Kinoafisha Film festivals Sundance Film Festival Events Sundance Film Festival 1990

All nominated films "Sundance Film Festival" in 1990

Site USA
Date 19 January 1990 - 27 January 1990
Grand Jury Prize / Documentary
Water and Power Water and Power
Pat O'Neill Tied with H-2 Worker (1990).
Winner
H-2 Worker H-2 Worker
Stephanie Black Tied with Water and Power (1989).
Winner
All nominees
Mr. Hoover and I Mr. Hoover and I
Emile de Antonio
Teatro! Teatro!
Edward Burke, Ruth Shapiro, Pamela Yates
In the Blood In the Blood
George Butler
The Other Side of the Moon The Other Side of the Moon
Mikki Lemle
To Protect Mother Earth To Protect Mother Earth
Joel L. Freedman
Current Events Current Events
Ralph Arlyck
Dancing for Mr. B: Six Balanchine Ballerinas Dancing for Mr. B: Six Balanchine Ballerinas
Anne Belle, Deborah Dickson
Teatro! Teatro!
Edward Burke, Ruth Shapiro, Pamela Yates
American Masters American Masters
Karen L. Thorson For episode "James Baldwin: The Price of the Ticket".
Metamorphosis: Man Into Woman Metamorphosis: Man Into Woman
Lisa Leeman
Vienna Is Different: 50 Years After the Anschluss Vienna Is Different: 50 Years After the Anschluss
Susan Korda, David W. Leitner
Berkeley in the Sixties Berkeley in the Sixties
Mark Kitchell
American Masters American Masters
Kenneth Bowser For episode "Preston Sturges: The Rise and Fall of an American Dreamer".
Painting the Town: The Illusionistic Murals of Richard Haas Painting the Town: The Illusionistic Murals of Richard Haas
Amalie R. Rothschild
Dance of Hope Dance of Hope
Deborah Shaffer
Grand Jury Prize / Dramatic
Chameleon Street 6.9
Chameleon Street
Wendell B. Harris Jr.
Winner
All nominees
The Unbelievable Truth The Unbelievable Truth
Hal Hartley
The Kill-Off The Kill-Off
Maggie Greenwald Mansfield
A Matter of Degrees A Matter of Degrees
W.T. Morgan
The Natural History of Parking Lots The Natural History of Parking Lots
Everett Lewis
How to Be Louise How to Be Louise
Anne Flournoy
Iron & Silk Iron & Silk
Shirley Sun
Longtime Companion 7.6
Longtime Companion
Norman René
Metropolitan 7.4
Metropolitan
Whit Stillman
Horseplayer Horseplayer
Kurt Voss
Denial Denial
Erin Dignam Festival title: Loon.
Mortal Passions Mortal Passions
Andrew Lane
To Sleep with Anger To Sleep with Anger
Charles Burnett
House Party House Party
Reginald Hudlin
Never Leave Nevada Never Leave Nevada
Steve Swartz
The Plot Against Harry The Plot Against Harry
Michael Roemer
Audience Award / Documentary
Berkeley in the Sixties Berkeley in the Sixties
Mark Kitchell
Winner
Audience Award / Dramatic
Longtime Companion 7.6
Longtime Companion
Norman René
Winner
Cinematography Award / Documentary
H-2 Worker H-2 Worker
Maryse Alberti
Winner
Cinematography Award / Dramatic
House Party House Party
Peter Deming
Winner
Special Jury Recognition / Documentary
Samsara: Death and Rebirth in Cambodia Samsara: Death and Rebirth in Cambodia
Ellen Bruno
Winner
Special Jury Recognition / Dramatic
To Sleep with Anger To Sleep with Anger
Charles Burnett
Winner
Filmmakers Trophy / Documentary
Metamorphosis: Man Into Woman Metamorphosis: Man Into Woman
Lisa Leeman
Winner
Filmmakers Trophy / Dramatic
House Party House Party
Reginald Hudlin
Winner
