Kinoafisha Film festivals Sundance Film Festival Events Sundance Film Festival 1987

All nominated films "Sundance Film Festival" in 1987

Site USA
Date 16 January 1987 - 25 January 1987
Grand Jury Prize / Documentary
Sherman's March 7.3
Sherman's March
Ross McElwee
Winner
All nominees
Do Not Enter: The Visa War Against Ideas Do Not Enter: The Visa War Against Ideas
Robert Richter, Catherine Warnow
Chile: Hasta Cuando? Chile: Hasta Cuando?
David Bradbury
Hellfire: A Journey from Hiroshima Hellfire: A Journey from Hiroshima
Michael Camerini, John Junkerman, James MacDonald
Isaac in America: A Journey with Isaac Bashevis Singer Isaac in America: A Journey with Isaac Bashevis Singer
Amram Nowak
William Carlos Williams William Carlos Williams
Jill Janows
Spark Among the Ashes: A Bar Mitzvah in Poland Spark Among the Ashes: A Bar Mitzvah in Poland
Oren Rudavsky
Islands Islands
Albert Meysles, David Maysles, Charlotte Zwerin
Anne Trister Anne Trister
Léa Pool
Hellfire: A Journey from Hiroshima Hellfire: A Journey from Hiroshima
Michael Camerini, John Junkerman, James MacDonald
A Composer's Notes: Philip Glass and the Making of an Opera A Composer's Notes: Philip Glass and the Making of an Opera
Michael Blackwood
Are We Winning Mommy? America & the Cold War Are We Winning Mommy? America & the Cold War
Barbara Margolis
Ozawa Ozawa
Deborah Dickson, Syuzan Fremke, Albert Meysles, David Maysles
All American High All American High
Keva Rosenfeld
Jimi Plays Monterey Jimi Plays Monterey
Chris Hegedus, D. A. Pennebeyker
Directed by William Wyler Directed by William Wyler
Aviva Slesin
Islands Islands
Albert Meysles, David Maysles, Charlotte Zwerin
Lily Tomlin Lily Tomlin
Nick Broomfield, Dzhoan Cherchill
Grand Jury Prize / Dramatic
The Trouble with Dick The Trouble with Dick
Gary Walkow Tied with Waiting for the Moon (1987).
Winner
Waiting for the Moon Waiting for the Moon
Jill Godmilow Tied with The Trouble with Dick (1987).
Winner
All nominees
Seize the Day Seize the Day
Fielder Cook
Dead End Kids Dead End Kids
JoAnne Akalaitis
Her Name Is Lisa Her Name Is Lisa
Rachid Kerdouche
Impure Thoughts Impure Thoughts
Michael A. Simpson
A Walk on the Moon A Walk on the Moon
Raphael D. Silver
No Picnic No Picnic
Peter B. Hutton, Philip Hartman
Sleepwalk Sleepwalk
Sara Driver
Positive I.D. Positive I.D.
Andy Anderson
Living on Tokyo Time Living on Tokyo Time
Steven Okazaki
Stacking Stacking
Martin Rosen
Working Girls Working Girls
Lizzie Borden
River's Edge River's Edge
Tim Hunter
The Beer Drinker's Guide to Fitness and Filmmaking The Beer Drinker's Guide to Fitness and Filmmaking
Fred G. Sullivan
My Little Girl My Little Girl
Connie Kaiserman
Cinematography Award / Documentary
Chile: Hasta Cuando? Chile: Hasta Cuando?
David Knaus, Peter Schnall
Winner
Cinematography Award / Dramatic
No Picnic No Picnic
Peter B. Hutton
Winner
Special Jury Prize / Documentary
Chile: Hasta Cuando? Chile: Hasta Cuando?
David Bradbury
Winner
Special Jury Prize / Dramatic
The Beer Drinker's Guide to Fitness and Filmmaking The Beer Drinker's Guide to Fitness and Filmmaking
Fred G. Sullivan For originality.
Winner
Special Jury Recognition / Dramatic
Working Girls Working Girls
Lizzie Borden
Winner
River's Edge River's Edge
Tim Hunter
Winner
Year
Nominations

