Kinoafisha Film festivals Sundance Film Festival Events Sundance Film Festival 1993

All nominated films "Sundance Film Festival" in 1993

Site USA
Grand Jury Prize / Documentary
Winner
Winner
Winner
Winner
All nominees
Great Performances Great Performances
Susan Lacy, Susan Steinberg For episode "Paul Simon: Born at the Right Time".
My Home, My Prison My Home, My Prison
Susana Blaustein Muñoz, Erica Marcus
Saviors of the Forest Saviors of the Forest
Bill Day
Something Within Me Something Within Me
Emma Morris
Harry Bridges: A Man and His Union Harry Bridges: A Man and His Union
Berry Minnott
Delivered Vacant Delivered Vacant
Nora Jacobson
On the Bridge On the Bridge
Frank Perry
The Life and Times of Allen Ginsberg The Life and Times of Allen Ginsberg
Jerry Aronson
From Hollywood to Hanoi From Hollywood to Hanoi
Tiana Alexandra-Silliphant
Nitrate Kisses Nitrate Kisses
Barbara Hammer
Aileen Wuornos: The Selling of a Serial Killer Aileen Wuornos: The Selling of a Serial Killer
Nick Broomfield
Road Scholar Road Scholar
Roger Weisberg
Earth and the American Dream Earth and the American Dream
Bill Couturié
Grand Jury Prize / Dramatic
Public Access Public Access
Bryan Singer, Christopher McQuarrie, Adam Ripp Tied with Ruby in Paradise (1993).
Winner
Winner
Ruby in Paradise Ruby in Paradise
Viktor Nunez Tied with Public Access (1993).
Winner
All nominees
Paper Hearts Paper Hearts
Rod McCall
Bodies, Rest & Motion Bodies, Rest & Motion
Michael Steinberg
El Mariachi 7.2
El Mariachi El mariachi
Robert Rodriguez
Just Another Girl on the I.R.T. Just Another Girl on the I.R.T.
Leslie Harris
Lillian Lillian
David D. Williams
Fly by Night Fly by Night
Steve Gomer
Rift Rift
Edward S. Barkin
Inside Monkey Zetterland Inside Monkey Zetterland
Dzhefri Livay
Twenty Bucks Twenty Bucks
Keva Rosenfeld
Boxing Helena Boxing Helena
Dzhennifer Chembers Linch
Amongst Friends Amongst Friends
Rob Weiss
An Ambush of Ghosts An Ambush of Ghosts
Everett Lewis
Combination Platter Combination Platter
Peter Chan
Frameup Frameup
Jon Jost
Tribute to Independent Vision Award
Denzel Washington
Denzel Washington
Winner
Audience Award / Documentary
Something Within Me Something Within Me
Emma Morris, Jerret Engle
Winner
Winner
Audience Award / Dramatic
El Mariachi 7.2
El Mariachi El mariachi
Robert Rodriguez
Winner
Cinematography Award / Documentary
Children of Fate: Life and Death in a Sicilian Family Children of Fate: Life and Death in a Sicilian Family
Robert M. Young
Winner
Cinematography Award / Dramatic
An Ambush of Ghosts An Ambush of Ghosts
Judy Irola
Winner
Freedom of Expression Award
Silverlake Life: The View from Here Silverlake Life: The View from Here
Peter Friedman, Tom Joslin
Winner
Winner
Special Jury Prize
Something Within Me Something Within Me
Emma Morris
Winner
Lillian Lillian
David D. Williams
Winner
Waldo Salt Screenwriting Award
Combination Platter Combination Platter
Edwin Baker, Peter Chan
Winner
Special Jury Recognition
Just Another Girl on the I.R.T. Just Another Girl on the I.R.T.
Leslie Harris For a dramatic first feature.
Winner
Earth and the American Dream Earth and the American Dream
Bill Couturié For technical achievement.
Winner
Filmmakers Trophy / Documentary
Something Within Me Something Within Me
Emma Morris, Jerret Engle
Winner
Winner
Filmmakers Trophy / Dramatic
Fly by Night Fly by Night
Steve Gomer
Winner
Year
Nominations

