the Toynbee Tiles
Resurrect Dead: The Mystery of the Toynbee Tiles
Jon Foy
The Redemption of General Butt Naked
The Redemption of General Butt Naked
Eric Strauss, Daniele Anastasion
Sing Your Song
Sing Your Song
Susanne Rostock
Buck
Buck
Cindy Meehl
7.6
If a Tree Falls
If a Tree Falls: A Story of the Earth Liberation Front
Marshall Curry, Sam Cullman
The Redemption of General Butt Naked
The Redemption of General Butt Naked
Eric Strauss, Daniele Anastasion
Show all nominees
Grand Jury Prize / Dramatic
7.3
Like Crazy
Drake Doremus
Winner
All nominees
6.2
Higher Ground
Vera Farmiga
All She Can
Benavides Born
Amy Wendel
5.5
Take Shelter
Jeff Nichols
7.2
Pariah
Dee Rees
6.1
Another Happy Day
Another Happy Day / The Reasonable Bunch
Sam Levinson
4.6
Here
Braden King
5.9
Circumstance
Meriam Keshavarc
6.3
On the Ice
Andrew McLean
6.8
The Ledge
Metyu Chepmen
5.8
Martha Marcy May Marlene
Sean Durkin
6.5
Terri
Azazel Jacobs
6.9
The Art of Getting By
Gavin Wiesen
7.1
Another Earth
Mike Cahill
Gun Hill Road
Gun Hill Road
Rashaad Ernesto Green
6.4
Little Birds
Elgin James
Show all nominees
Grand Jury Prize / World Cinema - Documentary
6.4
Hell and Back Again
Danfung Dennis
Winner
All nominees
Position Among the Stars
Stand van de sterren
Leonard Retel Helmrich
An African Election
An African Election
Jarreth J. Merz, Kevin Merz
7.2
Family Portrait in Black and White
Yuliya Ivanova
Shut Up Little Man
Shut Up Little Man! An Audio Misadventure
Matthew Bate
An African Election
An African Election
Jarreth J. Merz, Kevin Merz
Knuckle
Knuckle
Ian Palmer
The Flaw
The Flaw
David Sington
6.2
The Green Wave
Ali Samadi Ahadi
The Bengali Detective
The Bengali Detective
Philip Cox
The Black Power Mixtape 1967-1975
The Black Power Mixtape 1967-1975
Göran Olsson
7.4
Project Nim
James Marsh
Senna
Senna
Asif Kapadia
Show all nominees
Grand Jury Prize / World Cinema - Dramatic
Happy, Happy
Sykt lykkelig
Anne Sewitsky
Winner
All nominees
6.6
Restoration
Boker tov adon fidelman
Yossi Madmoni
5.2
Aburakurasu no matsuri
Naoki Katō
All Your Dead Ones
Todos tus muertos
Carlos Moreno
Boleto al paraíso
Boleto al paraíso
Gerardo Chijona
Vampire
Vampire
Shunji Iwai
Mad Bastards
Mad Bastards
Brendan Fletcher
5.6
Lost Kisses
I baci mai dati
Roberta Torre
Kinyarwanda
Kinyarwanda
Alrick Brown
6.1
Tyrannosaur
Paddy Considine
The Cinema Hold Up
Asalto al cine
Iria Gómez Concheiro
7.3
The Guard
John Michael McDonagh
The Salesman
Le vendeur
Sébastien Pilote
A Few Days of Respite
Quelques jours de répit
Amor Hakkar
Show all nominees
Audience Award / Best of Next!
