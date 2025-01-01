Menu
Film festivals
Sundance Film Festival
Events
Sundance Film Festival 1993
All nominated films "Sundance Film Festival" in 1993
Grand Jury Prize / Documentary
Children of Fate: Life and Death in a Sicilian Family
Children of Fate: Life and Death in a Sicilian Family
Michael Roemer, Susan Todd, Andrew Young, Robert M. Young
Tied with Silverlake Life: The View from Here (1993).
Winner
Winner
Silverlake Life: The View from Here
Silverlake Life: The View from Here
Peter Friedman, Tom Joslin
Tied with Children of Fate: Life and Death in a Sicilian Family (1993).
Winner
Winner
Children of Fate: Life and Death in a Sicilian Family
Children of Fate: Life and Death in a Sicilian Family
Michael Roemer, Susan Todd, Andrew Young, Robert M. Young
Tied with Silverlake Life: The View from Here (1993).
Winner
Silverlake Life: The View from Here
Silverlake Life: The View from Here
Peter Friedman, Tom Joslin
Tied with Children of Fate: Life and Death in a Sicilian Family (1993).
Winner
All nominees
Great Performances
Great Performances
Susan Lacy, Susan Steinberg
For episode "Paul Simon: Born at the Right Time".
My Home, My Prison
My Home, My Prison
Susana Blaustein Muñoz, Erica Marcus
Saviors of the Forest
Saviors of the Forest
Bill Day
Something Within Me
Something Within Me
Emma Morris
Harry Bridges: A Man and His Union
Harry Bridges: A Man and His Union
Berry Minnott
Delivered Vacant
Delivered Vacant
Nora Jacobson
On the Bridge
On the Bridge
Frank Perry
The Life and Times of Allen Ginsberg
The Life and Times of Allen Ginsberg
Jerry Aronson
Great Performances
Great Performances
Susan Lacy, Susan Steinberg
For episode "Paul Simon: Born at the Right Time".
From Hollywood to Hanoi
From Hollywood to Hanoi
Tiana Alexandra-Silliphant
Nitrate Kisses
Nitrate Kisses
Barbara Hammer
Aileen Wuornos: The Selling of a Serial Killer
Aileen Wuornos: The Selling of a Serial Killer
Nick Broomfield
Road Scholar
Road Scholar
Roger Weisberg
Earth and the American Dream
Earth and the American Dream
Bill Couturié
Show all nominees
Grand Jury Prize / Dramatic
Public Access
Public Access
Bryan Singer, Christopher McQuarrie, Adam Ripp
Tied with Ruby in Paradise (1993).
Winner
Winner
Public Access
Public Access
Bryan Singer, Christopher McQuarrie, Adam Ripp
Tied with Ruby in Paradise (1993).
Winner
Ruby in Paradise
Ruby in Paradise
Viktor Nunez
Tied with Public Access (1993).
Winner
Winner
All nominees
Paper Hearts
Paper Hearts
Rod McCall
Bodies, Rest & Motion
Bodies, Rest & Motion
Michael Steinberg
7.2
El Mariachi
El mariachi
Robert Rodriguez
Just Another Girl on the I.R.T.
Just Another Girl on the I.R.T.
Leslie Harris
Lillian
Lillian
David D. Williams
Fly by Night
Fly by Night
Steve Gomer
Rift
Rift
Edward S. Barkin
Inside Monkey Zetterland
Inside Monkey Zetterland
Dzhefri Livay
Twenty Bucks
Twenty Bucks
Keva Rosenfeld
Boxing Helena
Boxing Helena
Dzhennifer Chembers Linch
Amongst Friends
Amongst Friends
Rob Weiss
An Ambush of Ghosts
An Ambush of Ghosts
Everett Lewis
Combination Platter
Combination Platter
Peter Chan
Frameup
Frameup
Jon Jost
Show all nominees
Tribute to Independent Vision Award
Denzel Washington
Winner
Winner
Audience Award / Documentary
Something Within Me
Something Within Me
Emma Morris, Jerret Engle
Winner
Something Within Me
Something Within Me
Emma Morris, Jerret Engle
Winner
Audience Award / Dramatic
7.2
El mariachi
Robert Rodriguez
Winner
Winner
Cinematography Award / Documentary
Children of Fate: Life and Death in a Sicilian Family
Children of Fate: Life and Death in a Sicilian Family
Robert M. Young
Winner
Cinematography Award / Dramatic
An Ambush of Ghosts
An Ambush of Ghosts
Judy Irola
Winner
Freedom of Expression Award
Silverlake Life: The View from Here
Silverlake Life: The View from Here
Peter Friedman, Tom Joslin
Winner
Silverlake Life: The View from Here
Silverlake Life: The View from Here
Peter Friedman, Tom Joslin
Winner
Special Jury Prize
Something Within Me
Something Within Me
Emma Morris
Winner
Lillian
Lillian
David D. Williams
Winner
Waldo Salt Screenwriting Award
Combination Platter
Combination Platter
Edwin Baker, Peter Chan
Winner
Special Jury Recognition
Just Another Girl on the I.R.T.
Just Another Girl on the I.R.T.
Leslie Harris
For a dramatic first feature.
Winner
Winner
Earth and the American Dream
Earth and the American Dream
Bill Couturié
For technical achievement.
Winner
Winner
Filmmakers Trophy / Documentary
Something Within Me
Something Within Me
Emma Morris, Jerret Engle
Winner
Something Within Me
Something Within Me
Emma Morris, Jerret Engle
Winner
Filmmakers Trophy / Dramatic
Fly by Night
Fly by Night
Steve Gomer
Winner
