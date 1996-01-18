Menu
Kinoafisha Film festivals Sundance Film Festival Events Sundance Film Festival 1996

All nominated films "Sundance Film Festival" in 1996

Site USA
Date 18 January 1996 - 28 January 1996
Grand Jury Prize / Documentary
Troublesome Creek: A Midwestern Troublesome Creek: A Midwestern
Steven Ascher, Jeanne Jordan
Winner
All nominees
The Celluloid Closet 7.8
The Celluloid Closet
Rob Epstein, Jeffrey M. Friedman
Paradise Lost: The Child Murders at Robin Hood Hills Paradise Lost: The Child Murders at Robin Hood Hills
Joe Berlinger, Bruce Sinofsky
When We Were Kings When We Were Kings
Leon Gast
Fire on the Mountain Fire on the Mountain
Beth Gage, George Gage
The Battle Over Citizen Kane The Battle Over Citizen Kane
Michael Epstein, Thomas Lennon
Buckminster Fuller: Thinking Out Loud Buckminster Fuller: Thinking Out Loud
Karen Goodman, Kirk Simon
My Knees Were Jumping: Remembering the Kindertransports My Knees Were Jumping: Remembering the Kindertransports
Melissa Hacker
A Leap of Faith A Leap of Faith
Jenifer McShane, Trishia Rigan
Synthetic Pleasures Synthetic Pleasures
Iara Lee
Jane: An Abortion Service Jane: An Abortion Service
Kate Kirtz, Nell Lundy
Tender Fictions Tender Fictions
Barbara Hammer
Cutting Loose Cutting Loose
Susan Todd, Andrew Young
Hype! 7.6
Hype!
Doug Pray
Halving the Bones Halving the Bones
Ruth Ozeki Lounsbury
Belly Talkers Belly Talkers
Sandra Luckow
Grand Jury Prize / Dramatic
Welcome to the Dollhouse Welcome to the Dollhouse
Todd Solondz
Winner
All nominees
Citizen Ruth Citizen Ruth
Alexander Payne
Big Night 7.3
Big Night
Campbell Scott, Stanley Tucci
Color of a Brisk and Leaping Day Color of a Brisk and Leaping Day
Christopher Munch
Late Bloomers Late Bloomers
Gretchen Dyer, Julia Dyer
Eden Eden
Howard Goldberg
Female Perversions 5.4
Female Perversions
Syuzan Steytfild
Freeway 6.8
Freeway
Matthew Bright
God's Lonely Man God's Lonely Man
Francis von Zerneck
Walking and Talking Walking and Talking
Nicole Holofcener
Bandwagon Bandwagon
John Schultz
I Shot Andy Warhol 6.9
I Shot Andy Warhol
Mary Harron
The Whole Wide World The Whole Wide World
Dan Ireland
Girls Town Girls Town
Jim McKay
The Darien Gap The Darien Gap
Brad Anderson
The Keeper The Keeper
Joe Brewster
Follow Me Home Follow Me Home
Peter Bratt
NHK Award
Tribute to Independent Vision Award
Dianne Wiest
Dianne Wiest
Winner
Audience Award / Documentary
Troublesome Creek: A Midwestern Troublesome Creek: A Midwestern
Steven Ascher, Jeanne Jordan
Winner
Audience Award / Dramatic
The Spitfire Grill The Spitfire Grill
Lee David Zlotoff
Winner
Cinematography Award / Documentary
Cutting Loose Cutting Loose
Andrew Young
Winner
Cinematography Award / Dramatic
Color of a Brisk and Leaping Day Color of a Brisk and Leaping Day
Rob Sweeney
Winner
Freedom of Expression Award
The Celluloid Closet 7.8
The Celluloid Closet
Rob Epstein, Jeffrey M. Friedman
Winner
Latin America Cinema Award
Madagascar Madagascar
Fernando Pérez
Winner
Short Filmmaking Award
A Small Domain A Small Domain
Britta Sjogren
Winner
Short Filmmaking Award - Honorable Mention
Dry Mount Dry Mount
Nichol Simmons
Winner
Pig! Pig!
Frensin MakDugall
Winner
Special Jury Prize
I Shot Andy Warhol 6.9
I Shot Andy Warhol
Lili Taylor Acting
Winner
Waldo Salt Screenwriting Award
Big Night 7.3
Big Night
Stanley Tucci, Joseph Tropiano
Winner
Cinema 100/Sundance International Award
Danian Tang
Winner
Chris Eyre
Winner
Winner
Ciro Cappellari
Winner
Hirotaka Tashiro
Winner
Special Jury Recognition
When We Were Kings When We Were Kings
Leon Gast
Winner
Girls Town Girls Town
Jim McKay For outstanding collaborative merit.
Winner
Filmmakers Trophy / Documentary
Cutting Loose Cutting Loose
Susan Todd, Andrew Young
Winner
Filmmakers Trophy / Dramatic
Girls Town Girls Town
Jim McKay
Winner
Latin America Cinema Award - Honorable Mention
Guantanamera Guantanamera
Tomás Gutiérrez Alea, Juan Carlos Tabío
Winner
Wild Horses Caballos salvajes
Marcelo Piñeyro
Winner
Year
Nominations