To Get Her
To Get Her
Erica Dunton
Winner
All nominees
Sound of My Voice
Sound of My Voice
Zal Batmanglij
5.1
The Lie
Joshua Leonard
Lord Byron
Lord Byron
Zack Godshall
6.7
Bellflower
Evan Glodel
Prairie Love
Prairie Love
Dusty Bias
Restless City
Restless City
Andrew Dosunmu
The Off Hours
The Off Hours
Megan Griffiths
Show all nominees
Audience Award / Documentary
Buck
Buck
Cindy Meehl
Winner
Audience Award / Dramatic
5.9
Circumstance
Meriam Keshavarc
Winner
Audience Award / World Cinema - Documentary
Senna
Senna
Asif Kapadia
Winner
Audience Award / World Cinema - Dramatic
Kinyarwanda
Kinyarwanda
Alrick Brown
Winner
Cinematography Award / Documentary
6.4
Hell and Back Again
Danfung Dennis
Winner
The Redemption of General Butt Naked
The Redemption of General Butt Naked
Eric Strauss, Peter Hutchens, Ryan Hill
Winner
Cinematography Award / Dramatic
7.2
Pariah
Bradford Young
Winner
Cinematography Award / World Cinema - Dramatic
All Your Dead Ones
Todos tus muertos
Diego Jiménez
Winner
Directing Award / Documentary
Resurrect Dead: The Mystery of the Toynbee Tiles
Resurrect Dead: The Mystery of the Toynbee Tiles
Jon Foy
Winner
Directing Award / Dramatic
5.8
Martha Marcy May Marlene
Sean Durkin
Winner
Directing Award / World Cinema - Documentary
7.4
Project Nim
James Marsh
Winner
Directing Award / World Cinema - Dramatic
6.1
Tyrannosaur
Paddy Considine
Winner
Short Filmmaking Award / International
Deeper Than Yesterday
Deeper Than Yesterday
Ariel Kleiman
Winner
All nominees
Out of Reach
Poza zasiegiem
Jakub Stozek
The External World
The External World
David O'Reilly
Spring
Spring
Hong Khaou
Love and Theft
Love and Theft
Andreas Hykade
This Is Not a Suit
This Is Not a Suit
Jon Clements, Adrien Sauvage
Cinderela
Cinderela
Magali Magistry
This Is Not a Suit
This Is Not a Suit
Jon Clements, Adrien Sauvage
Negativipeg
Negativipeg
Matthew Rankin
The High Level Bridge
The High Level Bridge
Trevor Anderson
8 Bits
8 Bits
Jean Delaunay, Benjamin Mattern, Valere Amirault, Sarah Laufer
Wapawekka
Wapawekka
Danis Goulet
Love Birds
Love Birds
Brian Lye
Baby
Baby
Daniel Mulloy
Stardust
Stardust
Nikolas Provost
The Legend of Beaver Dam
The Legend of Beaver Dam
Dzherom Seybl
Tempestade
Tempestade
Cesar Cabral
The Eagleman Stag
The Eagleman Stag
Michael Please
Skateistan: To Live and Skate Kabul
Skateistan: To Live and Skate Kabul
Orlando von Einsiedel
8 Bits
8 Bits
Jean Delaunay, Benjamin Mattern, Valere Amirault, Sarah Laufer
Small Change
Small Change
Cathy Brady
?E?ANX (The Cave)
?E?ANX (The Cave)
Helen Haig-Brown
Tussilago
Tussilago
Jonas Odell
Tornado
Tornado
Francis de Smet
1989 (when I was 5 years old)
1989: Dengang jeg var 5 år gammel
Thor Ochsner
Stopover
Stopover
Ioana Uricaru
The Wind is Blowing on My Street
The Wind is Blowing on My Street
Saba Riazi
Das Racist: Who's That? Brooown!
Das Racist: Who's That? Brooown!
Thomas De Napoli
Redemption
Redemption
Katie Wolfe
Diarchy
Diarchia
Ferdinando Cito Filomarino
Protopartículas
Protopartículas
Chema García Ibarra
Choke
Choke
Michelle Latimer
Little Brother
Little Brother
Callum Cooper
The Greatness
The Greatness
Yi Zhou
Blocks
Blokes
Marialy Rivas
On the Way to the Sea
On the Way to the Sea
Tao Gu
Incident by a Bank
Händelse vid bank
Ruben Östlund
Shikasha
Shikasha
Isamu Hirabayashi
Tord and Tord
Tord och Tord
Niki Lindroth von Bahr
Grandpa's Wet Dream
Grandpa's Wet Dream
Chihiro Amemiya
Ebony Society
Ebony Society
Tammy Davis
Show all nominees
Short Filmmaking Award / US Fiction
Brick Novax's Diary
Brick Novax's Diary
Matt Piedmont
Winner
All nominees
The Barber of Birmingham: Foot Soldier of the Civil Rights Movement
The Barber of Birmingham: Foot Soldier of the Civil Rights Movement
Gail Dolgin, Robin Fryday
Marcel the Shell with Shoes On
Marcel the Shell with Shoes On
Dean Fleischer-Camp
Close.
Close.
