Kinoafisha Film festivals Sundance Film Festival Events Sundance Film Festival 1986

All nominated films "Sundance Film Festival" in 1986

Site USA
Date 17 January 1986 - 26 January 1986
Grand Jury Prize / Documentary
Arthur Miller: Private Conversations Arthur Miller: Private Conversations
Christian Blackwood
Winner
All nominees
In Her Own Time In Her Own Time
Lynne Littman
Louie Bluie Louie Bluie
Terry Zwigoff
Wildcatter: The Story of Texas Oil Wildcatter: The Story of Texas Oil
Robert Tranchin
You Got to Move You Got to Move
Lucy Massie Phenix, Veronica Selver
The Mothers of the Plaza of Mayo Las madres de la Plaza de Mayo
Susana Blaustein Muñoz, Lourdes Portillo
Nicaragua Was Our Home Nicaragua Was Our Home
Lee Shapiro
Stripper Stripper
Jerome Gary
Rate It X Rate It X
Paula De Koenigsberg, Lucy Winer
Growing Up with Rockets Growing Up with Rockets
Nancy Yasecko
Contrary Warriors: A Film of the Crow Tribe Contrary Warriors: A Film of the Crow Tribe
Beth Ferris, Connie Poten, Pamela Roberts
Contrary Warriors: A Film of the Crow Tribe Contrary Warriors: A Film of the Crow Tribe
Beth Ferris, Connie Poten, Pamela Roberts
Einstein on the Beach: The Changing Image of Opera Einstein on the Beach: The Changing Image of Opera
Mark Obenhaus
Troupers Troupers
Glenn Silber, Claudia Vianello
Huey Long Huey Long
Ken Burns
The Return of Rubén Blades The Return of Rubén Blades
Robert Mugge
Grand Jury Prize / Dramatic
Smooth Talk Smooth Talk
Joyce Chopra
Winner
All nominees
Dim Sum: A Little Bit of Heart 6.6
Dim Sum: A Little Bit of Heart
Wayne Wang
On Valentine's Day On Valentine's Day
Ken Harrison
Seven Minutes in Heaven Seven Minutes in Heaven
Linda Feferman
Desert Hearts Desert Hearts
Donna Deitch
Static Static
Mark Romanek
Chain Letters Chain Letters
Mark Rappaport
Belizaire the Cajun Belizaire the Cajun
Glen Pitre
Parting Glances Parting Glances
Bill Sherwood
The Great Wall Is a Great Wall A Great Wall
Peter Wang
Hard Traveling Hard Traveling
Dan Bessie
Raw Tunes Raw Tunes
Dan Lewk, Gary Levy
Restless Natives Restless Natives
Michael Hoffman
The Cosmic Eye The Cosmic Eye
Faith Hubley
Special Jury Prize / Documentary
The Mothers of the Plaza of Mayo Las madres de la Plaza de Mayo
Susana Blaustein Muñoz, Lourdes Portillo
Winner
Special Jury Prize / Dramatic
Desert Hearts Desert Hearts
Donna Deitch
Winner
Special Jury Recognition / Documentary
The Great Wall Is a Great Wall A Great Wall
Peter Wang
Winner
Special Jury Recognition / Dramatic
Seven Minutes in Heaven Seven Minutes in Heaven
Linda Feferman For youth comedy.
Winner
Parting Glances Parting Glances
Bill Sherwood
Winner
Year
Nominations

