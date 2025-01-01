Menu
Kinoafisha Film festivals Sundance Film Festival Events Sundance Film Festival 1994

All nominated films "Sundance Film Festival" in 1994

Grand Jury Prize / Documentary
Freedom on My Mind Freedom on My Mind
Connie Field, Marilyn Mulford
Winner
All nominees
Fire Eyes Fire Eyes
Soraya Mire
Hoop Dreams 8.3
Hoop Dreams
Steve James
Lives in Hazard Lives in Hazard
Susan Todd, Andrew Young
Mama Awethu! Mama Awethu!
Bethany Yarrow
Dialogues with Madwomen Dialogues with Madwomen
Allie Light
Coming Out Under Fire Coming Out Under Fire
Arthur Dong
Fast Trip, Long Drop Fast Trip, Long Drop
Gregg Bordowitz
Martha & Ethel Martha & Ethel
Jyll Johnstone
Colorado Cowboy: The Bruce Ford Story Colorado Cowboy: The Bruce Ford Story
Arthur Elgort
The Fire This Time The Fire This Time
Randy Holland
The Heart of the Matter The Heart of the Matter
Amber Hollibaugh, Gini Reticker
Theremin: An Electronic Odyssey Theremin: An Electronic Odyssey
Steven M. Martin
Boatman Boatman
Gianfranco Rosi
Boxer Rebellion Boxer Rebellion
Celia Susan Cotelo
Grand Jury Prize / Dramatic
What Happened Was... What Happened Was...
Tom Noonan
Winner
All nominees
Grief Grief
Richard Glatzer
Floundering 5.9
Floundering
Peter McCarty
Nina Takes a Lover Nina Takes a Lover
Alan Jacobs
Clean, Shaven Clean, Shaven
Lodge Kerrigan
Clerks 7.6
Clerks
Kevin Smith
Spanking the Monkey Spanking the Monkey
David O. Russell
Fun Fun
Rafal Zielinski
Blessing Blessing
Paul Zehrer
River of Grass 6.6
River of Grass
Kelly Reichardt
Fresh Fresh
Boaz Yakin
Go Fish Go Fish
Rose Troche
Risk Risk
Deirdre Fishel
The Secret Life of Houses The Secret Life of Houses
Adrian Velicescu
The Pornographer The Pornographer
Patrick Sheane Duncan
Tribute to Independent Vision Award
Gena Rowlands
Gena Rowlands
Winner
Audience Award / Documentary
Hoop Dreams 8.3
Hoop Dreams
Steve James
Winner
Audience Award / Dramatic
Spanking the Monkey Spanking the Monkey
David O. Russell
Winner
Cinematography Award / Documentary
Colorado Cowboy: The Bruce Ford Story Colorado Cowboy: The Bruce Ford Story
Morten Sandtroen
Winner
Cinematography Award / Dramatic
Suture Suture
Greg Gardiner
Winner
Freedom of Expression Award
Dialogues with Madwomen Dialogues with Madwomen
Allie Light
Winner
The Heart of the Matter The Heart of the Matter
Amber Hollibaugh, Gini Reticker
Winner
Special Jury Prize
Fresh Fresh
Sean Nelson Acting
Winner
Waldo Salt Screenwriting Award
What Happened Was... What Happened Was...
Tom Noonan
Winner
Special Jury Recognition
Fun Fun
Renée Humphrey For technical acting.
Winner
Coming Out Under Fire Coming Out Under Fire
Arthur Dong For technical achievement.
Winner
Family Remains Family Remains
Tamara Jenkins For a short film.
Winner
Fun Fun
Alicia Witt For technical acting.
Winner
Avenue X Avenue X
Leslie McCleave For a short film.
Winner
Filmmakers Trophy / Documentary
Theremin: An Electronic Odyssey Theremin: An Electronic Odyssey
Steven M. Martin
Winner
Filmmakers Trophy / Dramatic
Clerks 7.6
Clerks
Kevin Smith Tied with Fresh (1994).
Winner
Fresh Fresh
Boaz Yakin Tied with Clerks (1994).
Winner
Year
Nominations