Tahir Jetter
Satan Since 2003
Satan Since 2003
Carlos Puga
Sexting
Sexting
Neil LaBute
Living for 32
Living for 32
Kevin Breslin
Stones
Stones
Ty Sanga
Sasquatch Birth Journal 2
Sasquatch Birth Journal 2
David Zellner, Nathan Zellner
Anne Truitt, Working
Anne Truitt, Working
Jem Cohen
Crazy Beats Strong Every Time
Crazy Beats Strong Every Time
Moon Molson
AWOL
AWOL
Deb Shoval
The Hunter and the Swan Discuss Their Meeting
The Hunter and the Swan Discuss Their Meeting
Emily Carmichael
I'm Having a Difficult Time Killing My Parents
I'm Having a Difficult Time Killing My Parents
Jeff Tomsic
8.0
Fight for Your Right Revisited
Adam Yauch
The Majestic Plastic Bag
The Majestic Plastic Bag
Jeremy Konner
Forever's Gonna Start Tonight
Forever's Gonna Start Tonight
Eliza Hittman
Andy and Zach
Andy and Zach
Nick Paley
The Strange Ones
The Strange Ones
Lauren Wolkstein, Christopher Radcliff
The Strange Ones
The Strange Ones
Lauren Wolkstein, Christopher Radcliff
Bike Race
Bike Race
Tom Schroeder
Oops
Oops
Chris Beckman
The Rocket Boy
The Rocket Boy
Donavan Seschillie
Yelp: With Apologies to Allen Ginsberg's 'Howl'
Yelp: With Apologies to Allen Ginsberg's 'Howl'
Tiffany Shlain
After You Left
After You Left
Jef Taylor
Excuse Me
Excuse Me
Duncan Birmingham
Ex-Sex
Ex-Sex
Michael Mohan
Babyland
Babyland
Marc Fratello
5.7
The Pact
Nicholas McCarthy
Triumph of the Wild
Triumph of the Wild
Martha Colburn
All Flowers in Time
All Flowers in Time
Jonathan Caouette
Animals Distract Me
Animals Distract Me
Isabella Rossellini
Something Left, Something Taken
Something Left, Something Taken
Ru Kuwahata
Jupiter Elicius
Jupiter Elicius
Kelly Sears
The Terrys
The Terrys
Tim Heidecker
Worst Enemy
Worst Enemy
Lake Bell
Yearbook
Yearbook
Carter Smith
Xemoland
Xemoland
Daniel Cardenas
Venus
Venus
Jessica Oreck
We're Leaving
We're Leaving
Zachary Treitz
Pandemic 41.410806, -75.654259
Pandemic 41.410806, -75.654259
Lance Weiler
Pioneer
Pioneer
David Lowery
Show all nominees
Short Filmmaking Award - Honorable Mention
Choke
Choke
Michelle Latimer
Winner
Protopartículas
Protopartículas
Chema García Ibarra
Winner
Out of Reach
Poza zasiegiem
Jakub Stozek
Winner
The Legend of Beaver Dam
The Legend of Beaver Dam
Dzherom Seybl
Winner
Diarchy
Diarchia
Ferdinando Cito Filomarino
Winner
The External World
The External World
David O'Reilly
Winner
Special Jury Prize / Documentary
7.6
Being Elmo: A Puppeteer's Journey
Konstans Marks, Philip Shane
Winner
7.6
Being Elmo: A Puppeteer's Journey
Konstans Marks, Philip Shane
Winner
Special Jury Prize / Dramatic
7.1
Another Earth
Mike Cahill
Winner
7.3
Like Crazy
Felicity Jones
Acting
Winner
Special Jury Prize / World Cinema - Documentary
Position Among the Stars
Stand van de sterren
Leonard Retel Helmrich
Winner
Special Jury Prize / World Cinema - Dramatic
6.1
Tyrannosaur
Peter Mullan, Olivia Colman
Acting
Winner
Waldo Salt Screenwriting Award
6.1
Another Happy Day
Another Happy Day / The Reasonable Bunch
Sam Levinson
Winner
Alfred P. Sloan Feature Film Prize
7.1
Another Earth
Mike Cahill
Winner
Editing Award / Documentary
7.6
If a Tree Falls
If a Tree Falls: A Story of the Earth Liberation Front
Matthew Hamachek, Marshall Curry
Winner
7.6
If a Tree Falls
If a Tree Falls: A Story of the Earth Liberation Front
Matthew Hamachek, Marshall Curry
Winner
Editing Award / World Cinema - Documentary
The Black Power Mixtape 1967-1975
The Black Power Mixtape 1967-1975
Göran Olsson, Hanna Lejonqvist
Winner
The Black Power Mixtape 1967-1975
The Black Power Mixtape 1967-1975
Göran Olsson, Hanna Lejonqvist
Winner
Screenwriting Award / World Cinema - Dramatic
6.6
Restoration
Boker tov adon fidelman
Erez Kav-El
Winner
Sundance Institute/Mahindra Global Filmmaking Award
I Dream in Another Language
Sueño en otro idioma
Ernesto Contreras
Winner
Women in Film Award
Connected: An Autoblogography About Love, Death & Technology
Connected: An Autoblogography About Love, Death & Technology
Tiffany Shlain
Winner
